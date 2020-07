Fernando Ávila F.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Jorge Fernández, el ministro del tribunal de alzada, Michel González, jueces presidentes y administradores de los tribunales penales reformados de la jurisdicción, sostuvieron una reunión vía zoom con la ministra de la Corte Suprema y encargada de la coordinación del Poder Judicial en la emergencia sanitaria, Gloria Ana Chevesich, quien está realizando un ciclo de conversaciones a nivel interno en todo el país.

«La actividad que estoy llevando a cabo tiene como finalidad cumplir un cometido de la Corte Suprema, que dispuso que debía reunirme con los ministros de las Cortes de Apelaciones encargados de los asuntos penales, laborales y de familia de la respectiva jurisdicción. Pero, en la comunicación que sostengo permanentemente con los presidentes de dichas cortes, se me manifestó que sería más productiva incorporar a las juezas y jueces y administradoras y administradores de los tribunales, pues conocería directamente los problemas que se les presentan en el quehacer diario, lo que me pareció atendible, pues también me daba la oportunidad de consultar acerca de las observaciones, inquietudes y preguntas que deseen formular, como las críticas que estimen del caso plantear, que estimo que es necesario saber, ya que nos permite evaluar y reconducir nuestro actuar», informó la ministra Chevesich.

En este sentido, la vocera del máximo tribunal afirmó que «me he llevado una muy grata impresión en estos días de reuniones, pues he observado que todos con quienes me he reunido, también los funcionarios que se desempeñan en los respectivos tribunales, están motivados en llevar a cabo las audiencias, los juicios, de prestar un buen servicio judicial en las condiciones sanitarias actuales. Obviamente, estamos con muchas limitaciones, pero percibo que están poniendo lo mejor de sí para dar respuesta a los requerimientos de justicia con calidad y en el menor tiempo posible”.

El presidente de la Corte de Rancagua, Jorge Fernández, comentó que “en la reunión la ministra escuchó las problemáticas e inquietudes que han tenido los jueces y administradores del área penal de nuestra zona en este tiempo de alerta sanitaria y se vieron posibles soluciones con el sentido de unificar criterios a nivel nacional para todas las jurisdicciones del país”.