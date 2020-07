Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de retirar el 10% de los dineros, acumulados individualmente por las personas, en las AFP. En medio de la emergencia sanitaria y social, surgen voces que se abren a la posibilidad del retiro y por una sola vez, tanto derecha como izquierda, construyen voces unidas para solicitar un cambio diametral en la forma que se distribuyen los recursos ideados para el momento de la jubilación.

La grave situación económica de las familias chilenas y por cierto las de Graneros, aceleró la discusión y aunque el gobierno aún cree innecesaria la medida, ya existen parlamentarios y autoridades locales, que sostienen con fuerza y convicción, que un retiro inmediato es absolutamente viable.

El alcalde de Graneros, Claudio Segovia, manifiesta sin complejos que las AFP, “son empresas que han lucrado desde su creación, con dineros que no les pertenecen. Y ahora que el país los necesita, les dan vuelta la espalda. Los bonos, canastas de mercadería y el Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por el Estado, no son suficientes para detener el empobrecimiento de la ciudadanía. Nosotros lo vemos a diario en nuestra comuna y no tengo herramientas municipales para atacarlo”.

La máxima autoridad municipal, afirma que el retiro de los fondos, “no es una ayuda, como dijo equivocadamente el senador Andrés Allamand (que además comentó debía ser selectiva), sino más bien, un acto de justicia con las personas que siempre se han sentido engañadas por las AFP. Hoy es el momento de respaldar a toda esa clase media, que está en un limbo donde no recibe ayuda de nadie. Hablo de los profesionales, de trabajadores por cuenta propia y todas esas personas que tenían un cierto nivel de vida, pero que, transcurrida esta pandemia, se vieron con los bolsillos vacíos y con sus fuentes laborales interrumpidas”.

Para finalizar, Segovia, dice que espera un gesto del gobierno, “pero uno concreto y decidido. No uno tibio y guiado por interés mercantilistas. Tenemos que apostar por apoyos serios y responsables”.