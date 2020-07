La pandemia ha trastocado la vida diaria de todos, y en ese sentido, los deportistas no han estado ajenos a la realidad nacional. Es así que con el objetivo de respaldar las rutinas al interior del hogar, las únicas permitidas hasta que el Ministerio de Salud acepte los protocolos para hacerlo al aire libre, es que el Ministerio del Deporte y el IND hicieron entrega de kits de implementación deportiva a atletas convencionales y no convencionales.

Se trata de la distribución de un set que consta de un mat para entrenar, una cuerda, roller foam, una pesa de 8 kilos, un set de bandas elásticas, TRX blu-fit y fitball.

En total son 117 atletas los beneficiados en todo el país y algunos de ellos pertenecen a O’Higgins, entre los que se cuentan a Tomás López (gimnasia), Florencia Cabezas (esgrima), Bastián Arce (karate), Magdalena Godoy (karate), Martín Correa (karate) y Jaime León.

Este último, quien es gimnasta oriundo de Santa Cruz, recalcó que esta iniciativa, “es excelente, porque me sirvió muchísimo. Yo tenía algunas cosas, pero este complemento me vino muy bien. Ahora ya no tengo excusas para trabajar la fuerza y destreza que necesito para mi disciplina. Agradezco el gesto y espero que esto se haya replicado en todos mis compañeros”.

Al respecto, el SEREMI del Deporte, Diego Ramírez, señaló que, “el acompañamiento y respaldo en este tiempo tan doloroso y complejo que vivimos es fundamental. Nadie está acostumbrado al encierro y mucho menos los atletas, habituales a desarrollar sus disciplinas en espacios amplios y libres. Por eso, el MINDEP e IND, adoptaron esta medida que busca propiciar las mejores condiciones para nuestros deportistas que pertenecen al programa Promesas Chile”.

Cabe consignar que, a nivel regional el Ministerio dispuso de la entrega de mancuernas a los integrantes de la gimnasia artística y al ciclismo rodillos estáticos para su entrenamiento.