Gisella Abarca- Luis Fernando González.

Este jueves, se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión investigadora Cov 19 de la Cámara de Diputados en que citó de manera remota al Ministro de Salud, doctor Enrique Paris.

En la cita virtual, entre otras materias el secretario de estado dijo que se está estudiando cambiar la forma de entregar a la comunidad las cifras de muertos, tomando como base lo informado por el departamento de estadísticas del Minsal resaltando que Chile tienen una de las tazas de letalidad más bajas del mundo al mismo tiempo que somos uno de los países que más testea.

Pero lamentablemente, según confiesa el ministro Paris, nuestra región está al debe en los testeos“desgraciadamente O’Higgins es la región que tiene menos test por millón de habitantes y hoy (jueves) he tenido que llamar tres veces ya a los encargados de salud para que corrijan eso de inmediato y me imagino que lo irán a corregir, porque están últimos en el ranking y eso es verdad”, subrayó.

En esta línea el titular de la cartera de salud agregó “estamos tratando de aumentar al máximo el número de test, porque es la única manera de llevar a cabo la estrategia y la estrategia es testear, trazar, aislar y tratar al paciente”.

En la sesión, el Ministro Paris explicó que el Ministerio de Salud tiene trazadores a lo largo de todo Chile, éstas son personas que llaman por teléfono o identifican a las personas que tienen PCR positiva, van a los lugares y ven si se están cumpliendo o no las condiciones de aislamiento “En Santiago hay 800 trazadores, y en la región de O’Higgins, desde el punto de vista del Ministerio, tenemos en total, 16 trazadores, sin contar los trazadores que tienen que tener también la APS”, expuso.

CRITERIOS PARA CUARENTENAS

En cuanto a los criterios para decretar o liberar cuarentenas, el Secretario de Estado detalló que “se analiza punto por punto, cada una. Es un análisis completísimo de la cantidad de habitantes por comuna, de hospitales, de centros de salud, de residencias sanitarias, el porcentaje de pacientes nuevos que están apareciendo día a día o semana a semana, el porcentaje de recuperados, o sea la curva de evolución del virus. En base a eso, se fijan criterios para tomar o salir, que son números de casos activos, aumento de la incidencia de los casos activos, variables socio sanitarias basadas fundamentalmente en los determinantes de salud, y la capacidad de la red asistencial”.

Agregó que junto a eso “se buscan zonas de mayor concentración de casos activos, porque puede ocurrir que en una región, que nos pasó en O’Higgins, en Machalí había mucha concentración y en otras comunas no había tanta concentración, pero al final tomamos Rancagua, Machalí y agregamos Graneros”, finalizó.

Para levantar la medida en alguna comuna el ministro señaló que se mira la disminución de pacientes nuevos, la caída de la positividad de los exámenes PCR, la disminución de la ocupación de camas críticas. Ante la eventualidad de levantar alguna cuarentena en el país el ministro señaló que se entra a un desconfinamiento que tiene que ser progresivo “ya no queremos hablar de vuelta a la normalidad o de retorno seguro”. Reconociendo ante los diputados que cuando se hablo de estos términos sí hubo un aumento de los casos

Parte de esta comisión son los diputados por nuestra zona Juan Luis Castro y Diego Shalper. Consultado el diputado Castro sobre los dichos del ministro señaló que a su modo de ver “esto ratifica el mal manejo que ha habido sanitariamente en la zona, y por más palabras que se digan los hechos demuestran que se ha estado muy por debajo de las expectativas y con desastrosos resultados al punto que al día de hoy tenermos el 49,3 % de positividad en la región, lo cual es calamitoso comparado con el resto del país, Santiago tiene el 25% y hay otras regiones que están debajo del 10%. Ahí están los hechos del mal manejo que ha habido”.

Por su parte el diputado Diego Shalper agradeció la franqueza del ministro. “Me parece que tenemos déficit muy preocupantes en testeo y trazabalilidad. Ya basta de explicaciones y excusas: llego el momento de hacer las correcciones que se necesitan y demostrar capacidad de respuesta”, señaló.