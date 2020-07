No fue un problema menor el que hubo con el atraso de la entrega de resultados de los test pcr en nuestra región, es que a partir del atraso de más de 15 días en que se procesaran los exámenes se pierde la trazabilidad de los casos, y ante la poca capacidad del sistema de procesar las muestras hubo incentivos malévolos para no testear más, numerosos son los testimonios de contactos estrechos no testeados, o restricciones a la toma de exámenes si no se tenía síntomas, situaciones que si bien hoy se están superando han traído como consecuencia no solo una desconfianza en las cifras por la resistencia que hubo a reconocer la real magnitud del problema sino que también nos tiene, según lo señalado por el propio ministro de salud, como la peor región del país en cuanto a la aplicación de test, donde además los que se aplican dan una tasa de positividad extremadamente alta, casi un 50%, por lo que no sería descabellado suponer que en nuestras calles hay muchas personas enfermas que no saben que tienen el virus, que no han sido testeadas.

Esto no hace sino reafirmar la necesidad de la cuarentena, la que incluso parece haber llegado tarde, y hace suponer que lamentablemente continuaremos al menos dos semanas más confinados.

Es de esperar que esta situación de revierta pronto, no basta con tener laboratorios si no se tiene muestras que procesar, estamos muy atrasados en esta materia y es necesario redoblar los esfuerzos para ponerse a la par otras regiones y así por fin poder tener una foto real de la situación regional, donde incluso a lo mejor es necesaria la entrada de nuevas personas a los equipos regionales. No es gratis que un ministro reconozca ante la cámara de diputados haber llamado tres veces a una zona para solicitar algo.

Luis Fernando González

Sub Director