Un total de 180 nuevos casos de contagios fueron reportados este viernes 3 de julio durante el informe diario encabezado por el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, quien realizó la vocería diaria junto a la Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando; al Jefe de Defensa Nacional y General de Brigada de la Región, Jorge Jaque, y al Director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López. En la ocasión las autoridades anunciaron además el lamentable deceso de 6 personas.

El Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, expresó que “en nuestro país, y tal como se informó desde el Ministerio de Salud y hasta las 21 horas del día de ayer hay 288.089 casos confirmados por Covid-19, de los cuales 3.548 son casos nuevos en el día de ayer. En nuestra región lo primero que debemos informar es el lamentable fallecimiento de 6 personas por lo que el número de fallecidos aumenta a la cantidad de 83. En nombre del Gobierno Regional y de nuestra Intendenta Rebeca Cofre, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Sin duda estos fallecimientos enlutan a toda la región de O’Higgins”.

Respecto a los casos nuevos y comunas de corte hasta las 21 horas de ayer, “debemos informar 180 casos nuevos de Covid-19. El desglose por comunas de estos nuevos casos es el siguiente: Rancagua 81, Machalí 18, San Fernando 9, Doñihue 8, Chimbarongo 7, Graneros 6, Rengo 6, Codegua 4, Requínoa 3, San Vicente 3, por su parte las comunas de Chépica, MOstazal y Palmilla registraron 2 casos cada una, mientras que para el caso de Coinco, Coltauco, Malloa, Nancagua, Olivar, Placilla, Quinta de Tilcoco y Santa Cruz, se registró un caso en cada una de estas comunas. Los casos sin notificar son 21 y la región queda con un saldo acumulado de 6.625 contagios”, concluyó Uribe.

FISCALIZACIONES

Por su parte, la Dra. Daniela Zavando informó respecto a las cifras de toma de muestras, que “a la fecha en la región de O’Higgins tenemos 21.699 muestras efectuadas tanto en el sector público como privado. El total de personas con indicación de cuarentena, que no incluye casos confirmados, son 7.811. Recordemos que esto también no incluye a las personas a la espera de PCR. Los casos positivos, con PCR positivo, que han terminado su aislamiento son 4.912 personas. Las personas con patología activa a nivel regional con PCR positivo 1.478 personas, y de ellas 672 corresponden a la comuna de Rancagua”.

Con respecto a las fiscalizaciones “podemos decir –explicó Zavando- que se han revisado ya 2.433 de fiscalizaciones de aislamiento para personas con COVID-19 y contactos estrechos. Agradecer ahí el apoyo de la Policía de Investigaciones y Carabineros, que siempre nos está apoyando”.

Sobre los Sumarios Sanitarios por no cumplir cuarentena, indicó que se mantiene en 33 sumarios sanitarios, y respecto de las fiscalizaciones de uso de mascarillas en transporte hemos fiscalizados 15.198. Las personas fiscalizadas en dichos medios de transporte suman 80.444 y se mantiene la cifra del día de ayer de 42 sumarios sanitarios por incumplimiento de esta materia”.

RED DE SALUD

En el reporte de la red asistencial, el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins señaló que “ayer jueves 02 de julio se realizaron 1412 consultas en la Red de Urgencia, de ellas 60 fueron de índole respiratorio no covid y 300 por sospecha covid, dando un total de 360 consultas respiratorias”.

Respecto de la ocupación de la red asistencial, la autoridad de salud indicó que “hasta el día de hoy se han hospitalizado en toda la red 849 pacientes, y a la fecha han sido dados de alta 427 personas, y 341 siguen hospitalizados. 73 de ellos están con ventilación mecánica”.

El detalle de la distribución de los pacientes en tanto se divide en “88 en el sector privado y 253 en el público. La distribución de los pacientes es la siguiente: 156 están en el Hospital Regional, de ellos 42 están con ventilación mecánica; en Hospital de Graneros tenemos 8 pacientes; en Hospital de Coinco tenemos 5 pacientes; en Hospital Rengo hay 19 pacientes, 6 con ventilación mecánica; en Hospital de San Vicente tenemos 5 pacientes, en Hospital de Pichidegua tenemos 2 pacientes; en el Hospital de San Fernando hay 16 pacientes, de ellos 4 están con ventilación mecánica; en Hospital de Chimbarongo tenemos 2 pacientes; en Hospital de Nancagua tenemos 2 pacientes;por su parte en el Hospital de Santa Cruz hay 15 pacientes, de los que 5 están con ventilación mecánica; en Hospital de Peumo tenemos 2 pacientes; y en Pichilemu tenemos 2 pacientes”.

En clínica Red Salud se encuentran 20 pacientes en UCI, 5 de ellos conectados a ventilación mecánica; en Clínica Isamédica se encuentran hospitalizados 19 pacientes. De ellos, 6 están en UCI conectados a ventilación mecánica; y en Clínica Fusat se encuentran 47 pacientes, de los cuales 7 están conectados a Ventilación Mecánica. En el Hospital de Campaña El Teniente hay 21 pacientes hospitalizados.

“En Residencia Sanitaria hoy tenemos 114 personas distribuidas en cinco residencias sanitarias entre Machalí y Rancagua, con una ocupación del 64%”, concluyó López.

ORDEN PÚBLICO

En cuanto al orden público, el General Jaque informó que se han realizado 4.115 controles de identidad desde el 02 al 03 de Julio, totalizando 215.212 durante el transcurso de la emergencia. Los controles vehiculares del último día fueron 2.251, acumulando 164.710.

“Desde el punto de vista de vehículos devueltos no hubo en el último reporte diario, y el total acumulado se mantiene en 2.648. Con respecto a la planilla del toque de queda, podemos hacer presente que hubo en la región 28 detenidos: 8 en Rancagua, Graneros 1 y Machalí es 0, de tal manera que el comportamiento de la población en toque de queda, en las cuarentenas territoriales, ha mejorado”, dijo el General Jaque.

Añadió que “desde el punto de vista de los detenidos en las cuarentenas territoriales, es decir Rancagua, Machalí y Graneros, podemos decir que son en total 38, de los cuales, eso sí, detenidos en cuarentena territorial: 28 en Rancagua, en Graneros 1 y en Machalí 9. Por lo tanto nos está dando el indicativo que el comportamiento de la población de Rancagua sigue deficitario”.

Con respecto a los permisos y salvoconductos, “podemos hacer presente que el total acumulado es de 44.675, de los cuales se fiscalizaron 4.660 y el total de detenidos fue de 45. Y a la fecha llevamos más de 317.602. Los fiscalizados son 34.679 y total de los detenidos 449”, expresó.

El representante del Ejército de Chile informó además “que ayer vivimos dos situaciones que no vamos a tolerar y vamos a usar todas las herramientas que confiere la Ley particularmente en una situación de catástrofe, donde ayer en la carretera trataron de colocar barricadas incendiarias y fueron dispersadas por fuerzas de Carabineros, junto con esto queremos decir que una de las personas que estaba haciendo estas barricadas terminó disparando contra Carabineros, y por lo tanto haciendo uso de su arma de servicio fue reducido. Quiero hacer presente que este delincuente tomó a una civil y le disparó, afortunadamente esta civil inocente está fuera de riesgo vital. Por lo tanto vamos a perseverar en todas las tareas con todas las herramientas que la Ley me da con el objeto de mantener el resguardo del orden público. Encuentro que no tiene sentido estar haciendo barricadas siendo que estamos trabajando en contra del COVID-19”.

“Por lo tanto hago un llamado a la tranquilidad a la población, ya que estamos trabajando para aplanar la curva y contener esta pandemia, y también insisto en los controles. Ayer en toque de queda, acá en la ciudad de Rancagua, una persona no respetó el control e hizo caso omiso, y objetivamente intentó atropellar al personal militar que se encontraba controlando, y terminó huyendo, y el vehículo fue encontrado en la calle Illanes de Rancagua desocupado y ya fue identificado el conductor que cometió este delito”, concluyó.