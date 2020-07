Fernando Ávila F.

En ediciones anteriores les hemos informado de la situación que se vive al interior de la cárcel de Rancagua, esto en relación a los contagios de Covid-19, donde se han producido algunos brotes que están tratando de controlar la autoridad sanitaria y de Gendarmería.

Pese a ello recibimos un video desde el interior del recinto penitenciario, grabado por los propios internos, donde muestran una serie de irregularidades en los servicios higiénicos. En el registro audiovisual los internos aducen que tienen derechos humanos, por lo que piden ayuda para que s se mejoren las condiciones de salubridad de los baños, basura sin retirar, entre otros temas que los hacen temer que puedan contraer algunas enfermedades. Aseguran que han hecho ver la situación a las autoridades, pero sin respuesta. “Somos seres humanos y como seremos humanos tenemos derechos a que nos ayuden”, dice el interno que muestra incluso como la feca está expuesta en los servicios higiénicos. Si bien reconoce los delitos, cree que no pueden ser tratados como escoria, recalando que también tienen derechos.

Respecto al tema, conversamos con el Presidente Nacional de la Asociación de Gendarmes Técnicos Profesionales de Chile, (AGETPRO), Marcelo Vergara, quien además trabaja en la Cárcel de Rancagua. Sobre las imágenes que dieron a conocer los internos indicó que son efectivas, pero que es un tema que depende netamente del cuidado que tengan los internos con sus bienes y con lo que utilizan al interior del recinto penitenciario.

Agregó que existen módulos que están en perfectas condiciones, donde los internos los cuidan y los mantienen aseados, pero hay otros que dejan bastante que desear, insalubres, ya que según Vergara son los propios internos los que muchas veces rompen cañerías, no mantienen aseos, sosteniendo que en este caso no se puede culpar a Gendarmería.

Gendarmería se hace cargo de reparar cuando la situación así lo amerita, vale decir por una situación que requiera trabajo profesional, en este caso lo realiza la empresa que presta servicios, lo que debe ser informado por personal de Gendarmería, para que se hagan las reparaciones.

Recalcó que a diario la empresa entrega los implementos de aseo en los módulos, como cloro y desinfectante para realizar el aseo, lo que muchas veces los internos no hacen y se refleja en que algunos internos son los que destruyen y perjudican a un módulo completo.

Vergara añadió que esto hace que puedan estar expuestos a enfermedades e infecciones, sobre todo cuando se está en medio de la pandemia del coronavirus. Sobre este tema intentamos conversar con la jefatura regional de Gendarmería, sin embargo, no tuvimos respuesta.

PREOCUPACION POR CORONAVIRUS

En relación a los contagios por Covid-19, Vergara indicó que ellos como funcionarios son los últimos en saber cuando se confirma un caso, lo que hace que no tengan la estadística exacta de casos. Pese a ello asegura que el Covid-19 se está expandiendo al interior de la cárcel, ya que recientemente dos funcionarios dieron positivo, quienes convivieron con internos contagiados, por lo que esperan que se refuerce el trabajo de trazabilidad. “El Covid está en toda la unidad penal. Aquí hubo un mal manejo desde que llegaron los de Santiago, desde el primer, día, con mucha responsabilidad me atrevo a decir que a la jefatura esto se les escapó de las manos. Me atrevo a decir que la semana que viene podría haber más de 200 casos confirmados en el Complejo de Rancagua. Aquí el gran culpable es la Dirección Nacional”, dijo Vergara.

Sobre el tema, el Director Regional de Gendarmería, Coronel, Leandro Pincheira, indicó que se está testeando en promedio al 10 por ciento de la población penal de cada módulo, con el fin de verificar el nivel de avance que puede tener el Covid 19 y tomar las medidas oportunas, medidas que son constantemente conversadas con la Seremi de Salud. Esto adujo en beneficio de la salud de la población penal y del personal del Gendarmería.