Las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) deberán activar de forma automática la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) durante la vigencia de la Alerta Sanitaria, lo que beneficiará a miles de personas en la cobertura de sus gastos en hospitalización y otras prestaciones en todas las enfermedades de alto costo, entre ellas, las derivadas del contagio de Covid-19. Así lo dieron a conocer la Ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, en conjunto con el Superintendente de Salud, Patricio Fernández.

Mediante una circular emitida por la Superintendencia de Salud, se instruye que “durante la vigencia de la Alerta Sanitaria y a partir de la fecha de vigencia de la circular, se active en forma automática la CAEC, respecto de las todas las hospitalizaciones de los afiliados y afiliadas, así como de sus beneficiarios y beneficiarias, de las isapres”.

Al respecto, la Vocera de Gobierno, Karla Rubilar, indicó que uno de los objetivos de esta circular es “lograr que las personas que tienen que enfrentar enfermedades como el coronavirus, que se está convirtiendo en una enfermedad de alto costo y de alta gravedad para muchas familias, con un gran impacto financiero, puedan acceder en forma automática a la Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas”. Hasta hoy, la responsabilidad de activar la cobertura recaía en el afiliado quien debía concurrir o enviar a un representante a su isapre a llenar y firmar los documentos para solicitar la activación, teniendo un plazo de 48 horas para realizar el trámite una vez notificado del diagnóstico médico. Si el beneficiario no realizaba ese trámite, podía quedar sin la cobertura de este seguro adicional.

Con la circular de la Superintendencia de Salud, los afiliados a las isapres que deban ser hospitalizados o recibir otras prestaciones de alto costo, no tendrán que activar de forma presencial esta cobertura, sino que será automático. La normativa establece que la cobertura comenzará a regir desde el inicio de la hospitalización en el prestador que haya indicado la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), independiente del instante en que la isapre tome conocimiento de la hospitalización y active el beneficio. Esto aun cuando no se pueda gestionar el traslado del paciente al prestador CAEC, por razones ajenas al beneficiario.

Asimismo, se establece que las clínicas deberán informar a las isapres para activar el seguro catastrófico.

Al respecto, el Superintendente de Salud, Patricio Fernández, afirmó que “va a ser obligación de las clínicas de informar a las personas respecto de este derecho y también de informar a las isapres, de forma que tengan conocimiento pleno la situación de los pacientes. Es esperable que se solucionen problemas de que las personas van a tener grandes cuentas y hoy día estamos con las familias en una condición económica muy complicada en el país, así que esta es una muy buena noticia”.

En ese sentido, la Ministra Karla Rubilar sostuvo que esto es una forma de decir a las familias que enfrenten el coronavirus que “los vamos a proteger financieramente, para que una vez que salgan de esta enfermedad no queden con tremendas deudas como hemos visto en otras oportunidades. No queremos que nadie, por no haber activado el seguro a tiempo, quede sin la cobertura adicional”.

La CAEC lo otorgan todas las isapres y forma parte del plan de salud contratado por los afiliados. Tanto la Ministra Karla Rubilar como el Superintendente Patricio Fernández, llamaron a las personas a informarse en sus isapres porque algunas están entregando otros beneficios, como costo cero en caso de activación de la CAEC.

La circular de la Superintendencia de Salud ya se encuentra plenamente vigente, toda vez que las isapres y prestadores, fueron notificados el viernes 3 de julio respecto de su cumplimiento.