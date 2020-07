Por primera vez y debido a la emergencia sanitaria, Agrosuper está desarrollando el programa “Capital Emprendedor” de forma completamente virtual. Esta iniciativa, que ya se está desarrollando en las comunas de Mostazal y Doñihue y que en su ceremonia inaugural contó con la presencia de ambos alcaldes, Sergio Medel y Boris Acuña, busca potenciar las habilidades de emprendedores locales a través de mentorías, capacitaciones y la entrega de capital para sus negocios.

Oriana Devivo se dedica a la elaboración de té de frutas en Doñihue. Para ella, esta nueva forma de capacitarse es un desafío, pero también una gran oportunidad. “Esto me ha ayudado mucho para creer en lo que hago. Me parece fantástico que una empresa desarrolle este tipo de programas para emprendedores de la zona, de hecho, me gustaría aprender más sobre el manejo de redes sociales”, aseguró.

Al igual que Oriana, Emilio Zúñiga, de la comuna de Mostazal, espera seguir creciendo con su emprendimiento de joyas. “Es una herramienta necesaria para nosotros como emprendedores, es una oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo”, señaló.

Durante 14 sesiones, “Capital Emprendedor” buscará continuar con los aprendizajes logrados en el anterior programa denominado “Prende”, que se realizó en los años 2018 y 2019. Esto, a través de la entrega de herramientas y contenido sobre el uso de redes sociales para potenciar las ventas, desarrollo de un modelo de negocios y planes de trabajo, entre otras temáticas, que estarán a cargo de los coach Andrés Lorca, Elizabeth Flores y Adolfo Valderrama.

“Como Agrosuper queremos aportar no solo con conocimientos sino también con un pequeño capital que permita dinamizar la economía de los emprendedores. Nuestra principal finalidad es seguir contribuyendo al emprendimiento local y apoyarlos en su crecimiento. Instancias como ésta, sin duda, generan una red de apoyo que facilita la apertura hacia nuevos clientes”, afirmó Rodrigo Torres, subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper.

Durante el presente mes se sumarán a esta iniciativa las comunas de Graneros, Rengo y Codegua, abarcando a un total de más de 200 emprendedores del Valle Central.