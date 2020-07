Jaime Smith

MBA Universidad Politécnica de Cataluña. Ex SEREMI de Energía.

Hace días atrás, fuimos testigos de cómo algunos países han sido impulsores de un plan de inversiones público y privado, con el objetivo de levantar los grandes proyectos y así lograr una aceleración del gasto en proyectos de infraestructura y energía. Estos países, como es el caso del Reino Unido, se inspiraron en el “new deal” de Estados Unidos, el cual fue un plan basado en una política de intervención de emergencia dado por el presidente Roosevelt para dar la pelea, como país unido, contra los males que entregaba la Gran Depresión, por allá en la década de los treinta.

Si bien, este nuevo trato estuvo formado por medidas económicas: Reformas al mundo agrícola, al empleo y a la banca, entre otras, lo que lo hizo más interesante, fue que este nuevo trato también incluyó un paquete de medidas sociales de largo plazo, no solo como parte de medidas de emergencia temporal, sino donde las primeras nociones hablaban, de un estado de bienestar. Este gran cambio permitió combatir el desempleo, la pobreza, la pérdida de producción en las industrias, pero por sobre todas las cosas enfrentó, en aquel entonces, la segunda pandemia que vivimos en nuestros días, la Pandemia Social. Nuestro país no escapa a ello, donde se requiere con urgencia grandes cambios constitucionales tributarios, económicos y por ende, sociales. El problema es que esta transformación no tiene un horizonte cercano aún en Chile, pero lo raro, es que si es posible verlo en Alemania, España y Francia, donde existe un cuestionamiento sobre el rol del Estado frente a una Pandemia, y la respuesta es clara: El rol del Estado es fortalecer el estado de bienestar.

Es por ello, que con tristeza vemos que las noticias de otros países hacen mención a esta nueva revolución, mientras el nuestro hace noticia en Bloomberg donde señalan: “Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas, sólo para darse cuenta una vez más que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres, un eco de la desconexión del año pasado entre el gobierno y la nación…”

Sin duda, con esto podemos darnos cuenta que este es el periodo para poder realizar todos los cambios y todas las inversiones correspondientes, “este es el período para ser ambiciosos”, tal como se manifestó en el Reino Unido, en palabras del mismo Boris Johnson. Es por ello, que el desarrollo de nuestro país y nuestra región no pueden estar excluidos a los planes pendientes, en materia pública y privada de gran tamaño, nuevamente. Como ejemplo: ¿Cuántos años pasarán para seguir soñando con el Paso Las Leñas?, ¿el tranvía Rancagua – Machalí?, y con ello, todas las obras viales pendientes en la región.

Si los grandes proyectos de infraestructura, vivienda y transporte, pueden dar paso a planes de inversión como motor de la recuperación, ¿porque no somos capaces de pensar, incluir a todos los sectores, y difundir un plan, basado en el eje político-privado? Para luego, ejecutar esta iniciativa como plan de recuperación, cuando toda esta pandemia termine.

Tal como lo señala una famosa serie de Netflix en estos días, toda historia obedece a eventos cíclicos, los cuales nos permiten aprender del pasado y en algunos casos, es posible corregir los errores del presente. Si en el pasado, tuvimos la capacidad de ponernos de pie generando una revolución naciente desde los organismos públicos y privados, ¿Qué esperamos entonces?, ¿Qué espera el Gobierno?, ¿Dónde está esa revolución? ¿Debemos esperar que nuevamente nosotros, las personas, podamos salir a las calles pidiendo cambios? No olvidemos, una de las grandes cosas que nos entrega la historia es que nos permite aprender del pasado, comprender el presente y construir el futuro.