Por Ernesto Aguilar, Abogado litigación, inmobiliario y tecnología.

Grupo Wolf

El mundo se encontraba en un proceso muy ágil de digitalización, que venía sostenidamente impactando a distintas industrias y cuya velocidad se vio fuertemente incrementada por la llegada del COVID-19. Chile no es la excepción y esto ha afectado directamente a la industria legal.

En nuestra realidad, como abogados, nos encontrábamos en un proceso que había generado cambios, de alguna u otra forma, en el ejercicio de nuestra profesión, particularmente podemos considerar los más destacados como la creación del sistema de tu empresa en un día del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por su altísima demanda con más de 500.000 mil empresas constituidas; el paulatino proceso de transformación digital del Poder Judicial que trajo como consecuencia los expedientes judiciales digitales; o la implementación de la firma electrónica avanzada que llegó para facilitar algunos trámites. Hoy nos encontramos, obligados por las circunstancias, a la celebración de audiencias y comparendos, reuniones a través de plataformas de comunicación de texto, voz y video, pero ¿estamos realmente viviendo un proceso de digitalización del ejercicio de la profesión del abogado?

Hoy, muchos abogados celebramos la digitalización al contar con nuevas posibilidades al alcance de nuestras manos, para poder seguir trabajando durante estos tiempos en que existen restricciones a la movilidad. Sin dudas, el impacto ha sido positivo. Pero sería interesante hacer el ejercicio de preguntarle a otros profesionales de distintas áreas y es probable que se asombren de que los abogados hayamos “descubierto” estas plataformas tan recientemente. Es decir, en realidad nos encontramos con que los abogados estamos empezando a utilizar de forma masiva las herramientas y plataformas tecnológicas que existen hace años, por ejemplo, Zoom, app fundada en 2012, Google Hangouts (hoy Meet) en 2013 y Skype, más antigua aún, en 2003.

En el mismo sentido, podemos revisar lo que se ha publicado por el blog especializado en asuntos ligados a la tecnología para abogados, Lemontech que incluye en el ranking de herramientas para facilitar el denominado teletrabajo para nuestro rubro, algunas como, por ejemplo, Google Meet, Google Calendar e inclusive Whatsapp (aunque resulte difícil de creer).

Lo anterior me obliga a considerar que los abogados estamos hoy empezando a utilizar herramientas que tienen años de estar disponibles en el mercado y que han sido utilizadas constantemente por otras profesiones pero que simplemente no las habíamos necesitado o simplemente habíamos preferido no utilizarlas, manteniendo la petrificación de los abogados ante la tecnología. En ese sentido, puedo concluir que los abogados no estamos viviendo un verdadero proceso de digitalización sino más bien, uno de adecuación a los medios tecnológicos disponibles. Entonces, ¿cuál es el desafío hacia la verdadera digitalización?

La verdadera digitalización del abogado, llegará el día en que, por ejemplo, las Legaltech tengan una mayor presencia en el mercado legal, el día que todas las escuelas de derecho impartan cátedras relacionados con las tecnologías a sus estudiantes, el día que la automatización de contratos sea una realidad, el día que se masifiquen los marketplaces de servicios legales, el día que exista una justicia digital rápida, eficiente y al alcance de todos los bolsillos, el día que blockchain y sus aplicaciones relacionadas con la profesión, sean parte de nuestra vida, el día que la Inteligencia Artificial intervenga en nuestros procesos, etc. Ahí está el verdadero desafío para todos los abogados del país y mientras ello no ocurra, es errado considerar que somos abogados digitales solo por utilizar algunas de las herramientas tecnológicas disponibles.