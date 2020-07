Gisella Abarca

Un alto porcentaje del personal de la salud que está en la primera línea del combate contra el Covid-19 se iba a enfermar. Ésta era una de las pocas certezas que existía en torno al comportamiento de la pandemia, antes de que llegara a Chile.

Ya son cuatro meses desde que el coronavirus llegó a nuestro país, a nuestra región, a nuestras localidades y a nuestros hogares; y pareciera ser que este huésped ‘formidabe’ no quiere partir, pues al mismo tiempo que aumenta el número de los contagios por Covid 19 en la población, lo hace en el personal sanitario, donde día a día se suman más funcionarios que padece el virus, a pesar que asumen un patrón de seguridad y autocuidado más estricto que el común de la ciudadanía.

Ellos por estar en la primera línea de batalla contra la pandemia asumen riesgos, en oportunidades por vocación, otros por obligación; de una u otra manera, médicos, enfermeros, profesionales asistenciales, técnicos, auxiliares y administrativos, siguen intentando aguantar esta ola de enfermos que les ahoga cada día que pasa de pandemia.

En nuestra capital regional, ya va un trabajador de la salud fallecido producto del Covid 19, el auxiliar del Servicio de Medicina del Hospital Regional Rancagua, Carlos Carrasco Abarca; no obstante, es más de medio millar el personal contagiado y más de 400 los que han tenido que realizar cuarentena por el virus Sars-CoV-2, informó el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López

“En la red de hospitales y APS (Atención Primaria de Salud) de la Región de O’Higgins tenemos a la fecha 518 funcionarios que han debido realizar cuarentena por tener diagnóstico Covid positivo. De ellos, ya 68 han retomado sus funciones. Además, 429 han realizado cuarentenas preventivas, entre médicos, profesionales asistenciales, técnicos, auxiliares y funcionarios de apoyo”.

El administrador público informó que el mayor porcentaje de funcionarios que han debido realizar cuarentena -tanto por contagio, como preventiva- pertenecen a la red de hospitales de la Región, estando concentrado el mayor número en el Hospital Regional, lo que “se debe a que es el recinto de salud con más funcionarios de la región”, explicó López.

“ESTAMOS HACIENDO ESFUERZOS SOBREHUMANOS

POR TRATAR DE CUIDAR A LA GENTE”

Uno de los que vivió la experiencia de la enfermedad es el Tens del Servicio de Urgencia del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins, César Maldonado Abarca, quien al estar en la puerta de entrada de la enfermedad, tarde o temprano terminaría contagiándose, por lo que asocia que el virus lo contrajo en el trabajo “lo más probable es que me haya contagiado dentro de la pega, porque llegaba del trabajo a la casa y no salía a ninguna parte”.

Recuerda que el martes 16 de junio sintió una molestia leve en la garganta que en el transcurso de los días se fue acrecentando “el 18, me tocaba turno de largo, me sentí más mal, con un dolor de garganta más intenso, a lo que se le había sumado tos y mucho dolor de cabeza. Fui al trabajo, me vio el médico tratante, me tomaron la muestra, y para la casa. Al otro día por la tarde tuve el resultado de la PCR que dio positivo”.

Relata que el día que le tomaron la muestra “fue crítico, porque la fiebre llegó a 38,5º; luego se le sumó el dolor de cuerpo que era como si hubiese pasado un camión y el dolor de cabeza era muy fuerte”, asegura. En cuanto a lo respiratorio, no sintió mayores complicaciones, lo que agradece, “creo que porque no tenemos patologías crónicas, la edad y porque nos alimentamos bien” junto a su polola.

No obstante, en su interior César, de alguna manera ya estaba preparado para recibir el resultado, por el complejo escenario de atención que últimamente se ha estado presentando en el recinto asistencial base de la región “era casi seguro que iba a dar positivo, porque el número de pacientes que había llegado a urgencia del hospital grave y positivo, había subido bastante, y me había tocado la parte de pacientes críticos, donde llegan los pacientes más complejos, los más complicados”, expone.

Turnos extenuantes son los que nuevamente tiene que enfrentar el Tens de Urgencia del Hospital Regional a su regreso al recinto asistencial, por lo que al consultarle por los ánimos para volver a trabajar, César Maldonado es franco y dice “uno entra con cierta reticencia, por la carga laboral, el stress que se está viviendo en este tiempo en que están subiendo los casos de forma alarmante, la carga psicológica, porque a pesar que supuestamente se complican los adultos mayores, he tenido casos de gente que se han complicado y han terminado en la UTI, y en esta vuelta igual tengo temor a volver a trabajar, a pesar que debiese tener ahora los anticuerpos”.

El Tens llama a las personas a tomar conciencia de lo que significa la pandemia del Covid 19 “aquí uno piensa en las personas que no toman conciencia de esta pandemia, porque nosotros estamos haciendo esfuerzos sobre humanos, cubriendo turnos por tratar de cuidar a la gente que llega enferma; pero uno ve que si no se decretara cuarentena territorial, la gente no entendía porque en el centro de Rancagua se paseaban aglomerados y nosotros nos estamos sacando la mugre por un puñado de gente que no toma conciencia o ve lejano esto de la enfermedad, que si no les pasa a ellos, o a alguien cercano, no le toman el peso de lo que significa. Ojalá la gente entendiera, que tuviera un poco más de empatía con lo que está pasando, y que reaccionen que esto es serio. Sabemos que hay gente que debe salir por obligación a trabajar, pero lo que se pueden quedar en sus casas, que lo hagan, por el bien de todos”, finaliza.

“ES INJUSTO QUE FUNCIONARIOS DE SALUD NOS ESTEMOS

CONTAGIANDO POR CULPA GENTE IRRESPONSABLE”

Ese día jueves 18 de junio, su polola Yandy Aránguiz Vidal, Enfermera de Urgencia del Hospital de Peumo, estaba saliendo de un turno de noche, cuando César Maldonado la llama para informarle que en su trabajo le habían tomado la PCR, debido a que había amanecido con tos, cefalea y dolor de garganta.

“Mientras viajaba a buscarlo -cuenta Yandy- pensaba cómo lo iba a hacer para aislarlo ya que yo no tenía síntomas y en la casa solo hay un baño. Sabía que al ser contacto estrecho, tenía muchas posibilidades de estar contagiada, pero mientras no tuviera síntomas debía cuidarme”, expone.

La enfermera relata que al llegar al domicilio, preparó un dormitorio donde el Tens se aisló “al día siguiente supimos que su resultado estaba positivo. Fue un balde de agua fría, ya que ni siquiera salíamos de la casa, solo nos dirigíamos a trabajar y en el hospital nos resguardamos con el uso de todas los Equipos de Protección Personal (EPP). Ese día y noche, César presentó fiebre, mucha cefalea y dolor de espalda. Fue muy angustiante esa situación. No lo veía, el único contacto que tenía con él era entrar a la pieza a dejarle comida, le preguntaba a través de una ventana cómo estaba y cómo se sentía, y no podía ayudarlo de otra manera”.

El lunes 22, aparecieron los primeros síntomas en la Enfermera de Urgencia del Hospital de Peumo “perdí el olfato y el gusto, ahí fue cuando me di cuenta que también me había contagiado, pero sabía que no me tomarían la muestra de PCR porque al ser contacto estrecho me consideran positiva. Me sentía con un cansancio extremo, la única forma de sentirme un poco mejor era estando en cama, pero no podía, porque alguien tenía q hacer comida y desinfectar la casa. Me levantaba solo a la hora de las comidas, el dolor de espalda era excesivo y el cansancio no me dejaba hacer muchas cosas”.

Yandy agradece a Dios que ninguno se complicó “Tenemos conocidos hospitalizados, con neumonía, entubados, mal. ¡Tuvimos suerte! Nuestras familias están bien porque para protegerlos no hemos tenido mucho contacto con ellos desde que comenzó la pandemia. Sabemos que al trabajar en hospitales tenemos más riesgo de contagiarnos, por eso habíamos tomado distancia y la seguiremos teniendo hasta que esto acabe”, asegura.

La enfermera aún se cuestiona el actuar de parte de la población en medio de la pandemia “No entiendo cómo es posible que tengan que dictar cuarentena obligatoria para poder lograr que la gente se quede en sus casas. Nunca entendí qué hacía la gente en el centro comprando ropa, jurando a que usar la mascarilla les da inmortalidad. No entiendo cómo hay gente que no cree en la pandemia. Esto es real. Espero que tomen conciencia, se queden en sus casas y cuiden a sus familias. Considero que es injusto que nosotros, cómo funcionarios de salud, cumpliendo con todas las normas, usando todas las EPP nos estemos contagiando, enfermando e incluso muriendo por culpa gente irresponsable que no es capaz de quedarse en casa a cuidar de su propia salud y la de sus familias”, culmina.

Si bien era predecible que esto ocurriera, disminuir la cantidad de personal de salud inhabilitado para trabajar – ya sea por contagio o sospecha- es elemental para mantener a raya la expansión del virus, por favor, cuidémonos entre todos para salir vivos de ésta.

Tens de movilización del Hospital Regional, Ernesto Madrid Vásquez:

“Espero es que las personas le tomen el peso a lo que es esto”

El Tens de movilización del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins, Ernesto Madrid Vásquez cuenta que “afortunadamente” su experiencia no fue tan terrible como los pacientes que ha tenido que recibir en el recinto asistencial base de la región “fue un poco menos fuerte, pero tuve fiebre, problemas para respirar, mucho dolor de cabeza y de cuerpo, la pérdida del olor y el sabor fueron muy intensas”.

El Tens recuerda que “el cansancio se apodera de tu cuerpo y no te permite siquiera prepararte un té o ir por un medicamento a tu despensa para aliviar el mal estar”.

Si bien su diario vivir era del Hospital Regional a su casa, Ernesto cuenta que aún no sabe dónde se contagió, ya que compraba todo de manera online para no exponerse.

Luego de compartir su experiencia, Ernesto Vásquez espera que la gente tome conciencia de esta pandemia “no entiendo a la gente que sale sin consciencia y menos comprendo la gente que cree que esto es una mentira. Agradezco a Dios porque mi contagio fue relativamente leve y no pasó a mayores. Espero es que las personas le tomen el peso a lo que es esto y que las autoridades brinden el apoyo que se necesita, ya que en una pandemia no se puede vivir con 65.000 pesos si no se tiene comida y hay que pagar todas las cuentas básicas”.

Tecnólogo Médico de Imagenología del Hospital Regional, Gricel Droguett:

“Soy una agradecida de que esta enfermedad no me afectara de forma cruel”

El 18 de junio la Tecnólogo Médico de Imagenología del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins, Gricel Droguett Sepúlveda, salió positiva para Covid 19, a pesar de seguir todas y cada una de las recomendaciones del Ministerio de Salud, asegura.

Su diario vivir era del trabajo a su casa y para evitar contagios, todas sus compras y abastecimientos las realizaba a través de pedidos online, así que, cuando le preguntan ¿Cómo te contagiaste? su respuesta es “no sé”.

Gricel relata que en un principio, la enfermedad comenzó como un resfriado común “con síntomas muy semejante a los que provoca una sinusitis; es decir, abundante congestión nasal acompañada de secreción mucosa, dolor de cabeza, y mal estar general. El cuadro siguió su curso, con perdida inmediata y completa de olfato y gusto, además de dolor osteo articular acompañado de intensas jaqueas”.

“Fui afortunada”, cuenta la Tecnólogo Médico, dado que la enfermedad no afectó su sistema respiratorio “sin embargo, al permanecer acostada sentía una pequeña presión en pecho que me obligaba a respirar de manera más profunda y a tener que descansar en posición semisentada para aliviar las molestias”.

A esto agrega que “el cansancio era abrumador. No te permite realizar nada y lo único que deseas es dormir, a pesar de dormir más de 15 horas diarias sigues cansada y el levantarse para ir al baño se convierte un desafío”.

Ella es una sobreviviente del Covid 19 y una “agradecida de que esta enfermedad no me afectara de forma cruel y despiadada como lo ha hecho con otras personas”.

Gricel finaliza diciendo “agradezco tener conciencia de lo que significa esta pandemia y a partir de aquello que mis seres queridos aún no estén contagiados por una negligencia mía. Pero da para pensar cómo la humanidad no es capaz de entrar en razón y querer proteger a los suyos. Sé que no todos cuentan con una realidad que les permite realizar cuarentena, que la mayoría de la población debe salir de sus casas para poder tener comida en sus mesas. Mi llamado a la comunidad es al autocuidado, por favor no realizar más reuniones sociales, con familia y amigos, sí no es necesario no salgas de tu casa, cuídate para ayudar a cuidar a los otros”, culmina.