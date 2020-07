Gisella Abarca

Este jueves la Intendenta Regional Rebeca Cofré; la Seremi de Salud, Dr. Daniela Zavando, y el director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, fueron citados por la Comisión Investigadora Covid-19 de la Cámara de Diputados a una sesión especial, con el objetivo de que rindan cuentas del manejo de la pandemia en esta zona del país.

Los diputados del distrito distrito 15 de esta región, Juan Luis Castro y Diego Schalper son parte de la comisión investigadora. Este último solicitó citar al director de Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, para estudiar en detalle lo que está sucediendo en la zona respecto de la positividad, los testeos, la trazabilidad de la enfermedad y sobre las residenciales sanitarias.

Respecto al tema, el Director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López expuso que “es una atribución que tienen los señores diputados dentro de su función fiscalizadora, y ante eso la única opinión que podemos emitir es que será una excelente oportunidad para las autoridades para mostrar y expandirse en todas las acciones que se han realizado respecto al manejo de la pandemia, no solamente en término de las cifras de PCR, sino también en otras acciones que se han ido realizando, así que va a ser una buena oportunidad para nosotros también mostrarle a los parlamentarios cuáles son todas las acciones que hemos realizado”.

En tanto, el diputado Juan Luis Castro indicó que la citación corresponde ampliarla a la Seremi de Salud para tener una visión más completa de lo que está pasando en la región de El Libertador.

Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren de la Región de Coquimbo, planteó la necesidad de requerir también la presencia de la máxima autoridad regional, en este caso de la Intendenta Rebeca Cofré.

Recordemos que este martes en nuestra región de O’Higgins hubo 213 nuevos casos de covid-19 positivo, donde 98 contagios son de Rancagua, 15 de Rengo, 15 de Machalí, 7 de San Vicente, 7 de Requínoa, 6 de Graneros, 6 de Doñihue, 5 de Chimbarongo, 5 de San Fernando, 5 de Pichidegua, 5 de Coinco, 3 de Olivar, 3 de Navidad, 3 de Santa Cruz, 3 de Las Cabras, 3 de Placilla, 3 de Mostazal, 3 de Quinta de Tilcoco, 3 de Codegua, 2 de Chépica, 2 de Litueche, uno en Malloa, Marchigue, Paredones, Nancagua, Pichilemu y Las Estrella, dos de otra región y 3 casos sin notificar, quedando la región del Libertador con 7.468 casos totales acumulados de lo que va de la pandemia.

“Pensamos que lo más probable es que si se continúe con esta cuarentena”

Como cada miércoles el Ministro de Salud da a conocer las ciudades o comunas que entran en cuarentena y las que levantan el confinamiento, teniendo en cuenta en los índices de contagio en la zona que no han disminuido, la autoridad sanitaria en voz de la Jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud, Dra. Kira León expuso:

“Nosotros pensamos que lo más probable es que si se continúe con esta cuarentena. Las cifras se han mantenido un poco estables y la cuarentena pretende que se disminuyan estas cifras, por lo tanto, creo que vamos a mantenernos. No podría decir si Rengo se va a sumar, me parece que tenía 88 casos activos ayer (lunes), un número importante para la población, pero son indicaciones ministeriales esas y nosotros no sabemos antes de que sepa todo el mundo”.