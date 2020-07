Ricardo Obando.

Hasta antes de la pandemia, Eduardo Miranda (27), ya había acordado su vuelta a General Velásquez tras una temporada en Iberia de Los Ángeles. El portero, formado en O’Higgins y que registra en su palmares un título de Primera División con Cobresal (2015), al igual que sus compañeros en el cuadro verde, no la ha pasado bien debido a la pandemia.

El no inicio de la competencia en la Segunda División, y la prácticamente nula comunicación con el club desde que paralizaron sus actividades (a fin de marzo), ha complicado su situación económica a tal punto que tuvo que vender su auto para emprender un negocio propio en Malloa y generar así el dinero que los sanvicentanos no cancelaron. Y no es solo él, sino que gran parte del plantel que defendería a esta institución este 2020, está en la misma situación.

“Estoy vendiendo papas y cebollas en mi camioneta. Vendí el auto, me compré la camioneta y me puse a trabajar para poder tener plata y mandarle a mi hija y para mis gastos, la casa, la alimentación, porque como uno no entrenar, sube de peso y por eso tiene que ser una alimentación buena”, comentó a El Rancagüino.

Además, el arquero sostuvo que varios de sus colegas de profesión están en otras labores. “Hay unos que trabajan en ferreterías, otro con su papá en el tema de los cueros, hay cabros trabajando en el campo podando uva, otros trabajando en las manzanas, en las peras, otros repartiendo, haciendo empanadas en su casa para hacer delivery”, expresó.

Junto con ello, apuntó que lo que están viviendo, “es una lata, de verdad. Hemos hecho de todo con los compañeros. Hemos hecho rifas, ayudado a la gente en San Vicente que no tenía que comer. Juntamos cosas, las entregamos a una olla común. Imagínate que el utilero nuestro no tiene ni siquiera para agua caliente. Entre nosotros le hacemos cajas de alimentos, se le llevó un gas. Y ellos no se han preocupado del bienestar de su gente”.

Además, Eduardo Miranda sí tuvo buenos conceptos para el Sindicato de Futbolistas, pues señaló no los ha abandonado. “El SIFUP nos manda 100 mil pesos mensuales y una caja de alimentos. Ellos nos han pagado a nosotros abril, mayo y junio, a cada jugador, todos por igual”, recalcó.

Volviendo a la relación con el club, Miranda fue enfático en señalar que “no hemos recibido ningún tipo de dinero del club, nada. Solo se nos pagó marzo”, ya que “nosotros trabajamos 15 días gratis, porque empezamos a entrenar el 15 de febrero y no nos pagaron esos días. Y después de marzo nada”.

Es más, apunta que en estos meses, “no hemos recibido ninguna ayuda económica, no han querido sentarse a conversar, nos dicen que no tienen plata”, y que del dinero que CONMEBOL envió a los clubes para solventar gastos (como sueldos) en este tiempo de pandemia, ellos no vieron nada.

Finalmente, el portero aseguró que “en el plantel somos 27 y 13 tenemos contrato. La planilla son cinco palos, y no son capaces de pagarnos” y que, “de verdad no sé como vamos a volver a defender esa camiseta. Es una lata”.

OTROS CLUBES EN PROBLEMAS

En la categoría de bronce del fútbol chileno, hay otros dos clubes muy complicados. Se trata del recién ascendido Deportes Linares y también de uno histórico en la serie, Deportes Vallenar.

En el Maule Sur el plantel no ha recibido dinero alguno en estos meses, el entrenador se autodespidió debido a los incumplimientos, y allí no tienen para cuando volver a entrenar.

Mientras que, en el norte chico, también están complicados debido a que por la pandemia, de sueldos, poco y nada. Es más, sus jugadores -al igual que los linarenses- han denunciado los problemas que están viviendo con la dirigencia de su institución.

Es más, el club del valle del Huasco podría derechamente no participar, pues su licencia de club profesional le fue retirada por la ANFP debido a varios incumplimientos en las normas de la corporación.

Finalmente, en las otras instituciones de la tercera categoría profesional, las dirigencias han llegado a acuerdo con sus futbolistas y sus relaciones contractuales se mantienen vigentes, a la espera de que la temporada 2020 comienza en agosto o en septiembre próximo.