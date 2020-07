Cuenta que hoy la estrategia es testear masivamente para encontrar asintomáticos y que quien busca más, encuentra más casos. Informa que los casos activos van a la baja, a la fecha 250 trabajadores propios y 144 colaboradores.

Asimismo, reafirma el compromiso con la región y manifiesta que la reactivación de nuestros proyectos, actualmente suspendidos, tendrá un impacto positivo pos pandemia.

Han sido meses muy intensos para Codelco El Teniente y para su gerente general, Andrés Music, quien desde que inició su gestión, en septiembre pasado, ha debido enfrentar el estallido social, una sequía histórica y hoy la emergencia sanitaria más compleja de la minería en décadas.

¿En qué capacidad productiva están trabajando desde que se decretó la pandemia hasta hoy?

Estamos realizando el mayor esfuerzo para que, junto con resguardar la vida y la seguridad de las personas que laboran en nuestras faenas, tengamos el menor impacto productivo en la división. Mantenemos el desafío de alcanzar un nivel de producción similar al del año pasado.

Y en cuanto a excedentes, ¿aspiran a repetir los del año pasado, que superaron los 1.040 millones de dólares?

A propósito de la pregunta, una reflexión, si la actividad económica del país no ha caído de manera más profunda -en mayo retrocedió 15%- es porque la minería del cobre y Codelco en particular han seguido funcionando. Hoy reafirmo con mayor convicción lo que en una entrevista de abril pasado le dije a este mismo medio: los excedentes de Codelco y de El Teniente van a contribuir a financiar los costos de esta pandemia. Por eso es tan importante que no se interrumpa nuestra cadena de producción.

¿Qué siente cuando escucha críticas a la minería y a Codelco?

Somos una empresa del Estado y eso nos pone más exigencias. Proactivamente, y como ninguna otra industria, en la minería y en Codelco hemos informado las cifras de contagios y hemos dado a conocer a la autoridad nuestras medidas y planes.

La seguridad y el cuidado de la vida son el primer valor de Codelco. Tenemos las mejores prácticas en seguridad a nivel internacional, también en materia de Covid-19. Hemos cambiado radicalmente la forma de funcionamiento, quizás más allá que cualquier otra industria, con distanciamiento físico, buses ocupados a un 50%, registro diario de salud, toma de temperatura, modificaciones de turnos, cuidados en nuestros hogares y testeos masivos para parar los contagios, entre otros.

¿Quién fiscaliza lo que hace Codelco en esta materia?

Cumplimos estrictamente las disposiciones y las directrices de la autoridad y estamos sometidos a la fiscalización permanente de Sernageomin, Seremi de Salud, Dirección del Trabajo y otros organismos. Además, tenemos estrictos procedimientos normativos a nivel corporativo. Desde el primer día fuimos donde la autoridad a decirle en qué podemos apoyar y qué hacemos para no ser un problema para la región.

¿Cuánto personal está subiendo al área alta?

La disminución progresiva y transitoria de la dotación, tanto de operaciones como de proyectos, es la medida que mejor grafica nuestra estrategia de prevención y cómo hemos abordado este tema, con medidas de fondo.

Hoy sube al área alta aproximadamente un 33% de la dotación que lo hace en época de normalidad. De las 14 mil 500 personas que aproximadamente en época normal trabajan en el área alta, hemos reducido -de manera transitoria- a un promedio de 4 mil personas día.

A estos números llegamos con la reciente decisión de suspender -remarco el concepto transitorio- la construcción de los desarrollos del proyecto estructural Nuevo Nivel Mina, que conforman Andes Norte, Diamante, Andesita y Recursos Norte. Sólo estos 4 proyectos implican 4.500 personas menos.

A ello se suma el esfuerzo que ya veníamos haciendo desde el inicio de la pandemia con el teletrabajo, la desmovilización temporal de las actividades que no son esenciales para la operación y el aislamiento preventivo para personas con alguna condición de salud más vulnerable.

¿Cómo lo están haciendo con los trabajadores propios y la producción diaria?

En el caso de trabajadores propios estamos operando con el turno 14×14 días, en turnos de 12 horas, decisión acordada de manera unánime con la dirigencia sindical, con quienes hemos trabajado de manera coordinada y diaria desde que partió la emergencia sanitaria, pensando siempre en lo que es bueno para los trabajadores, sus familias y el país. Tenemos una promesa que cumplir con Chile, que no olvidamos en ningún momento.

Esta medida, también momentánea, ha permitido bajar los desplazamientos por la región en aproximadamente 33% y reforzar el distanciamiento en áreas de uso común como casas de cambio, casinos, terminales de buses, otros. Además, el descanso lo realizan los trabajadores en modalidad de cuarentena, más cerca de la familia.

Un reclamo que se hace a la minería es que vienen muchos trabajadores de fuera de la región

No es nuestro caso. Más del 95% de los trabajadores propios vive en la Región de O’Higgins y, en el caso de los trabajadores de empresas colaboradores, esa cifra supera el 90%. Los hijos de nuestros trabajadores estudian acá, usan los servicios locales y dinamizan la economía local. Por eso sentimos tan profundamente que compartimos no sólo un territorio, sino también el destino de esta región, y por eso hemos adoptados las medidas que hemos informado a la comunidad, por muy difíciles que sean, y que ciertamente tienen un impacto negativo que esperamos sea lo más acotado posible.

CONTAGIOS A LA BAJA Y BUSCAR ASINTOMÁTICOS

¿Cuántos contagiados tiene División El Teniente?

Al día de ayer el número de casos activos en la dotación propia de El Teniente llegaba a 250 personas, mientras que los casos activos en dotación de colaboradores estaban en 144. En total 394 casos activos.

¿Qué factores explican este número de casos? ¿Es un número que parece alto o que fue más alto en su momento?

Son números que van a la baja, tenemos muchos casos que se han recuperado. Quiero ser muy claro en este punto, nosotros estamos aplicando una estrategia de testeo masivo para ir a buscar casos asintomáticos, aislar preventivamente y quebrar la cadena de contagios. Y quien busca más, encuentra más casos. Los estudios en algunos países, como Islandia, indican que hasta 30% de los contagiados podría ser asintomático.

A la fecha y desde el inicio de la emergencia sanitaria, considerando tanto trabajadores propios como de empresas colaboradoras llevamos 4.610 PCR. Es decir, un 32% del total de la dotación total se ha tomado un examen de PCR. Chile testea en promedio un 7%.

¿Qué otros test aplica El Teniente y cómo es eso del testeo masivo?

Acordamos con la dirigencia sindical una estrategia de testeo masivo. Un trabajador es testeado antes durante y antes de terminar el turno 14×14, para detectar casos asintomáticos que pueden contagiar.

Contamos con la asesoría de un equipo de epidemiólogos e infectólogos de la Pontifica Universidad Católica, que nos ha ayudado a ver posibles focos de contagios en áreas comunes como casas de cambios, casinos y espacios comunes. No ha quedado nada al azar.

La principal herramienta que estamos utilizando es el test de antígenos, que detecta el virus, su toma es con hisopado nasofaríngeo al igual que un PCR y entrega el resultado en 20 minutos. Si sale positivo, el trabajador se aísla inmediatamente y se le toma un PCR. Hasta ayer hemos aplicado 3.500 test de este tipo. Tenemos tres estaciones de toma de muestra: una en Rancagua y dos en el área alta, en Colón y otra en interior mina, respectivamente.

A esto se suman otros 2.500 test de anticuerpos que, como lo indica su nombre, detecta anticuerpos que se producen luego de que una persona ha tenido la presencia del virus y se hace con gotas de sangre.

EL COMPROMISO CON LA REGIÓN

¿Con qué sensación se queda de lo que han hecho en la región y para la región?

Esta contingencia nos ha hecho reafirmar nuestro compromiso con la región y con el país. Tengo la grata sensación de ser un actor que ha sido proactivo en la crisis.

Una de nuestras prioridades ha sido, en la medida de nuestra posibilidades, apoyar a los vecinos y vecinas de Olivar, Rancagua, Doñihue y Machalí-Coya.

Hoy en el hospital de campaña en el estadio El Teniente hay cerca de 30 pacientes, la PCR que se entregó a Fusat está procesando cerca de 1/3 de los exámenes de la región, entregamos apoyo permanente a la red pública de salud y un programa permanente de sanitización en comunas que ya superó las 50 mil viviendas.

Nuestros trabajadores y los sindicatos, entre otros, se organizaron y lanzaron una campaña para reunir alimentos denominada “un trabajador una caja”.

Ya estamos pensando ahora en cómo aportar a nuestros vecinos en la postpandemia, por ejemplo, con emprendimientos locales. Va a ser un periodo complejo, de alta cesantía, y creo que la reactivación de nuestros proyectos también tendrá un impacto positivo.

¿Qué mensaje les dirige a los trabajadores?

Como ya le decía agradezco su alto compromiso. Tenemos claro que vamos a recibir críticas por seguir funcionando, por esforzarnos en cuidar la vida y a la vez mantener viva y operativa nuestra actividad, pero sabemos que tiene un sentido que va más allá. Se trata de la responsabilidad y el orgullo de decir que gracias a lo que Codelco y El Teniente entregan hoy, vamos a reconstruir el Chile de mañana.

A los trabajadores les pido el máximo autocuidado y disciplina. Sigan los protocolos y cumplan al pie de la letra la normativa divisional y las recomendaciones de la autoridad, lo que hagamos en nuestras casas es fundamental. Estén alertas siempre y no se relajen en ningún momento. Vamos a salir adelante y vamos a cumplir nuestra promesa de excedentes. Hoy es más cierto que nunca: Chile y la región necesitan los recursos que genera Codelco El Teniente.