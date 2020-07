Es cierto que es imposible que se pueda controlar cada espacio de la cuarentena, que quien quiera violarla lo más probable es que lo haga, pero también es cierto que más allá de los controles sanitarios entre Rancagua y Machalí, las entradas de algunos supermercados o el paseo Independencia el control de la medida es escaso.

En nuestra labor periodística debemos continuamente movernos por la ciudad constantemente y en estos días solo una vez hemos sido controlados, y esto fue por un militar en plena plaza de Los Héroes en Rancagua. No queremos cometer la simplificación de suponer que la propia experiencia es reflejo de la situación general, pero sirve de llamada de atención, más si nos es fácil encontrar muchos testimonios similares.

Pero también es cierto que hay un grupo de personas que simplemente no entiende, no cree o no le interesa lo grave de la situación sanitaria que vivimos y que sirven para difundir el virus y otro importante grupo de personas que debe salir porque no le queda otra, por ejemplo ir a los bancos donde además son atendidos por una dotación mínima de cajas o deben salir a buscar el sustento diario porque simplemente las ayudas no son suficientes.

También es cierto que la comunicación de la gravedad de la situación ha sido algo caótica a nivel local, de nada sirven repetir muchos números todos los días si cuando se pide explicar que hay detrás de estas cifras poco se dice, o si estos números no reflejaban la verdad especialmente durante todo el tiempo que hubo un inaceptable atraso en el procesamiento de los test pcr. No es suficiente el creer que porque se publica en redes sociales propias el trabajo educativo esta hecho, que solo por ese acto la población está informada, es caer el espejismo de suponer que las redes sociales no son virtuales sino que reales, y es caer en la misma trampa que advertía en el inicio de esta columna, el de creer que la propia experiencia es la que vive todo el mundo. Las redes son simplemente una herramienta más.

En este sentido bienvenida sea la citación a nuestras autoridades a la cámara de Diputados a dar cuenta de la estrategia, donde algunos piensan que no sería descabellado en pensar que tal vez un cambio de personas, tal como sucedió a nivel ministerial, pueda servir para traer un nuevo impulso a una estrategia que todos necesitamos que funcione.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director