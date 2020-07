Luis Fernando González/ Ximena Mella

Dentro de toda la contingencia que vive el país, por estos días se viralizó en redes sociales un video de Eduardo Soto, alcalde de Rancagua, en que reemplazaba en la pared de su despacho la imagen del presidente Sebastián Piñera por una del ex alcalde por la ciudad, Patricio Mekis. “Esta es la oficina privada del alcalde, aquí tengo fotos familiares y qué mejor lugar que agregar a un alcalde muy querido, que respeto y admiro mucho. Había que ponerlo en el mejor lugar, en un espacio privado donde uno pone cosas que tienen que ver con afecto y sentimientos”, dijo cerrando el tema.

De esto y mucho más conversamos con la máxima autoridad de la capital regional en entrevista exclusiva con El Rancagüino a través de Facebook Live. “Siempre lo hemos dicho. La cuarentena es dolorosa, necesaria y tardía para nuestra ciudad. Como ya tenemos malas cifras había sido muy iluso pensar que lo resolveríamos en una o dos semanas”, indicó Soto. “Las cuarentenas son un salvavidas que nos han dado a las cuales debemos aferrarnos. Pero sigo insistiendo en que todos hagamos nuestra parte. Esto significa pasar por muchas necesidades económicas, cosa que no podemos dejar de lado desde este municipio”.

Si bien, los primeros cuatro días de cuarentena fueron un ejemplo, pero después se fueron relajando las medidas. “Las personas comenzaron a sentir un grado de seguridad. Cuando no hay una acción estricta todo el mundo se empieza a relajar. En muchos comercios no se está pidiendo los permisos temporales para atender. No tenemos además un control de ingreso a la región y a la zona de cuarentena que sea efectivo, que vean que hay taco, que el que venga acá sin permiso por lo menos se asuste a que lo vayan a pillar. Por ejemplo, el martes me tocó andar por el sector de Miguel Ramírez en El Manzanal y el movimiento vehicular no era nada distinto a un día normal sin pandemia”, explicó el edil. “Queremos que las medidas sean rápidas y efectivas. Mucha gente vive del día a día por eso es doloroso estar en confinamiento”, insistió. “Estas no resuelven nada si no contamos con la responsabilidad de los vecinos. Tampoco hay que echarle toda la culpa a las autoridades y a la fiscalización si no somos capaces de cuidarnos”.

En cuanto a las medidas ofrecidas a la clase media, dice que le ha costado encontrar opiniones favorables. “No se puede ofrecer más créditos y endeudamientos por la vía que sea en medio de una pandemia. Esto es no entender y no contar con la sensibilidad de cómo se debe actuar en estos momentos de tensión y preocupación para todos. Creo que no fue una decisión feliz. Esperamos que puedan revisar las medidas nuevamente y tal como se anunció, con un poco más de sensibilidad social y en sintonía con los problemas de la comunidad”.

CONTAGIOS Y SALUD PRIMARIA

Respecto de la información diaria que las autoridades entregan sobre contagiados y fallecidos, Soto no entiende por qué no pueden contar con más información. “Como municipio no sabemos de dónde son los fallecidos tampoco. A estas alturas el acceso a esa información que necesitan los vecinos no está y no encuentro explicación. Tenemos 104 fallecidos (al miércoles) y nadie cree que una autoridad no lo sepa. Nos preocupa bastante, los casos activos y también los casos vinculados a la actividad minera de El Teniente. Son situaciones que nos preocupan y ocupan a la vez”.

En tanto, continúa, “hace bastante tiempo que estamos tomando PCR y reforzando con más presencia de equipos de salud y de atención a domicilio de pacientes con Covid 19. Si bien hoy tenemos 99 casos son cifras mentirosas porque una golondrina no hace verano”, comparó. “Necesitamos tener muchos más test y que las respuestas sean mucho más rápidas para así poder transparentar la información que se entrega a la comunidad”.

CLASES VIRTUALES Y ALIMENTACIÓN

Sobre el retorno a clases presenciales, este alcalde no ve fecha de vuelta sino están dadas las condiciones de seguridad y cuando estén los protocolos que aún no existen. “Estamos hablando de nuestros 20 mil alumnos con medidas de protección y mascarillas, con toma de temperaturas o con clases que no podrán ser con la totalidad de los alumnos. Es de una complejidad y recursos tan grande que creo deberíamos reforzar hoy en la entrega de conectividad a nuestros alumnos”.

Es por lo anterior que el municipio comenzará con la entrega de conectividad a sus estudiantes. “En las próximas semanas entregaremos cerca de 4 mil tablets a los alumnos que no tienen acceso a Internet para que puedan seguir en clases. Pero en el caso de los establecimientos municipales, veo complejo que a la brevedad vuelvan a clases pronto, ya sea en uno o dos meses más”.

También se refirió a la entrega de alimentos a los alumnos de los colegios municipalizados de Rancagua. “Queríamos que la gente no se movilizara y entregar con recursos propios estos a los domicilios mediante por ejemplo, los furgones escolares pero la Junaeb no accedió y dijo que estos deberían ser entregados en los propios establecimientos. Esto hace que la gente salga obligatoriamente y hace que asuma costos de pasajes, riesgo de contagiarse, entre otros. Pero son decisiones de la burocracia central que se toman en Santiago y ante eso no hay más que resignarse”, finalizó.

AYUDAS MUNICIPALES

Según Eduardo Soto, su municipio ha continuado y sin descanso con la entrega de ayuda argumentando que hasta la fecha han entregado 60.012 ayudas (cajas de mercadería, tarjeta para supermercado o ticket de gas) faltando aún por entregar un total de 11.028. Adicionalmente, anunció, han adquirido 6 mil ayudas más para repartir. “Sumando todo serán más de 78 mil ayudas, un esfuerzo que proporcionalmente a la cantidad de habitantes es difícil que se pueda ver en otro municipio”.