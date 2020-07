Dr. Fernando Soto Pinto

Especialista Broncopulmonar

Cuando un país enfrenta un desafío como el que representa hoy la pandemia que hace 4 meses llegó para afectarnos, y además se constituye como el mayor problema sanitario del último siglo, hay elementos que no pueden faltar en el diseño de la estrategia.

Primero, tomar la experiencia de lo ocurrido en aquellos que previamente han sido afectados, pasaron o están cursando la pandemia, y recoger las mejores prácticas, sumado a lo que por décadas de sabe son los criterios básicos para enfrentar una pandemia.

Segundo, recordar que los expertos han reiterado que lo esencial frente a una pandemia es que la estrategia debe establecer como elemento esencial colocarse siempre en el peor escenario , planificar así para enfrentarlo, e ir ajustando según los resultados obtenidos.

Tercero, agregar siempre un elemento de urgencia que obliga a anticiparse a los hechos y no a reaccionar cuando los acontecimientos ya están en desarrollo, y no olvidar que LO MAS IMPORTANTE ES EVITAR LOS CONTAGIOS, NO tratar enfermos, que ojalá no se presenten ( y menos lamentar fallecidos ).

Cuarto, frente a este magno desafío, lo MINIMO es que la autoridad cuente con un Plan Estratégico potente, robusto, serio, participativo, respaldado por la evidencia científica, en formatos digital e impreso y ampliamente difundido y compartido con toda la población. Hasta el día de hoy no hemos visto dicho documento…

Quinto, SIEMPRE el principal responsable del manejo de una crisis es la autoridad, porque tiene el poder político, económico, concentra los recursos disponibles, maneja la información y dispone de la posibilidad de congregar a todos los que puedan aportar a la tarea. El jefe siempre es el principal responsable…

Por tanto, no me parece aceptable el discurso de la autoridad que plantea que el aumento de los contagios y sus efectos mas duros, especialmente los fallecidos, se deba a irresponsabilidad de las personas.

En mi opinión las personas NO son las responsables del aumento de los contagios por COvid-19, salvo por la aglomeración y falta de distancia física al circular.

Sin embargo, si estamos aglomerados es en gran parte porque el diseño de la cuarentena permite a muchos ( casi a todos ) circular, pero eso lo cumple con su permiso mas del 98% de nosotros, y practicamente todos usamos mascarilla.

Así es que la responsabilidad es mucho mayor de las autoridades.

¿Plan de testeo y trazabilidad? Se publicó recién el 1 de julio en la página del MINSAL… a 4 meses del inicio de la pandemia y con mas de 6.000 fallecidos.

En la Región del Libertador se hace el mas bajo número de exámenes por millón de habitantes respecto al el país, con retraso de sus resultados de días a semanas, con positividad sobre 40%. Se requieren al menos 1.000 exámenes diarios y estamos recién apenas en la mitad…

NO HAY trazabilidad en la Región: a NADIE lo visitan en su domicilio, con suerte te llaman algunas veces dentro de los 14 días de cuarentena. Doy fe de eso porque atiendo todos los días pacientes y contactos.

No hay practicamente seguimiento de los contactos, a quienes nunca visitan y rara vez llaman por teléfono y no se han testeado masivamente aún los grandes acúmulos conocidos de casos como la cárcel de Rancagua o la minería del cobre.

¿Quién es el responsable mayor de la mantención del problema? ¿el virus que no se volvió nunca buena persona? ¿nosotros?. Se echa de menos la autocrítica de las autoridades, que hablan y actúan sin sentido de urgencia y como si sus decisiones fuesen todas acertadas y cuyo argumento principal es que el tema no mejora porque somos mal portados…

Por algo fueron citadas las autoridades de salud regionales, y no para ser felicitados, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Veamos que pasa. Lo importante es que se corrijan las deficiencias en forma urgente.