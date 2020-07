En las crisis, más aún en la cuarentena que hoy nos afecta es cuando surge lo mejor y lo peor de lo nuestro, surgen los valores humanos y también las grandes miserias también humanas. Entre las peores está el aumento de la violencia intrafamiliar, el egoísmo, los delincuentes que roban lo poco que otros tienen, quienes ven solo el beneficio propio y un largo etc. y entre las mejores el sentir que la interacción humana cara a cara es esencial y no reemplazable por pantallas, quienes comparten lo poco que tienen, quienes buscan ayudar a los demás y quienes se sacrifican quedándose en casa.

El descubrir a los vecinos es también una de las cosas importantes que muchos han señalado después de largos encierros.

Muchos han vivido por años en un mismo lugar, han visto por décadas pasar gente frente a sus casas y nunca se conocieron hasta que se vieron afectados por el mismo problema y logrando una unidad y conocimiento proporcional a la magnitud del grave problema.

Durante el estallido social muchos vecinos pasaron noches enteras protegiendo a los supermercados y negocios de barrios de los asaltos de antisociales.

En cuarentena muchos descubren a la señora que vive sola a poca distancia y se organizan para ayudarla. Muchos se organizan para conseguir abastecimientos o para entretener a los niños o simplemente para conversar y compartir información.

Es ahí cuando se descubre que la base principal de nuestro sistema político y social es la Junta de Vecinos cuyos dirigentes pueden dialogar con las autoridades e incluso exigir derechos.

La humanidad es esencialmente un conjunto de seres sociales que interactúan y unen inteligencia y fuerzas para mantener un continuo progreso basado en la herencia de los que ya se fueron.

No somos simples consumidores, no somos rebaños ideológicos ni somos una gran masa ni una “Chusma Inconsciente” como nos calificara en el pasado un ex presidente .

Aprovechemos estos momentos para reflexionar y para viajar a lo más profundo de nosotros mismos donde no hay restricciones ni toque de queda para que a partir de conocernos podamos conocer a quienes nos rodean partiendo por la familia y continuando con los vecinos.

Alejandro González Pino