Gisella Abarca

Este jueves por la tarde la Intendenta Regional de O’Higgins, Rebeca Cofré; la Seremi de Salud, Dr. Daniela Zavando, y el director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, fueron citados por la Comisión Investigadora Covid-19 de la Cámara de Diputados a una sesión especial, con el objetivo de rendir cuentas ante el manejo de la pandemia en esta zona del país.

“ES SÚPER IMPORTANTE EN ESTA COMISIÓN ESTABLECER RESPONSABILIDADES”

La primera en comenzar la intervención fue la Intendenta Regional de O’Higgins, Rebeca Cofré quien ante los diputados del distrito 15 de esta región, Juan Luis Castro y Diego Schalper que son parte de la comisión investigadora Cov 19 expuso “con fecha 20 de abril, se me designó como intendenta de la región de O’Higgins, es decir, en pleno estado de excepción constitucional”.

Luego la primera autoridad regional explicó que luego de haber solicitado a la unidad de asesoría jurídica del Gobierno Regional sobre la actual realidad jurídica que norma los servicios de salud se le informo que “la ley orgánica de salud entrega a la Subsecretaria de Redes Asistenciales a las competencias de control y superioridad jerárquica de los diferentes servicios de salud, entre ellos el de nuestra región, Servicio de Salud O’Higgins”.

Agregó que “a partir del 20 de abril cuando asumo como intendenta, le dimos continuidad al trabajo y esfuerzo que ya se estaba haciendo como Gobierno Regional en tres ámbitos de acción, sanitario, social y en seguridad”, así Cofré detalló la gestión en estos tres ámbito social y en seguridad ciudadana.

Para finalizar la jefa regional de O’Higgins expuso “A pesar de las dificultades que nuestra región pueda tener y que a lo mejor los números no nos han acompañado, creo que es súper importante en esta comisión establecer las responsabilidades porque eso es lo clave en eso, en ese sentido creo que en la región de O’Higgins cada uno cumpliendo su rol, en mi caso como autoridad política, la seremi de salud y en el caso del servicio de salud, ellos también podrán entregar a través de sus exposiciones los resultados de lo que ha sido el trabajo en estos largos meses de gran angustia, pero también de un intenso trabajo”, finalizó.

“TUVIMOS UN QUIEBRE DE STOCK DE EQUIPOS CLÍNICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIOS QUE NOS PEGARON FUERTEMENTE”

Luego fue la oportunidad del director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, quien se basó en el problema por el cual fue citado, por lo que se centró en el testeo. Para esto, el director se guio en su exposición por una línea de tiempo que daba cuenta de distintos hitos exponiendo “partimos con una circulación bajísima de virus en la región, no teníamos laboratorios y todas las muestras que se tomaban en los 15 hospitales de la región iban hacia el Instituto de Salud Pública. Paralelamente estábamos iniciando la apertura de laboratorios. En esta etapa, al Servicio de Salud no se le prioriza por parte del Ministerio de Salud para apertura de laboratorios. Entre febrero y marzo contábamos con 41 camas ventiladas, 21 en lo público y 12 en el sector privado”, apuntó López.

El director del Servicio de Salud O’Higgins recordó que el 24 de marzo el Minsal valida el laboratorio de Hospital Regional “y empezamos con una creciente demanda que poco a poco comienza a superar la oferta regional. A la región de O’Higgins es una de las ultimas que se le declara circulación comunitaria, porque teníamos baja circulación y baja positividad”.

En términos de oferta, agrega López se amplía la toma de muestra a 35 establecimientos de atención primaria. No obstante fue aquí donde aparecen los problemas “Los nodos críticos que encontramos fue la gestión de insumos y reactivos para las muestras sospechosas, en ese momento tuvimos un quiebre de stock tanto nacional como internacional no solamente de EPP, sino que también de equipos clínicos y reactivos de laboratorios que nos pegaron fuertemente y comenzamos a aumentar la cantidad de profesionales para capacitarlos en la toma de muestras. Nuestra capacidad de procesamiento era de 180 muestras diarias”.

En su línea de tiempo, el administrador público recordó que del 11 de junio al 7 de julio “se nos provoca un problema no menor. Comenzamos con más toma de muestras lo que se nos conjuga con un quiebre de stock de laboratorio que nos provocó una lamentable demora de un promedio de hasta 15 días en la entrega de los resultados PCR, porque la demanda superó a la oferta que teníamos en ese momento. Se celebra la apertura del laboratorio en Fusat y para poder destrabar esta demora, se gestiona a través del Ministerio el envió de muestras pendientes a laboratorios procesadores de la Región Metropolitana, lo que nos permitió sacar el rezago que llegamos a tener”.

Destacó la apertura de dos residencias sanitarias, la firma convenio de colaboración entre el Servicio de Salud O’Higgins y la UOH y la compra de equipamiento para aumentar la capacidad de procesamiento del HRR, y reconoció como nodo crítico “las compras que se hicieron en el mes de marzo hay algunas que por quiebres de stock aún no tenemos”.

Destacó la expansión del Hospital de Rengo y de Marchigue, así continuó explicando otros hitos de salud dando cuenta que a la fecha cuentan con una capacidad actual de 960 muestras “y lo que nosotros queremos es a la próxima semana, una vez que se instale un robot extractor, llegar a las mil muestras diarias”.

“PRESENTAMOS UNA TRAZABILIDAD DE DETECCIÓN DE UN 90.95%”

La Seremi de Salud, Dr. Daniela Zavando, explicó que desde febrero su trabajo estuvo en terreno “nuestro trabajo ha estado focalizado en una primera etapa en la prevención y en la articulación por lo que se trabajó en un trabajo mancomunado con clínicas, con hospitales, con atención primaria para ver de qué manera íbamos a trabajar”.

La autoridad sanitaria explicó que trabajaron en la gestión de medios “para el abordaje de la materia preventiva dando a conocer de qué forma se producían los contagios y las medidas recomendadas para evitar la propagación del Covid 19”.

En la cita vía remota Zavando dio cuenta de sus reuniones diarias con sus con su equipo de epidemiología para ver la situación del avance de la pandemia y difundirla. Destacó que cuando aparecieron los primeros casos “empezamos a hacer las coordinaciones con los centros de salud privados”

En la oportunidad informó que esta semana “de forma inédita hemos recibido mil PCR que nos permiten apoyar al servicio de Salud para poder aumentar nuestra capacidad de testeo. Ya han sido distribuidas 300 en Graneros, en Mostazal ya se habían tomado 90 muestras y vinieron a buscar cien kit de PCR más de manera de colaborar en esta búsqueda activa. Rancagua por su parte ya cumplió con 600 test tomados, Codegua retiró cien, estuvimos en Rengo testeando a transportistas, hoy hicimos 60 tomas en transportistas en rodoviario, hemos tomado 130 muestras en campamentos, ferias y cites”.

En cuanto a la trazabilidad, expuso Zavando “me llama la atención que el director de Servicio lo haya presentado como nodo crítico, porque de acuerdo a la evaluación que nos hace el Ministerio presentamos una trazabilidad de detección de un 90.95% y de contactos estrechos de un 88.7% lo cual es una muy buena trazabilidad. Esta trazabilidad que hemos logrado ha sido con gran esfuerzo donde hemos tenido el apoyo del Minsal donde se han incorporado contrataciones”.

La autoridad sanitaria agregó “Quiero decir que la información que se ha estado comunicando respecto del número de funcionarios que desarrollan trazabilidad es una información que está desactualizada. Nosotros tenemos 30 funcionarios de la Seremi y hemos conseguido apoyo del municipio (…) Logramos sumar 40 funcionarios para realizar trazabilidad, Rengo está apoyando con 12 funcionarios, Machalí con 6, funcionarios, el Hospital de Graneros con 5 funcionarios y estamos a la espere de la autorización del director de servicio de algunos médicos de graneros del área municipal para que puedan colaborarnos en aumentar la trazabilidad. Esto es por mencionar algunos ejemplos porque en toda nuestra región tenemos personas que están apoyando este trabajo”

Con esto la Seremi de Salud, desmintió al propio Ministro de Salud, Enrique Paris que una semana antes en la comisión de salud dio cuenta que para la región de O’Higgins existían 16 trazadores desde el Minsal en nuestra zona.

Luego se refirió al complejo panorama de las residencias sanitarias en la región donde ha sido una tarea titánica contar con estos espacios para las personas que no cuentan con los espacios adecuados para hacer cuarentenas en sus hogares.

SESIÓN CONTINUA EL PROXIMO LUNES

Cabe destacar que la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se retomará el próximo lunes 13 de julio, a las 14:00 horas, donde las autoridades regionales iniciarán la cita respondiendo una serie de cuestionamientos del integrante de la comisión de salud y parlamentario por el distrito 15 de la región, Diputado Diego Sharper entre ellas “si nos pudiera traer un comparativo de los hitos que ha planteado con la evolución de las colas de espera para mostrarnos gráficamente su evolución ¿qué se hizo para enfrentar esa coyuntura?, ¿con qué nivel de diligencia se actuó?, ¿por qué no se automatizó desde un comienzo?, ¿con qué plazos se están dando los resultados?, ¿el efectivo que se toman mil muestras?”, así como los contratos y especificaciones de las residencias sanitarias, además que la Seremi de Salud explique cómo ha ido operando los convenios con la atención primaria y lo que se está haciendo en materia de salud mental en la región.

Luego, el presidente accidental de la comisión de salud, Juan Luis Castro dejó planteado “me sumo a la claridad completa respecto a las residencias sanitarias y sus irregularidades. Me gustaría que se precisara desde la Seremi de Salud quien es un Sr. Carvallo que está a cargo de estas contrataciones, una srta. de apellido Vielma, que se aclare ¿por qué la primera reunión de la seremi de salud con el alcalde de Rancagua fue 72 días después de iniciada la pandemia?, ¿qué ocurre con la interacción de la Atención Primaria y la Seremi de Salud en cuanto a trazadores?, ¿evolución de los trazadores desde que partió la pandemia?, que se evaluara y que se lea la opinión del doctor Fernando Soto como broncopulmonar, y ex director de salud, en el Diario El Rancagüino con un artículo de evaluación muy crítica respecto al manejo de la pandemia en cuanto a responsabilidades de las personas (columna subida ayer a nuestra web). Dos focos que quiero que aludan, ¿la cárcel y por qué se ingresó a casi cien reos sin que nadie haya visto sus pasaportes sanitarios?, ¿Qué ocurre con el pastor Covid positivo que contagia en otro módulo de la cárcel, sigue avanzando y progresa y tiene alarmada a la población?, ¿qué ocurre en Codelco, me indican 900 casos en División El Teniente, qué está haciendo la autoridad sanitaria, denuncias del SAMU de falta de EPP y equipos de GPS y el personal prehsopitalario no se les somete a exámenes?, lo mismo al personal de salud de Hospitales que no han tenido opción a residencias sanitarias? Además de consultar por la trazabilidad.