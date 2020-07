Por: Rodrigo Sebastián De La Fuente Arce, Estudiante de término Ingeniería Comercial UC

Mejoran las cifras de contagiados y parece que Chile comienza una salida, un tanto escéptica, del confinamiento que ha sido la gran experiencia traumática de nuestra generación, hasta ahora. Pero esta no es una columna sobre el COVID ni mucho menos, porque si vamos a hablar de política, entonces ignoremos la crisis sanitaria, ya que a vastos sectores de nuestra clase dirigente pareció estar lejos de importarle los problemas del país en las discusiones que en estos días se han forjado en el congreso.

Durante los últimos días se viene discutiendo en la elite política, elite intelectual y los “twitteros expertos del 5% de la población”, una reforma que permitiría a las personas retirar el 10% de los fondos de pensiones en pro de “ayudar” a la clase media en este ahogo de una crisis que recién empieza. La intención es bastante noble, ¿Qué más importante hoy que salir en ayuda de las familias que han visto maltratado su presente de una forma tan abrupta?

A diferencia de muchos en la elite, yo no creo que la gente sea “estúpida” por querer sacar ese 10%. La elite no sabe lo que es la desesperación, no entiende que eso de ahorrar es para ricos, pues ninguno de quienes no vivimos en lo alto de Santiago estamos pensando de aquí a 40, 30 o 20 años cuando el hambre o las cuentas comienzan a ser una amenaza que saca lo más desesperado de nuestra alma. Y aquí está el punto, lo más importante de estas líneas.

La desesperación de la gente se vuelve el mejor activo para quienes desean aprovechar estos momentos para lograr un punto político, un paso más para sus objetivos. No es para nadie sorpresivo que la extrema izquierda quiere derrocar a toda costa el sistema de pensiones vigente y eso es completamente legítimo y quizás razones no le faltan. Pero ¿cuál es el costo? La verdad, es bastante aburrido hablar de costos, podría aburrirlos con números: deuda pública, crecimiento económico, riesgo país y todas aquellas cosas que los economistas de todos los sectores políticos moderados advierten, con la absoluta displicencia de la clase política.

Pero como todo lo anterior no es importante para la izquierda dura (y supuestamente no tan dura) que realiza una celebración absurda de un proyecto que ellos mismos saben que no va a ver la luz, pues lo único que esperan es que el gobierno pague el costo político de vetar una idea de esta envergadura, ¿qué nos queda a quienes queremos ver un país que se encamine a un desarrollo equitativo e integral?

Bueno, mi esperanza en este país es una nueva constitución, una que se construya sobre la base de acuerdos de los sectores moderados de nuestro país, desde los sectores moderados de RN, saltándome a Evópoli porque son sólo UDIs a favor del matrimonio igualitario, hasta los sectores moderados del PS, con presencia incluso de moderados del FA (por ejemplo, el siempre impredecible Partido Liberal). El show visto la semana pasada es una clara señal de que lo anterior tiene pocas chances.

¿Qué esperanzas tenemos de rescatar lo bueno de lo construido en los últimos 30 años? Parece que esa ingenua ilusión de alguien que incluso se fue detenido en medio de las protestas sociales por construir un país que se aleje de esas aristocracias tan latinoamericanas, que sólo destruyen las libertad e hipotecan el desarrollo, al mismo tiempo que se aleje de esa tendencia autodestructiva que muestran las experiencias argentina o venezolana, es simplemente un sinsentido.

¿Apruebo? Hace un mes era muy claro que sí. Hoy, la duda es lo único que me queda. Lo que sí sé, es que lo que más quiero es aprobar.