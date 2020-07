Santiago Vasconcello Uchida

Profesor de Castellano PUC

Magíster en Educación PUC

@StgoVasconcello

Si hay algo que ha develado la pandemia es la inefectividad de los “patrones de fundo”. Es increíble verlos, pegando manotazos por doquier, sin achuntarle a nada ni a nadie. Éstos son los típicos que han vivido una vida entera con poder, pero sin autoridad, es decir, “gobernando” sus feudos, pues algo o alguien les ha permitido tener esa oportunidad, pero su evidente incapacidad de adaptarse a las incertidumbres es un hecho, pues no logran asimilar que “la crisis” sanitaria no es sólo fisiológica y/o biológica, sino que colinda, con todas las demás dimensiones humanas, afectando, esencialmente a las relaciones interpersonales, tanto al interior de las familias, como en los entornos del teletrabajo. Estos latifundistas del poder que prenden velas a sus egos, en estos momentos, siguen viviendo según sus creencias, soñando que, todo aquello que dio resultado en años precedentes, es aplicable a las realidades en las cuales están viviendo. No sé si es curioso, divertido o patético…

El ego ha ocupado un tiempo y lugar en la vida de la mayoría de las personas. De hecho, la egolatría, es decir, el culto y la adoración o amor excesivo de sí mismo, en algún momento de la etapa evolutiva de los adolescentes constituye “algo normal” que permite, en ocasiones, reforzar la autoestima de quienes están consolidando su personalidad. Sin embargo, hay quienes suelen caer en “hibris”: concepto griego que alude, además de otras acepciones, a una falta de dominio de sus propios impulsos caracterizados por pasiones exageradas alimentadas por una extraña porción de orgullo… De hecho son muchos: tal vez verdaderas cofradías no confederadas.

Hoy, en los tiempos en que vivimos en pandemia, aparecen los confinamientos; las cuarentenas y un listado significativo de términos que colman los medios masivos de comunicación, reiterando, una y otra vez qué hemos de hacer y a qué estamos obligados. Obligaciones que, evidentemente colman a quienes -con una par de palabras, gestos y/o un rictus- estaban acostumbrados a mandar a sus súbditos para hacer lo que ellos dispusieran con sus susbordinados y/o dependientes, pues, si no lo hacían era evidente que debían caminar, entre resquemores, hacia la Inspección del trabajo…

El tema es que estos fascinerosos ¡Gracias a la pandemia! evidenciaron sus más promiscuas (cuidado con el significado) tendencias, emergiendo de su averno -al cual estuvieron habituados por décadas- y mostrándose desprovisto del poder acostumbrado y, más encima: vulnerables. La verdad es que sería igual a ellos si los juzgara y/o condenara. Por tal razón: sólo me limito a denunciarlos, a través de estas páginas del diario de la VI Región, pues distan, con creces, de todo lo que se espera de nuestros educandos para los lustros que están prontos a acaecer: la episteme del siglo XXI, es decir, el conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. ¿Y cuáles son ésas?

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, hace unos años, promulgó “Las Competencias para el siglo XXI”, informando el evidente cambio de época, más que una época de cambios. De hecho esos “patroncitos de fundo” no tienen un espacio en esta nueva era, pues es una era de todos, más que una era de unos pocos. Es tanto el conocimiento que se reproduce sistemática y progresivamente que nadie es ni será capaz de procesarlo, por lo tanto, la nueva era de las comunidades de aprendizaje es algo inminente. Y es tan evidente que, la UNESCO, lo adelantó hace varios años atrás: las “maneras de trabajar” al interior de las organizaciones va a requerir de la comunicación y del trabajo colaborativo entre las personas. Va a requerir de “maneras de pensar” en el cuales, el pensamiento crítico, ocupará un lugar determinante, pues si no somos críticos, difícilmente, podemos construir el conocimiento. Va a requerir “maneras de vivir en el mundo”, es decir, será indispensable aprender a pensar socialmente, pues es la manera de lograr la anhelada representatividad que buscan los politiqueros. Va a requerir “herramientas para trabajar”, tales como: la alfabetización, tanto digital como informacional, además del uso de las tecnologías. Se fijan, estimados lectores, que nada tienen que hacer los patrones de fundo en esta nueva era. Lo siento. Los comprendo, pero lo obtuso de su desarrollo cognitivo -sea por las causas que fueren- no les favorece para vivir el mundo que se nos aparece cada día que pasa.

Los escenarios que nos toca vivir -y aún más el de la pandemia- son lugares que ni siquiera sospechábamos, pero en los cuales, por ejemplo, la construcción social del conocimiento y de las soluciones, sí y sólo sí, constituyen certezas, pues son consensuadas por una comunidad de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa que, las ideas, discutidas, analizadas y acordadas tienen tanta potencia -o más- que muchas y variadas investigaciones sociales que llegan a una solución, tras una serie de testeos. La fuerza de las ideas mancomunadas no tendrá parangón y, si éstas, son sintetizadas por mentes humildes y empáticas: ¡Mayor poder aún! Se trata, entonces, de construir una nueva forma de pensar que, en estos momentos, se ve entorpecida -lo que es natural- por los que “lideran” organizaciones cuyos “mentores” le prenden velas al individualismo. Habrá que esperar un par de lustros más para que esta generación se renueve y se limpie…

Estimados lectores, la vida cambió y uno de los mejores indicadores del cambio lo evidencian no sólo las miserias humanas que suelen ascender desde las profundidades, sino que el espíritu y los sentimientos de humanidad -ante la adversidad- que han demostrado no sólo algunos de nuestros conciudadanos, sino muchas personas en este tiempo de pandemia a lo largo del mundo.

Cuando se reemplazan los egos por los ecos se comienzan a materializar estas competencias del siglo XXI. Y no es tan difícil: sólo requiere un poco de humildad para reconocer que las ideas u opiniones del otro son más valiosas que las mías, pero, eso: no me hace menos persona; muy por el contrario: sólo nos enaltece.