Por: Alejandra Sepúlveda

El 5 de julio pasado en un sector rural de la comuna de Pichilemu una mujer de mediana edad, despertó luego de perder la conciencia con su ropa desgarbada y adolorida, con claros signos de haber sido abusada sexualmente. La supuesta víctima a eso de las 4:00 hora fue donde una vecina del sector, quien la acogió y llamó a Carabineros para dar cuenta del hecho.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron a ambas mujeres en las afueras de la casa, sin embargo, tomaron detenida solo a la víctima de la agresión sexual por no respetar el toque de queda. Pese a que la mujer relató lo sucedido, Carabineros continuó con el procedimiento y la llevó a constatar lesiones al hospital, donde se confirmaron el daño físico atribuible a una violación.

Carabineros abrió una nueva investigación, sin embargo, mantuvo a la mujer detenida en el calabozo y la condujeron al control de detención donde el Defensor Renato Cárcamo dio cuenta de la ilegalidad de la detención, por cuanto se trataba de una víctima que iba a presentar una denuncia.

Sobre el caso el pasado viernes el Juzgado de Garantía de Pichilemu declaró ilegal la detención de imputada por infracción al toque de queda y poner en peligro la salud pública. En la audiencia de formalización, el magistrado Daniel Holzmann-Weizmann Venegas declaró la ilegalidad de la detención «Habiendo oídos a los intervinientes y encontrándose las partes de acuerdo que la víctima de un delito, aunque haya sido sorprendida en la calle en horario de toque de queda, no se le puede imputar, además, la comisión del delito contemplado en el artículo 318 del Código Penal y, en ese entendido, se declara ilegal la detención», razona la resolución del tribunal.

En la causa, a solicitud del Ministerio Público fijó audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento, la que se realizará por videoconferencia, a partir de las 9:30 horas del próximo jueves 23 de julio.

Mujeres libres de Pichilemu respaldan a mujer detenida en declaración pública

El pasado viernes colectiva Mujeres Libres de Pichilemu manifestaron su apoyo a la mujer fue detenida en momentos que quiso realizar una denuncia de abuso sexual señalando en un comunicado que «ofrecemos nuestro total apoyo, poniéndonos a su disposición brindándole asesoría legal y contención sicológica efectiva».

Agregando en el documento que «Condenamos y rechazamos categóricamente el actuar de carabineros donde queda evidenciada la total falta de sensibilización y manejo en lo que corresponde a una víctima de este tipo de delito y en donde fueron vulnerados sus derechos humanos por parte de la institución de Carabineros de Chile y fiscalía.

Se evidencia la carencia de herramientas de la institución frente a un caso de esta magnitud. El contexto de pandemia y toque de queda, no puede ser un pretexto para que una mujer quede desamparada y que en el momento de solicitar auxilio, esta sea detenida por violar el toque de queda.

A la vez, nos parece inadmisible el desestimar la declaración o credibilidad de la victima por estar bajo los efectos del alcohol, queremos ser enfáticas al decir que NADA justifica que una mujer sea violada, ni menos ser re – victimizada por parte de los funcionarios de Carabineros, al ser privada de libertad sin cuestionarse siquiera el estado físico o mental de la afectada.

Exigimos que se tomen medidas al respecto tanto del actuar de Carabineros como del criterio aplicado de parte de fiscal. No debe, ni puede seguir perpetuandose los deficientes protocolos de carabineros frente a una situación como está, durante el toque de queda es de necesidad urgente que existan formas de derivación INMEDIATA y acompañamiento para mujeres víctimas de este tipo de delito y otros delitos de violencia.

Apelamos a que se realicen todos los procedimientos para buscar a los agresores de la víctima, quienes han pasado a un segundo plano y se ha minimizado su responsabilidad en los hechos, centrándose solo en el juicio público hacia la víctima y no hacía quienes violentaron a la mujer. Por esto, recalcamos la importancia de dar con el paradero de los responsables de este delito quienes esperamos sean juzgados a la brevedad».