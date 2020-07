El fallo de la FIFA que obligaba a Newell’s Old Boys de Argentina a pagar 400 mil dólares adeudados a O’Higgins por la transferencia del delantero Cristian Insaurralde o de lo contrario no podría participar de tres mercados de fichajes, sigue esperando.

Esto porque, hace algunos días, y producto de la apelación del conjunto de Rosario, el TAS emitió una orden donde mientras no resuelvan el proceso en sí, los trasandinos pueden seguir actuando normalmente. Es decir, están habilitados a comprar, vender o contratar a futbolistas en esta ventana de pases.

En ese sentido, el fallo final que podría dar el sí a los celestes para recuperar aquel dinero que adeudan los argentinos, sigue en espera.