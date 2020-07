Foto: Radio Bienvenida.

La Intendencia de O’Higgins declaró Alerta Ambiental para este martes 14 de julio, medida que rige entre las 0:00 y 24:00 horas en las 17 comunas que se ubican en la Zona Saturada declarada en el Plan de Descontaminación (PDA) de O’Higgins.

La Intendenta Rebeca Cofré hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas y a no utilizar leña húmeda.

“Estamos enfrentando una crisis sanitaria -dijo Rebeca Cofré- y como Gobierno estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por la salud de las personas, por cuidarlas, pero este trabajo no es solo de nosotros como autoridades, sino que requiere que todos hagamos un esfuerzo, por eso es muy importante que se respeten las medidas”, señaló la representante de Gobierno en O’Higgins.

La Intendenta Rebeca Cofré agregó que “como hemos dicho, la salud de todas las personas es nuestra primera prioridad. Así nos lo ha mandatado nuestro Presidente Sebastián Piñera, adoptar todas las medidas que vayan en la línea de proteger la salud de las familias de nuestra región. No se deben encender los calefactores a leña que no cuenten con la certificación SEC y no realizar deporte al aire libre”, afirmó la jefa de Gobierno en O’Higgins.

Esta declaración es la cuarta Alerta Ambiental del año desde que comenzó a regir la Gestión de Episodios Críticos (GEC) del PDA, el pasado 1 de abril. No se deben encender los calefactores a leña sin la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y no se podrán realizar actividades deportivas al aire libre.

Las 17 comunas que conforman la Zona Saturada por material particulado son Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

El Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos, señaló que “la calidad del aire ha presentado índices que nos llevan a tener que declarar esta Alerta Ambiental, el cuarto episodio del año. Reiteramos respetar las medidas. Referente al uso de leña, que es la principal fuente de contaminación y que genera problemas respiratorios, recomendamos usar sistemas de calefacción distintos a la leña», dijo el titular de Medioambiente en O’Higgins.

Rodrigo Lagos indicó que “la salud es una prioridad, y en ese sentido reforzar ya lo señalado por nuestra Intendenta Rebeca Cofré, en cuanto a cumplir las medidas contempladas en el PDA, como son no encender los calefactores a leña que no cuenten con la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y no realizar deporte al aire libre», afirmó el Seremi de Medioambiente.