Gisella Abarca

149 casos nuevos de Covid 19 fueron informados este lunes por la Intendenta Regional de O’Higgins, Rebeca Cofré, contagios con los que la región suma 8.487 casos acumulados y mantiene la cifra de fallecidos en 123 personas.

Con estas cifras, este lunes la primera autoridad regional junto a la Seremi de Salud, Dr. Daniela Zavando, y el director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, fueron citados nuevamente por la Comisión Investigadora Covid-19 de la Cámara de Diputados a una sesión especial, con el objetivo de rendir cuentas ante el manejo de la pandemia en la región de El Libertador.

Y es que en la primera sesión realizada el jueves recién pasado (9 de julio), quedaron a la espera de respuesta una serie de interrogantes que dejaron planteados los integrantes de la comisión de salud y parlamentarios por el distrito 15 de la región, Diputado Diego Sharper y Juan Luis Castro, las que fueron moderadas por el presidente de la comisión Jaime Mulet

“TODA LA INFORMACIÓN RESPECTO A RESIDENCIAS

SANITARIAS OBRAN EN PODER DE LA CONTRALORÍA”

El primero en responder las interrogantes fue el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López quien en primera instancia se refirió a residencias sanitarias y sus cuestionamientos “contratamos la primera residencia en abril donde las condiciones económicas estaban fuertemente impuestas por los oferentes generando la situación del todo o nada”. Por otro lado expuso “tampoco se había establecido una política pública de regulación, salvo en algunas áreas específicas”.

Con todo, expone López el Servicio de Salud realiza el primer contrato de residencia sanitaria en el mes de abril que “nos entregaba una cobertura en las comunas de San Vicente, Santa Cruz y San Fernando a través de una cadena de moteles cabañas que se vivenciaron episodios lamentables que pusieron en riesgo la integridad de los cuatro primeros alojados de nuestra región y del personal del recinto. El proveedor desistió perseverar en el contrato”.

El 20 de mayo, -expone- el Servicio de Salud da cuenta a la Subsecretaria de Redes Asistenciales la dificultad en encontrar establecimientos para residencias sanitarias por recurrentes razones de “negativas de dueños, no cumplir con estándares fijado o requisitos para contratar con el Estado, no estar dispuestos a ingresar pacientes Covid por temor a estigmas, no tener personal sanitario y valores altos”. Agrega “se logra concretar la residencia con el hotel Mininghouse de Machalí que se abre el 29 de mayo con los primeros 24 cupos de 150 que al servicio se le puso como meta desde el Ministerio”.

López expuso “recibimos algunas ofertas, entre ellas de la empresa JMG Spa, habiéndonos interesado las instalaciones de Casa Millán, se hizo la visita a las dependencias sin que haya sido posible el contacto con el propietario y se deja constancia que no ha sido el Servicio de Salud que contrató el intermediario, sino que fue por decisión de los privados”. Destacó que las contrataciones de las residencias se han realizado siguiendo las normas de contratación existentes detallando las características de los recintos contratados.

Como nuevo antecedente el director del Servicio de Salud informó que el 22 de mayo la Contraloría de la República comunicó a la entidad el inicio de un proceso de revisión respecto de Hospitales de Campaña y modulares y también de residencias sanitarias “toda la información respecto a residencias sanitarias y hospital de campaña obran en poder de la Contraloría General de la República”, agregó que cada una de las aperturas de residencias sanitarias contó con la visita de un fiscalizador de la entidad recién nombrada, luego continuó respondiendo a las preguntas de los parlamentarios.

¿Es efectivo que se toman mil muestras diarias?

R.- Desde la semana pasada, en trabajo coordinado con la Seremi de Salud, como servicio hemos salido a hacer pesquisa activa de PCR. La seremi se ha desplegado con su equipo a través de la atención primaria y nosotros tanto en Rengo como en Santa Cruz, hemos propiciado una pesquisa activa de PCR. En el caso de Rengo, las primeras muestras que procesó la UOH el martes de la semana pasada fueron los resultados que permitieron que la Seremi de Salud pudiera intereactuar con distintos actores de la comuna para iniciar la trazabilidad de los casos. Luego hizo un recuento respecto a los laboratorios de PCR en O’Higgins y las gestiones del Servicio de Salud en esa tarea.

Respecto a la positividad y la incidencia de casos…

R.- El problema que se nos produjo, son los atrasos que se nos produjeron lo que han ido claramente bajando y hoy estamos muy por debajo. Estamos informando exámenes en un promedio de 24 a 36 horas, no más allá de eso.

¿Con qué nivel de diligencia se actuó?

R.- Fuimos bastante proactivos, ese atraso se produjo porque tuvimos un quiebre de stock de reactivos contrario a lo que se puede pensar. Durante varios días tuvimos que iniciar una extracción manual producto que los automatizadores que habíamos adquirido, quedaron sin reactivos, y esa es una realidad que se produjo a nivel nacional como internacional. Como medida mitigadora, el Servicio de Salud compró otros extractores automáticos que hoy están funcionando y también pudimos sacar el rezago con el envío de más de mil muestras a laboratorios de Santiago.

¿Qué pasa con la situación de los Equipos de Protección Personal (EPP) para SAMU?

R.- Sobre el uso de mamelucos, el propio Colegio Médico y la Sociedad Chilena de infectologia no recomiendan el uso ni de cofias ni de mamelucos, ni de cubre calzados, porque en su manipulación al sacárselos hay mucho riesgo de poder transmitir la enfermedad. El gremio SAMU-SAR interpuso un recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Le hemos entregado al SAMU entre antiparras, cubre calzado, protector facial, mascarilla KN 95, a ellos hasta ahora no les ha faltado nada.

SEREMI DE SALUD

Luego fue el turno de la Seremi de Salud, Daniela Zavando quien también comenzó sus respuestas refiriéndose a las residencias sanitarias “con este cambio de referencia debemos tomar la decisión de cuales no continúan, y se hizo la coordinación con don Fabio López quien procedió al cierre de aquellas residencias donde había un intermediador. Posteriormente hicimos adenda en dos contratos donde no se logró conseguir una resciliación que traería consigo la judicialización de los contratos y se llegó a acuerdo con los proveedores y mantenerlos hasta el término de los contratos que se habían firmado inicialmente, vale decir el 29 de julio y el 5 de agosto. Una vez cumplido eso, exigiremos los términos de referencia que nos ha pedido la Subsecretaria de Salud Pública que respetemos”, expuso.

Zavando agregó “En relación a la Casa Millán, se eliminó la figura del intermediario y se firma contrato hasta el cierre del 30 de julio mejorando parcialmente las condiciones iniciales que se habían realizado en una primera instancia con el Servicio. Eso en cuanto a observar que estarían cambiando los contratos al límite de la ley, hoy no tenemos reclamaciones al respecto”.

Luego pasó a responder las interrogantes planteadas el jueves pasado por los diputados, entre ellas que se precisara:

¿Quién es un Sr. Carvallo que está a cargo de las contrataciones?

R.- Es importante mencionar que de acuerdo a la estructura dada en la Subsecretaria de Salud Pública que define dentro de la Seremi de Salud los directivos que se encuentra don Sergio Carvallo como director de Desarrollo Institucional es quien debe generar los contratos y pagos bajo supervisión del nivel central. El Sr. Carvallo no negocia las condiciones del términos de referencia, solamente puede conducir las contraofertas hacia el nivel central para su posterior evaluación como propuesta.

¿El Sr. Carvallo tiene un sumario por acoso y problemas judiciales?

R.- Informar que en el año 2014 se realiza sumario administrativo por esa causa, concluyéndose en sobreseimiento; por lo tanto, el Sr. Carvallo no mantiene sumario vigente por esa materia, como tampoco tenemos antecedentes que tenga problemas judiciales vinculado a esa área. La única información disponible que tenemos es que existe sumario en curso desde el Ministerio de Salud cuyos motivos específicos desconocemos pues se encuentra bajo secreto de sumario en poder de la Fiscal designada pero, con los pocos antecedentes que tenemos, la temática no se relaciona con acoso sexual.

¿Por qué la primera reunión de la seremi de salud con el alcalde de Rancagua fue 72 días después de iniciada la pandemia?

R.- Las puertas de la seremi siempre están abiertas a las autoridades. Con la División Salud de la Corporación Municipal Rancagua a través de su director, José Antonio Cavieres, se ha coordinado desde el inicio las acciones tendientes a prevenir y posteriormente a enfrentar la pandemia desde lo operativo y esta coordinación se ha mantenido semana a semana. No existe ningún motivo por el cual no se haya producido una comunicación anteriormente.

¿Qué ocurre con la interacción de la Atención Primaria en cuanto a trazadores?

R.- La atención primaria comienza su apoyo en trazabilidad a mediados de abril y en todas las comunas se formaron equipos. Actualmente y según el número de casos que tienen las comunas, han ido sumando otros funcionarios, podemos comentar que en Graneros hay trazadores, Quinta de Tilcoco 5, Rengo 12, Doñihue 17, Coinco 11, Codegua 9, Palmilla 5, Peralillo 3, San Vicente 9, Pichilemu 2, Coltauco 4, Santa Cruz 7, Malloa 7, Machalí 6, Rancagua 40, Mostazal 3, y en el resto a lo menos una persona.

¿Evolución de los trazadores desde que partió la pandemia?

R.- En cuanto a la evolución de trazadores de la Seremi de Salud, el 18 de marzo eran 4 los trazadores que estaban programados para hacer trazabilidad, a la segunda semana se convirtieron en 16. A principio de junio se nos agregan 4 funcionarios desde otro departamento de esta Seremi y comenzamos a agregar funcionarios para abordar la cantidad de pacientes. El 8 de junio se contratan 4 profesionales más para trazabilidad. El 1 de julio se refuerza con 5 profesionales más, lo que dan 30 y esta semana estamos trabajando para aumentar en 6 personas más y llegar a 36 trazadores.

CARCEL

¿Por qué se ingresó a cien reos de Santiago 1 sin que nadie haya visto sus pasaportes sanitarios?

R.- Esa es una pregunta que debe realizarse a Gendarmería y al Ministerio de Justicia, por cuanto son esas las autoridades que definieron esto. Para los traslados de las personas privadas de libertad, o personas que trasladan su domicilio, no existe obligación de informar a la Seremi de Salud, así como tampoco hay un cuerpo normativo que nos permita autorizar esto. No obstante, lo esperable era que en este contexto de pandemia, ante una urgente necesidad de traslado, hubiese sido recomendable la realización de PCR en el lugar de origen y no que tuviésemos que responder nosotros rápidamente realizando exámenes. Como autoridad sanitaria les puedo comentar que no tenemos que ver con las autorizaciones del traslado, no se nos preguntó.

¿Qué ocurrió con el pastor Covid positivo que contagia al interior de la cárcel?

R.- El 15 de julio se realiza la última visita del pastor al penal. El 16 de junio ingresa a una clínica en Santiago panel viral con resultado negativo, el 17 se informa un tac altamente sugerente de Covid 19, paralelamente del 16 al 19 de junio, la esposa del pastor se hospitaliza y según la epicrisis de la clínica había iniciado sus síntomas el día 11, indica PCR Positiva para el 16 de junio y el 17 de junio un tac de tórax con hallazgos altamente sugerentes para Covid 19. El diagnóstico de ingreso fue sospecha Covid 19 y el de egreso fue su confirmación. El 23 de junio el pastor avisa que estuvo hospitalizado por Covid 19, presenta licencia por 21 días, se le solicitan los antecedentes y se empieza a tener información de los internos que habría tenido contagio, los que refirieron sintomatología leve, se toma PCR a 14 personas habiendo 12 interinos positivos, los que son aislados. Se define tomar PCR a todo el módulo 41, obteniéndose 48 personas en total positivas. Paralelamente se toma muestras en los módulos 42, 43, 44 y en ese testeo hubo resultados positivos, por lo que se determinó el testeo total del módulo obteniéndose de 277 personas resultando positivos 98 en total. En gendarmería también se realizó testeo.

¿Qué ocurre en Codelco, División El Teniente?,

R.- Respecto de Codelco informar que de acuerdo a nuestros registros tenemos un número acumulado de 1.148 trabajadores de los cuales 907 ya se han recuperado y 241 permanecen activos información al 11 de julio.

¿Qué está haciendo la autoridad sanitaria al respecto?

R.- Decir que desde el inicio hemos sostenido reuniones de coordinación con la gente de Codelco porque indudablemente que una empresa que reúne tantos trabajadores existen riesgos, desde un inicio estuvimos revisando los protocolos que nos daban a conocer e incluso se han hecho reuniones que están destinadas a conocer cuál es la situación y como ha ido avanzando. Verificamos en terreno las medidas de intervención que han aplicado para cortar las cadenas de contagio, entrevistamos a los trabajadores y la información que ahí recogimos fue tremendamente importante para poder incorporar otras medidas dentro de las que ya se habían tomado desde el nivel corporativo. Vamos a continuar con un monitoreo permanente.

La sesión concluyó con la petición de oficios por parte de los parlamentarios para ahondar en respuestas de las autoridades quienes dejaron planteadas dudas respecto a residencias sanitarias y sus contratos, irregularidades en Codelco, residencia sanitaria y la condición del personal de salud, las metas de cobertura en el testeo amplio en PCR, el procedimiento estándar que se va a seguir en la cárcel, fiscalización a las empresas qué ocurre con aquello, lo mismo al personal de salud de hospitales que no han tenido opción a residencias sanitarias?¿Cómo se está trabajando en ese foco?, respecto de alguna residencia sanitaria en Rengo, ¿qué iniciativa concreta se hizo para revertir la situación de la demora en la entrega de resultados de PCR?

Así lo expuso el diputado Diego Sharper “Le hemos solicitado al director de Servicio de O’Higgins información sobre la gestión de residenciales sanitarias y sobre el testeo. Esperaremos los oficios para formarnos una opinión definitiva.

Por su parte el diputado Juan Luis Castro pidió precisión de cuanto recursos le han llegado a cada municipio de la región para el trazado desde la atención primaria y que acciones y trabajos se han realizado en las poblaciones cautivas, es decir en las cárceles, en Codelco en las poblaciones y villas que tienen problemas graves de hacinamiento.