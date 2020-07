Si bien las cifras en la región por fin parecen ir cediendo, existe cierto nivel de desconfianza con los números. Estamos ciertos que los cambios metodológicos que han afectado las cuentas diarias no han sido responsabilidad de las autoridades de salud locales, y las diferencias entre los números de los informes epidemiológicos y los del reporte diario han sido latamente explicados subsisten diferencias incluso dentro de los mismos informes diarios entre lo señalado desde el nivel central y lo informado por la seremi local. Pero más allá de números más o números menos, gran parte del problema de credibilidad puede estar dado en vocerías locales débiles. Leer una larga lista de números, sin análisis de los mismos, sin explicaciones de que significan hacen que no solo sea poco entendible la foto que muestran de la situación nuestras autoridades, sino que hacen que el foco este precisamente en estos números y no en las tendencias que marcan, al mismo tiempo que no ha sido suficientemente abordado el tremendo daño que causó no sólo en la estrategia sino en la credibilidad en el sistema el atraso en el procesamiento de los exámenes PCR, no basta haber pedido una vez disculpas, ya que el daño se causó en los días previos cuando se pedía tranquilidad y se aseguraba que no se perdía la capacidad de ver que estaba ocurriendo, cuando a todas luces eso no era cierto. El reconocer los problemas cuando están sucediendo y no cuando la presión se hacía insostenible debería haber sido el camino.

Pero dado este cuadro, ¿cómo recuperar las confianzas que son más que necesarias para que se pueda continuar gestionando la emergencia?. En primer lugar fortalecer las vocerías, los números pueden y deberían ser entregados por escrito y en estos puntos entregar análisis, no una lista leída por voceros que muchas veces no tienen respuestas a las dudas. Hablar de personas no de números, en este sentido volver a humanizar a los fallecidos, no son una simple estadística, es necesario comunicar que eran personas, con edades determinadas, que vivían en cierta comuna. Tal vez no se pueda dar los nombres por respeto a las familias, pero no olvidar que son más que un número comunicado por el registro civil.

En este sentido insistimos que tal vez no sea necesario tener vocerías diarias, siempre y cuando los números por escrito se informen a diario, sino que se podrían reducir a 2 o 3 a la semana pero con un mayor contenido y respuestas a las preguntas planteadas. Todo con tal de recuperar la necesaria confianza que hoy lamentablemente algo esta pérdida.

Luis Fernando González V

Sub Director.