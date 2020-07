Gisella Abarca

A mediados de abril este año los establecimientos educacionales tuvieron sus tradicionales vacaciones de invierno, y no en julio como suele ser. Las clases presenciales fueron suspendidas en marzo debido al avance del Covid 19, por lo que el Ministerio de Educación tomó la decisión de adelantar las dos semanas de descanso a fin de privilegiar tener más horas presenciales cuando, eventualmente, se retomaran las actividades en los colegios.

Con el avance de la pandemia, todo indica que no habrá clases presenciales por un tiempo más. Estamos llegando al cierre del primer semestre en muchos establecimientos, y ya han transcurrido más de dos meses de aquellas vacaciones anticipadas (13 al 26 de abril) y el stress, el cansancio y el desgaste se ha hecho notar en profesores, alumnos y apoderados. Es por esta razón que fueron muchos los municipios que se adelantaron al Ministerio de Educación y optaron porque sus establecimientos educacionales hicieran una pausa a mitad de año.

PAUSA PEDAGÓGICA

Esta situación fue escuchada por el Ministerio de Educación que este lunes, informó que en conjunto con la Asociación de Municipalidades de Chile, la Asociación Chilena de Municipalidades, y la Asociación de Municipios Rurales acordó que los establecimientos educativos podrán tomarse una semana de “Pausa Pedagógica”, así como otra de vacaciones durante las Fiestas Patrias, en medio de la suspensión de clases presenciales decretada por la pandemia del covid-19.

A través de un comunicado, la cartera de Educación señaló que “el impacto de la pandemia en el sistema escolar ha significado para las comunidades escolares implementar medidas de adaptación, innovación y flexibilización respecto a la forma de llevar a cabo procesos de educación a distancia”.

Añadiendo que “atendidos los esfuerzos e innovaciones realizados por las comunidades escolares a lo largo del semestre, así como las diferentes planificaciones de actividades que cada establecimiento ha llevado a cabo y el contexto de bienestar socioemocional de cada comunidad escolar, los establecimientos educacionales pueden adecuar sus actividades durante el período de cuarentena y suspensión de clases presenciales y planificar pausas pedagógicas”.

El ministerio detalló que las solicitudes, serán recibidas y procesadas por las Secretarías Regionales Ministeriales, las que “tendrán una duración de hasta una semana de extensión, de preferencia en julio, según lo determine cada comunidad escolar”.

En esta línea, el Seremi de Educación de O’Higgins, Felipe Muñoz expuso “hay que ser muy claro que no se habla de receso, se puede hablar de cambios de jornada, el proceso educativo se mantiene, porque el calendario estableció vacaciones de invierno en abril. Se habla hoy de cambios de jornada en base a flexibilización, aquí los colegios pueden implementar en esta semana diferentes acciones que tienen que ver con jornadas de contención emocional, tanto para los docentes como para estudiantes, planificación de parte de los docentes, jornadas de reflexión”.

Muñoz destacó que en esa semana “no hay una pausa, no se detiene, el sistema continua. En esa semana algunos alumnos que tienen niveles de logros de aprendizaje descendidos, hay colegios que van a tomar estos niños, no todos los días y les van a hacer algún tipo de reforzamiento, pero hoy no hay vacaciones de invierno, el proceso continúa”.

Cabe destacar que estas pausas pedagógicas no requieren modificación del calendario escolar y será complementada con vacaciones durante la semana de Fiestas Patrias que va entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre.

En Rancagua la pausa pedagógica es del 20 al 24 de julio

En Rancagua, son 36 los establecimientos municipales que dependen de la Corporación Municipal, los que en su totalidad se acogerán a la medida. Según detalló el alcalde Eduardo Soto “Este fue un acuerdo que veníamos conversando hace muchas semanas a través de la Asociaciones de Municipio con el Ministro de Educación a propósito de las dificultades que uno advierte que tenían que enfrentar nuestros profesores, sino que también los alumnos, este cambio tan repentino de la realidad”.

Agregó el edil rancagüino “afortunadamente acordamos una semana que tiene nombre para todos los fines de pausa pedagógica que se establecen claramente las condiciones que se deben dar y que en el caso de Rancagua es del 20 al 24 de julio y posteriormente en el mes de septiembre una semana de vacaciones del 14 hasta el 18 de septiembre. Creo que es una buena señal que acoge el planteamiento que veníamos manifestando hace muchas semanas los alcaldes de diferentes comunas del país y que había coincidencia tanto de los equipos educativos como de los propios alumnos”, finalizó.

Consultados por el tema, el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide) O’Higgins, Humberto Palma expuso “la mayoría de los colegios FIDE está haciendo lo mismo, se los está tomando esta semana y algunos la próxima, entre estos tiempos vamos a hacer ese receso que en el fondo no son vacaciones; sino para hacer este cambio de actividades que tienen que ver con repaso a niños, y sobre todo para la contención emocional o actividades orientadas a ese tipo, entonces es hacer una pausa en las tareas académicas que estaban haciendo en línea y nos sumamos a eso”.

En la región 34 colegios particulares están asociados a la FIDE, de los cuales algunos ya están en ese receso, lo que han agradecido indicó Palma “las familias lo han agradecido mucho, porque hay algunas que tienen dos o tres hijos y formar la casa en una escuela es una locura y darles esta pausa para poder distraerse, conversar, eso les ayuda muchísimo y si no existe esta tranquilidad, es imposible el aprendizaje, la gente al estar estresada, agotada, es imposible que aprendan. Eso fue lo que le hicimos ver a la autoridad de muchas maneras antes, que en abril no era el tiempo para las vacaciones, que ahora se iba a hacer necesario y nunca quisieron entender y ahora a fuerza de evidencia, datos y hechos han cedido”, subrayó.

El representante de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de O’Higgins, Rodrigo Jaña “cero que lo vamos a tomar, tenemos que definir la fecha porque llegó un documento oficial de la Secretaria Ministerial hoy (martes) y nos recomienda que sea en julio, pero tenemos que ver de acuerdo a la realidad de cada colegio. Cada colegio tiene que tomar la decisión de cuándo se la toma. Creo que los días que corresponda de esta pausa pedagógica, los colegios van a tomar la opción porque los apoderados, alumnos, profesores, equipo directivo, todos a esta altura del año estamos cansados y el proceso de aprendizaje respecto del sistema online ha sido muy agotador porque implica una novedad tremenda porque partimos de cero a cien en 30 segundos y toda la comunidad educativa tuvo que acomodarse a un sistema distinto del que se tenía acostumbrado. Creo que todos los colegios nos vamos a acoger a esta pausa pedagógica porque es beneficioso para toda la comunidad.