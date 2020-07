Con el objetivo de fortalecer la búsqueda activa de casos Covid 19, a través de la toma de PCR, la Seremi de Salud O´Higgins, en conjunto con los funcionarios de la Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Olivar, realizaron toma de muestras voluntarias, a personas que transitaban por el supermercado de Olivar.

La jornada estuvo encabezada por la alcaldesa Práxedes Pérez Aránguiz, la seremi de Salud, Daniela Zavando y el gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe.

“Primero quiero agradecer a las autoridades por elegir a la comuna para este operativo. La única forma de controlar pronto esta pandemia es también detectar los casos asintomáticos, y para eso instancias como estas son importantes”, indicó la jefa comunal.

Por su parte, la Dra. Zavando señaló : “Junto con el Servicio de Salud y la Atención Primaria de Salud estamos desplegados en el territorio potenciando la búsqueda activa, de esa forma podemos indicar los aislamientos en forma rápida y así evitar la propagación del Covid 19.

Mientras que, el Gobernador de la Provincia de Cachapoal, Felipe Uribe, expresó que “estamos apoyando y por supuesto comprometidos con el trabajo que está realizando la Seremi de Salud O´Higgins, lo que viene a contribuir en la estrategia de testeo”.

A su vez, el Dr. Ricardo Terán, Médico del Cesfam de Olivar, dijo que “el 17 del mes pasado me diagnosticaron Covid 19, luego solicité irme a una residencia sanitaria, ya que vivo con adultos mayores. Mi experiencia en la residencia de Machalí fue muy buena, ya que hice un aislamiento efectivo, me atendieron excelente, luego de finalizar ese proceso me reintegré a mi trabajo, ahora a seguir con mayor fuerza para continuar testeando y diagnosticando