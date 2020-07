Cuando hablamos de educación sabemos que es un concepto que conlleva muchas aristas, por un lado, el adquirir conocimientos teóricos en una sala de clases pero también la formación ética y valórica que como padres y adultos significativos inculcamos en los más pequeños. El homeschooling o estudio en casa ya es una realidad para muchas familias que, previo a la pandemia, estábamos en una búsqueda más integral en la formación de los niños. Sin ir más lejos y de acuerdo a fuentes de la Seremi de Educación de O’Higgins, el año 2019 se inscribieron 1.800 niños y niñas en el Programa de Validación de estudios para menores de edad, lo que en palabras simples se trata de un proceso de rendición de exámenes libres que evalúa los contenidos básicos de cada nivel y que se calendarizan dos o tres veces cada año. Esos contenidos se desarrollan en casa o algunos prefieren inscribir a los niños en una Escuela Libre especializada en este proceso, siendo una alternativa real de continuidad de estudios para tantos chicos que por distintos motivos han dejado de ser matriculados en un colegio convencional. En mi época de estudiante, fui una de las personas que llegaba en diez minutos caminando a la escuela todas la mañanas, almorzábamos en casa con mis hermanos y teníamos la tarde libre para jugar y hacer una que otra tarea. Con los años y revisando la realidad que le tocó vivir a mis hijos con Jornada Escolar completa, uno de los ejes de la reforma educativa que se instala en Chile en el año 1997, se buscaba aumentar los tiempos pedagógicos con el fin de mejorar la calidad de los aprendizajes. Sin embargo y con el paso de los años, poco de eso ha pasado y los avances en esta materia resultan ser insuficientes o poco significativos a la hora de preguntar a los mismos niños por ejemplo: qué aprendieron hoy?, cómo les fue en el día?, cómo se sintieron?, etc.

Otro dato que preocupa, las cifras de denuncias de bulling en el contexto escolar que reveló un aumento del 38% de denuncias de maltrato físico y sicológico, hacen pensar hoy en día que la escuela sigue acarreando un modelo educativo que ya está obsoleto o requiere por lo pronto una remodelación completa que se adapte e impacte positivamente a los nuevos intereses de los chicos. De lo contrario, el estancamiento en la educación que revelan las mismas cifras del Simce de los últimos 10 años, harán que ese 29% de alumnos que aún no entiende lo que lee sigan en aumento, y eso es algo que como sociedad en su conjunto no podemos permitir que se acreciente.

Cuando decidimos no matricular a nuestros hijos, hubo un antes y un después. Fue una decisión que tuvo que ver con un cambio de nuestro sistema familiar, porque nos dimos cuenta del costo y el impacto que significaba en la calidad de vida, el hecho de estar nueve o diez horas del día fuera de casa por el trabajo, los niños llevando su almuerzo en termos, estábamos formando a pequeños trabajadores, con tan solo 5 y 9 años? Los niños también se pueden estresar conviviendo con tacos, levantándose de madrugada, por comer en termos o casinos, por la competencia de notas, por el bulling, etc.

El programa de Validación de Estudios para menores de edad, nos permitió reconectarnos al cien por ciento con nuestros hijos, respetar sus tiempos, identificar sus gustos y afinidades, pero es un trabajo muy a conciencia de cada papá que toma la decisión. Por cierto que esta modalidad, no funciona por igual para el universo de familias y sus estilos de vida, ni tampoco pensar en que no matricularemos a futuro a nuestros hijos en un nuevo colegio, pero el orgullo de saber que tantos padres les han enseñado a sus hijos a leer y escribir, es una oportunidad que hoy en tiempos de pandemia es tan linda de resignificar, recordando también la forma en que antiguamente nuestros ancestros enseñaban a las futuras generaciones sus tradiciones y costumbres, a través de la palabra y la comunicación sincera y asertiva. Cada enseñanza es una experiencia y una oportunidad para conocerlos, y estar conscientes en todo momento de lo que como padres estamos efectivamente entregando a nuestros niños.

Por lo tanto en este tiempo excepcional de confinamiento, más allá de todos los problemas que ha acarreado la emergencia sanitaria, se ha podido evidenciar que sí es posible continuar los estudios en casa y que la formación integral de los niños especialmente en ciclo básico, no está del todo concentrado en el tema académico, ya que éste es un tiempo muy provechoso por ejemplo, para cultivar otros hábitos en los niños como cuidar de sí mismos y de su espacio, haciendo sus camas, ordenar sus cosas, hacer una huerta, cocinar algo rico y tantas otras actividades igual de importantes que se pueden hacen dentro del núcleo familiar.

Cada papá y mamá sabe qué es lo mejor para su hijo y es hora de un replanteamiento real de parte de las autoridades del área de educación, mandatadas para tomar decisiones en beneficio y mejoras en dicha materia, para ser parte de la solución frente a esta nueva realidad post-pandemia que enfrentaremos como sociedad, y que sea visto como una oportunidad para mejorar el Sistema Escolar que tiene grandes retos respecto a la actitud frente al aprendizaje y sus procesos.

Pamela Cayumil Ulloa

Periodista Lic. en Comunicación Social

pamelacayumil@gmail.com