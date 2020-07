Fernando Ávila F.

El pasado 26 de marzo de este año, se produjo un atropello que le costó la vida a Manuel Arsenio Gajardo Valenzuela, esto a la altura de la localidad de Pelequén, ruta H66G, kilómetro 4.4. La víctima, según su familia había decido vivir en situación de calle, por lo que hace un tiempo no tenían noticias de él.

Su hermana, María Teresa Gajardo, aseguró que junto a hermanos y padres comenzaron una búsqueda de quien era su hermano mayor, esto teniendo en cuenta que desde el día del accidente, pasados casi tres meses no habían tenido ninguna noticia de él. “Nos comunicamos con los centros asistenciales de la salud, nos comunicamos también con el Centro Penitenciario de Rancagua y no se encontraba en ambos lugares, y finalmente decidimos llamar al Servicio Médico Legal, con fecha 08 de Junio y nos informan de que mi hermano se encontraba en ése lugar desde el día 26 de Marzo del presente año”, dice su hermana”

Esto provocó un gran malestar en la familia, ya que aseguran que el Servicio Médico Legal siempre tuvo en su poder el carnet de identidad de la víctima, por lo que no entienden cómo se dejó pasar tanto tiempo sin dar aviso a familiares, creyendo que se puede tratar de discriminación al ser una persona que se encontraba en situación de calle.

La familia recibió el cuerpo el pasado 09 de junio, informándoles que no se le realizó autopsia, pero también la familia se pregunta las razones del porqué carabineros no informó a la familia de la víctima lo sucedido teniendo en cuenta que en el lugar de los hechos se encontraba el carnet de identidad.

Pudieron conocer que la víctima fue atropellada por un vehículo mayor, cuando se desplazaba en bicicleta, informando carabineros que se trataba de una persona N.N. El certificado de defunción de la víctima tiene fecha 10 de junio del año 2020 por un politraumatismo esquelético y visceral, esto en un evento de tránsito del tipo colisión.

Según información recabada, el día 29 de marzo, la Fiscal de Rengo, Gabriela Carvajal solicita al Servicio Médico Legal información del fallecido cuando aún permanecía como N.N. En él pide informe de la autopsia informando de la causas precisas que provocaron la muerte, su data y si podría haberse impedido si hubiesen existido los socoros oportunos. Se pide también la toma de muestra de exámenes como sangre, ADN, toxicológico, alcoholemia, así como se hacía presente hacer entrega del cuerpo a sus familiares, según lo que establece el artículo 201 del Código Procesal Penal.

En cuanto al conductor del vehículo mayor, este era conducido por S.E.A.O, a quien se le detuvo por cuasidelito de homicidio, tomándole la alcoholemia en el Hospital de Rengo. Mantenía su documentación al día y su alcoholemia resultó normal. Asimismo se estableció que los peritajes investigativos los realizara personal de Labocar de Carabineros y de la SIAT.

En relación al informe policial, el procedimiento fue adoptado por Carabineros de la Tenencia de Pelequén, tipificado como accidente con resultado de muerte o lesiones graves, con fecha 26 de marzo del año 2020, esto a las 22:15 de la noche. Se informa que la víctima falleció de manera instantánea, lo que verificó personal del SAMU. El conductor del móvil indica que de manera sorpresiva escucha un golpe en la parte delantera de su camión, detiene su marcha para verificar lo sucedido, estando a unos metros la victima tendida en el suelo. El parte policial también indica que la víctima al momento del hecho se transportaba en una bicicleta sin ningún elemento de seguridad.

Aquí se presenta la interrogante del hecho, ya que según el parte policial, la víctima no presentaba ningún documento para su identificación, en tanto el conductor sólo quedó apercibido al artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando a espera de citación entregándole su documentación y el camión, sin que a la fecha tenga alguna causa pendiente. A su vez, se dispuso el trabajo de Labocar para la identificación del cuerpo.

SML SEÑALA QUE SIGUIÓ LOS PROTOCOLOS

Consultamos sobre el tema a la directora regional del Servicio Médico Legal, Carla Hidalgo Figueroa, quien indicó que un atropello (accidente de tránsito) con resultado de muerte, constituye un caso médico legal, y por lo que establece la ley Chilena, dicho fallecido debe ser derivado al Servicio Médico Legal.

Agregó que cuando ingresa un fallecido al Servicio, se realiza identificación mediante toma de muestra de huella dactiloscópica, aun cuando se tenga su cédula de identidad, en los casos que el cuerpo no tenga viables sus huellas digitales como en el caso de una persona calcinada, el reconocimiento de su identidad se hace mediante análisis de su perfil genético contra muestras entregadas por sus familiares directos. “La carpeta de protocolo interno de nuestro Servicio por este procedimiento es la N°121-20, se registra como fecha de fallecimiento el 26.03.2020 y su autopsia se realizó el 27.03.2020 y su identidad fue entregada por ese mismo día por el Servicio de Registro Civil e Identificación. El Informe de autopsia se envió al Ministerio Público el día 13.04.2020”, dice la directora.

Añadió que por no existir familiares que reclamaran su cuerpo y en virtud del convenio de colaboración en materia de búsqueda de familiares de personas perdidas y cooperación científica recíproca entre el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones de Chile de abril del año 2008, se entrega quincenalmente a este organismo policial los ingresos nuevos y los que se mantienen sin reclamar, siendo ingresado Don Manuel Arsenio Gajardo Valenzuela a este listado e informado a la PDI la primera quincena de abril, y se mantuvo en ese registro y solicitudes de búsqueda de familiares hasta que fue retirado por el hermano del difunto.

“El haber sido una persona de situación calle, y desconocer antecedentes familiares de esta por este Servicio, es imposible dar aviso a quien no existe, es por eso que la Policía de Investigaciones de Chile, es el ente encargado de ubicar a los familiares directos que son los únicos que pueden retirar su cuerpo a no ser que por el Artículo N°201 inciso segundo del Código Procesal Penal de Chile, se autorice por razones humanitarias dentro de otras, la inscripción de la defunción e inhumación de cadáveres no reclamados”, puntualizó Carla Hidalgo.

El nombre de Manuel Arsenio Gajardo Valenzuela permaneció en los registros de la PDI hasta el mes de junio de este año, fecha en la que su familia retiró el cuerpo luego de llegar por su propia cuenta al lugar, vale decir, sin ser notificados. Sobre las razones del porqué no se les notificó antes a la familia, el Comisario jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Iván Larregla, adujo que a fines del mes de abril esta persona estaba ya en sus registros, pero que son muchos los casos que deben ver, desplegando medios logísticos y humanos para aquello. Asegura que al momento ene que se retiró el cuerpo, se trabajaba en este caso como en otros para poder notificar a familiares, ya que muchas veces se deben retomar investigaciones para dar con familiares y notificarlos de los hechos.

También intentamos conversar con Carabineros para conocer si hubo algún procedimiento irregular al momento del accidente, sin embargo, no obtuvimos respuesta positiva.