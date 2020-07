Fernando Ávila Figueroa.

Tras la formalización del que fue objeto el alcalde de la comuna de Quita de Tilcoco, Nelson Barrios, en la comuna de Pichilemu, donde el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de firma semanal en Carabineros para el alcalde, esto por los delitos de ocultación de identidad, haberse dado a la fuga en accidente de tránsito, amenazas a carabineros de servicio, maltrato de obra a carabineros de servicio y cuasidelito de lesiones.

Pero, faltaba conocer la versión del alcalde Barrios, quien señaló que siempre la moneda tiene dos lados, sosteniendo que lo que se ha informado no es lo que ocurrió en el lugar de los hechos. Entregó un especial mensaje a los habitantes de Quinta de Tilcoco, sosteniendo que siempre ha sido mesurado, moderado, conocedor y respetuoso de las leyes y las normas.

Agregó que al ingresar a la comuna de Pichilemu “cumplí con todo lo que se exigió en esa barrera sanitaria, entregando toda mi documentación, y mi carnet de identidad”, dijo Barrios, sosteniendo que también informó que era alcalde, pero no con el ánimo de ser arrogante, ya que el fin era demostrar que iba a realizar un trámite con cometido funcionario, indicándole que si no cumplía con las dos horas que tenía para realizar dicho trámite prácticamente le llegarían “las penas del infierno”.

Frente a eso vuelve a insistir, señala que es alcalde de Quinta de Tilcoco y que no es un niño chico, reiterando que se dirige a realizar un trámite serio, sin arrogancia y sin el ánimo de generar diferencias, lo que asegura es tomado mal, irrita al uniformado, quien le pide a carabineros que no lo dejen continuar. “El carabinero sin pedir mayores antecedentes de la situación que ocurría, me amenaza, colocándose su mano en el estuche, y me dice que si yo no me paro él me va a disparar. Frente a eso yo tomo la decisión no de arrancar, sino que continuar hacia Pichilemu y poder ir aclarar esto a la autoridad respectiva, ya sea a la Comisaría o la Municipalidad”, indicó Barrios.

La autoridad quintana sostuvo que en ese momento se desata el problema del seguimiento, donde asegura que fue perseguido prácticamente como un delincuente, sin pedirle antecedentes y de manera agresiva lo intentan sacar del automóvil, sin explicaciones y sin indicarle el procedimiento. “Yo pedía llegar a la comisaría en mi ato por razones de seguridad, no dejar el auto botado a medio camino, incluso ofreciendo que un funcionario siguiera conmigo en el camino, pero lo ánimos estaban tan alterados que no se escuchó razones y me sacaron a la fuerza del auto”, asegura Barrios.

Dice que se siente agredido, creyendo que su caso se está utilizando “para limpiar imagen” por parte de carabineros, esto debido a que la institución está muy cuestionada, sobre todo teniendo en cuenta que la comunidad lo conoce como una persona no atropelladora, y respetuosa de las normas. “Hay muchas cosas de las hoy día se miente, pero habrán 90 días para investigar y esperamos demostrar con nuestros abogados que no es la parte nuestra la que ha fallado y la que ha provocado, ya que fui víctima de atropellos de amenazas y de un procedimiento que no es el adecuado”, dijo Barrios.

El alcalde sostuvo que en ningún momento los carabineros se cruzan con él, ya que siempre estuvieron en el lado de la ventanilla, asegurando que las lesiones que acusan los funcionarios de carabineros el no las propinó, creyendo que pueden que hayan producido producto de la misma fuerza que ellos tuvieron con él al bajarlo del auto, no utilizando fuerza hacia ellos, y descartando que con su vehículo haya pasado a llevar a alguien.