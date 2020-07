Gisella Abarca

Ipsos y Espacio Público realizó la encuesta ¿Cómo se vive la cuarentena en la Regiones? que tiene por objeto describir la forma en que la población de la comunas de distintas regiones está experimentando la cuarentena por la crisis sanitaria, cuáles son sus conductas y percepciones asociadas a la movilidad, al ámbito laboral y la política social.

La aplicación se realizó entre el 4 y el 8 de julio de 2020, a hombres y mujeres de 18 años o más, de las comunas de Machalí, Rancagua, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Viña del Mar y Valparaíso, muestra que quedó compuesta por 800 casos, el que se aplicó por medio de una técnica mixta de cuestionario a un panel web complementado con encuestas telefónicas en comunas de menores ingresos.

Las conclusiones que llegó el estudio fue que al igual que en la Región Metropolitana que se puede observar a través de los datos que “la cuarentena se experimenta de manera desigual entre la población del país, aunque en regiones se matiza en algunos ámbitos el impacto de la crisis por grupos socioeconómico”.

Además, agrega el estudio “se observa un alto impacto de la crisis sanitaria en los salarios y la actividad laboral de las personas, pero no un impacto de la cuarentena en la movilidad de las personas”.

Al igual que en la Región Metropolitana, la encuesta de Ipsos y Espacio Público observó “un buen comportamiento de la población, siendo predominante el uso de permisos para salir de casa y la necesidad laboral de hacerlo”.

Además indica el estudio “se puede observar que la política pública no ha tenido una magnitud acorde al impacto de la crisis sanitaria y económica en la vida de las personas. Si bien es posible observar un avance en la cobertura de los beneficios estatales para las personas y su focalización, la evaluación de la ciudadanía sigue siendo muy deficiente tanto para la entrega de cajas de mercadería como a las transferencias monetarias”.

TRABAJO E INGRESOS EN CUARENTENA

La investigación consultó a las personas que trabajan acerca de su situación anterior a la cuarentena y la actual en relación con su movilidad en el trabajo, donde menos de la mitad de quienes trabajaban fuera de casa antes del confinamiento han podido quedarse en casa durante las cuarentenas.

En detalle plantea el estudio, en O’Higgins el 23% de las personas ha tenido que salir a trabajar de manera normal, un 13% trabaja algunas horas desde la casa, pero debe salir algunas veces. Un 32% ha trabajado todo el tiempo desde la casa, y un 32% ha tenido que quedarse en casa sin trabajar.

El documento destaca que al interior de los grupos socioeconómicos C3 y D/E “se observan diferencias de género en el impacto de la crisis en los ingresos de los hogares”.

A la pregunta pensando en las distintas personas de su hogar que generan ingresos y si han variado, en O’Higgins el porcentaje de personas que indican que su ingreso total ha disminuido mucho es de un 48%. El porcentaje que indica que ha disminuido poco es de un 22%. Un 29% indica que se ha mantenido igual y un 0% indica que aumentó.

Respecto al cambio de la actividad laboral, el 35% en la región indicó que sí, en comparación a un 37% que se observa en el gráfico (que representa a todas las regiones encuestadas).

¿HA SALIDO DE SU CASA EN CUARENTENA?

Pensando en las necesidades laborales y en el contexto de la actual cuarentena, se les consultó a los encuestados si ha salido a trabajar en los últimos 7 días donde en la Región el 22% indicó que sí ha salido, y un 78% que no.

En cuanto a si ha salido de su casa por otras razones, el 92% de la población ha salido en la última semana por otro tipo de razones. De ellas, la más importante es la de comprar alimentos o insumos básicos con un 78%, luego para comprar remedios en la farmacia con 30% y en tercer lugar para hacer trámites personales con un 17%.

Y pensando en las veces que las personas han tenido que salir a hacer distintas actividades, un 10% dijo que usó transporte público, un 55% salió en vehículo propio, un 31% a pie y un 1% en bicicleta.

Respecto a la solicitud de permisos para salir, un 82% de los encuestados de la región indica haber salido todas las veces con autorización, un 3% la mayoría de las veces, un 2% algunas veces y un 12% nunca.

En cuanto a la percepción del cumplimiento de cuarentena en el entorno más próximo a su casa, un 66% de la población considera que sus vecinos han salido esporádicamente en cuarentena, un 22% que no salen nunca y un 12% que salen frecuentemente.

Con relación a las razones por la que los vecinos no han cumplido la cuarentena, para el 39% de la población de O’Higgins, sus vecinos no han cumplido la cuarentena porque necesitan trabajar y llevar ingresos a sus casas, mientras el 51% considera que salen lo necesario para hacer compras y trámites básicos. Por último, el 9% considera que no se cumple la cuarentena porque sus vecinos son poco responsables y no entienden su utilidad.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA CUARENTENA

Consultados respecto a qué medidas serían las más efectivas para que los vecinos pudieran cumplir las medidas de confinamiento, para el 40% de la población la medida prioritaria para evitar la movilidad es que en cada hogar se recibiera un ingreso monetario para no trabajar, seguido de un 30% que considera como medida prioritaria ayuda con la suspensión del pago de cuentas. Un 17% señala la entrega de alimentos en sus hogares, y el 7% la realización de una campaña comunicacional para que las personas entiendan la gravedad de la situación.

Respecto del dilema que se ha planteado entre prevención de los contagios y crisis económica, consultados a los encuestados qué medidas se debieran privilegiar el 82% de la población considera que se deben priorizar medidas que contengan los contagios a pesar de que disminuya la actividad económica, mientras un 11% señala que se deben privilegiar medidas que mantengan un buen nivel de actividad económica, a pesar que aumenten los contagios.