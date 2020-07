Ximena Mella Urra

Fotos: Facebook Pamela Jadell.

Ya llevamos varios días de confinamiento, ello con el fin de prevenir más contagios por el Covid 19. Sin embargo, el número de casos reportados diariamente por la autoridad sanitaria parece no ceder. Al respecto se refirió en entrevista con El Rancagüino, la concejal por Rancagua, Pamela Jadell, quien concuerda en que la situación es muy compleja. “Me preocupa que la cuarentena no se respete porque significará que estaremos más tiempo confinados y por lo tanto, prolongaremos esta angustia”.

“Esta responsabilidad es compartida. Primero es de cada uno, pero también hay personas que no tienen hoy para comer porque deben salir todos los días a buscar su sustento”. Y por eso y tal como lo han hecho otros concejales, Jadell entrega ayuda solidaria a quienes hoy lo necesitan con la ayuda de amigos y colaboradores. “Me angustia ver que en la primera línea están todos los profesionales de la salud y en la primera línea de abastecimiento, los que trabajan en supermercados por ejemplo y que exponen su vida, además son muy mal remunerados. Por eso salimos todos los días a entregar un poco de alivio, aunque sea pequeño, a las familias de Rancagua”.

Asimismo, le impresiona el nivel de cesantía actual y cree que esta debería llegar a un 20 a 25%. “Muchas empresas o negocios cerraron y sin pagar las imposiciones a sus trabajadores, por lo que se ven imposibilitados por ejemplo de recibir finiquito o acogerse a la suspensión de contrato”.

Esto-asegura- ha llevado al surgimiento y mantenimiento de las conocidas ollas comunes en diversos sectores poblacionales de la ciudad. “Si algunas partieron entregando unas 60 raciones, hoy muchas ya superan la entrega de comida al menos a unas 300 personas y en forma diaria”, agrega la concejal.

A su juicio, la ayuda no está llegando a las personas que lo necesitan, dice. “Muchas personas, de clase media, no encajan en ningún beneficio porque no aparecen como sector vulnerable en los registros. El Gobierno tiene que poner el acento en esto y revisar por ejemplo el registro social de hogares”, explica según muchos reclamos que ha recibido a través de sus redes sociales. “A muchos les siguen subiendo su porcentaje, inexplicablemente, siendo que ya no cuentan con ingresos formales, están sin trabajo”, explica a autoridad.

TRANSPARENCIA EN LA ENTREGA DE AYUDA

A su juicio la entrega de ayuda ha sido insuficiente en medio de esta pandemia. Dice que los concejales no cuentan con el detalle de cómo se está entregando ésta en su comuna. “No se está trabajando en equipo por parte al menos del alcalde hacia los diez concejales. Toda la ayuda que llega del Gobierno se canaliza a través de los municipios y cuando te preguntan los vecinos sobre esto uno no tiene una respuesta contundente que dar”, reclamó.

Es por ello que en la reunión de concejo municipal del pasado 7 de julio, le solicitaron una vez más al alcalde Eduardo Soto que entregara dicha información. “Pedimos mediante Ley de Transparencia, que se informe sobre dónde ha sido entregada la ayuda municipal y la del Gobierno, más la que viene ahora al aprobar $180.000.000 para adquirir 6.000 gift card más. Su respuesta fue que ese dato se entregará una vez finalizado el proceso, lo que me parece poco adecuado, ya que al desconocer quienes reciben la ayuda es muy probable que esas personas o familias reciban más de una vez la ayuda en desmedro de quienes no la reciben. Eso debiese estar perfectamente sincronizado para generar una ayuda mucho más eficaz”, afirmó. “Esta solicitud debe ser respondida en 20 días de lo contrario será presentada en Contraloría, afirmó Jadell también en sus redes sociales.

Sobre las medidas para la clase media, cree que los préstamos sin duda se convierten en una solución para enfrentar emergencias. Sin embargo, hoy no es partidaria de seguir endeudando a estos sectores. “Además, no todos ellos están calificando para acceder a ellos. El Gobierno entonces debe abordarlo de manera más profunda y ojalá escuchar un poco más a los concejales que estamos en la calle, porque la gente se comunica directamente con nosotros. Falta inyectar mucho dinero y de forma pareja, no solo pensar en el 40% más vulnerable. Hoy el 90% de los chilenos está pasando por algún grado de vulnerabilidad por el agotamiento de las casas comerciales, los bancos cobrando sin piedad y amenazando. Por ende, deben haber medidas más concretas”.

POSIBLE CANDIDATURA

Pamela Jadell, es una de las dos mujeres que conforma hoy la mesa del concejo municipal y que ya cumplirá dos periodos consecutivos. Llegó a este puesto para acompañar la lista de Eduardo Soto que iba a la reelección por el sillón de la alcaldía en 2012, mientras que en su segunda elección en 2016, alcanzaría la primera mayoría de votos entre los concejales.

Sin ninguna carrera política, hoy muchos la proyectan en una futura candidatura municipal o incluso al Congreso. “Este es mi último periodo como concejal. Cuando me presenté por primera vez dije que dos periodos eran más que suficientes. Cuando uno se apega a los cargos le hace un daño a la democracia. Tiene que haber gente nueva y de recambio”.

¿Se visualiza Ud como alcaldesa a futuro? , le consultamos a lo que ella respondió: “¿Por qué no?, me abro a todas las posibilidades. Si la gente quiere que me presente en algún momento yo feliz, si la opción es que me presente a un cupo como diputada, también feliz. Yo estaré siempre donde crea que sea un aporte. No estoy en política para enriquecerme o favorecerme yo, me interesa ayudar a la gente vulnerable en todo ámbito”, finaliza.

SOBRE EL RETIRO DEL 10% DE LAS AFP

“Uno tiene el derecho de hacer lo que quiera con lo que uno tiene. Estoy de acuerdo pero creo que no se va a aprobar”, dice Pamela Jadell. “Hay ya algún acuerdo sobre eso porque sería perjudicial porque yo creo que esa plata tampoco está, está invertida con utilidades millonarias para las AFP. Tengo sentimientos encontrados porque creo que no es la solución sacar el dinero de tus pensiones. Pero cuando ya no tienes a qué echar mano no tienes más opciones”.