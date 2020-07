Pese a que la curva en nuestra región claramente va a la baja, al mismo tiempo que comunas podrán entrar o salir de cuarentena en nuestro país, que el quedarse en casa es la norma, o que se mantiene el toque de queda sanitario, cuando esperamos que lo peor de la pandemia ya haya pasado, pero con la incertidumbre de que sucederá, surgen algunas voces que ya hablan de un optimismo moderado. Por lo menos hasta el momento los números de contagios y de mortalidad, y principalmente el mantener la capacidad hospitalaria en un porcentaje que permita la efectividad en los tratamientos, parecen ser objetivos que se están logrando.

Más allá de la discusión, lo cierto es que los números -con las lamentables víctimas en términos de enfermos y fallecidos- resultan favorables en aspectos epidemiológicos. Y esto es una buena noticia. En este contexto surge el anunciado plan “paso a paso”, lamentablemente una noticia que aún vemos lejana en nuestra zona, pese a que la curva evidentemente viene a la baja, pero que al menos nos da una luz de esperanza de que todo esto alguna vez terminara.

Pese a los anuncios del plan, igualmente, siguen operando en nuestra región los cordones sanitarios, el toque de queda, la obligación de usar mascarilla, la suspensión de clases, y la prohibición de funcionamiento de locales de entretención (cines, teatros, restaurantes, pubs, discoteques), lo mismo que las reuniones masivas y los cultos religiosos y las cuarentenas en Rancagua, Rengo, Graneros y Machalí.

Pese a que es un virus nuevo, que no sabemos todo sobre él, lo cierto es que hasta hoy los peores pronósticos no se han cumplido, pero esto no ha terminado. Una vez más se hace necesario insistir en no bajar la guardia e incrementar las medidas de control. A estas alturas sería imperdonable que por cuenta de eventuales negligencias o, simplemente, de desafortunados relajamientos en el seguimiento de las pautas sanitarias se echara por la borda lo alcanzado y nos pusiéramos al borde de una crisis sanitaria que puede causar cientos de muertes.

Si bien la labor de las autoridades a este respecto es fundamental, la mayor responsabilidad es de cada uno de nosotros. No podemos esperar que el Estado ejerza un control total y permanente, la autorregulación y la propia responsabilidad deben ser la norma.

Luis Fernando González

Sub Director.