En medio de un debate constitucional donde muchos ilusamente creen jugarse gran parte de las políticas públicas que se vienen a continuación (como si de eso se tratara una Constitución), el circo levantado estos últimos días es simplemente la advertencia misma de aquello que se avecina: un debate de sordera selectiva; la política en su máximo nivel de desconexión y ciega a la grandeza que se les exige en tiempos de definiciones tan importantes.

¿Cómo enfrentaron los sectores políticos la discusión? La derecha acudiendo a los técnicos con la ingenua esperanza de que, si los economistas de izquierda opinaban igual que ellos, entonces se invalidaba el discurso de la oposición. Por su parte, estos últimos, acudiendo a la retórica más popular posible, se empaparon de ese discurso sin sentido que tanto sentido hace en tiempos de confusión, desesperanza e ignorancia colectiva.

Pero no todo es negro en este debate farandulezco, indolente y por qué no, indecente, algo por fin quedó claro: las AFP se terminaron. Sus días están contados. Ahora, no nos equivoquemos, esto no implica que los empresarios, directores o planas gerenciales de esas instituciones van a perder; ellos nunca pierden porque durante años les otorgamos un poder político invaluable y ahora, con una muerte anunciada, tendrán que capitalizarlo al máximo.

Las AFP se terminaron porque durante décadas fueron incapaces de validarse políticamente ante la ciudadanía. No eran sólo empresas que administraban fondos, eran mucho más que eso. Con nuestros fondos nombraban gente en los directorios de las empresas, con nuestros fondos se apropiaron de la deuda pública y con todo lo anterior nunca, pero nunca se preocuparon de que la gente los quisiera, los valorara.

Seducidos por la forma en la que se hacía política hasta hace unos años atrás, donde no era el Congreso, los intelectuales, el Tribunal Constitucional ni el ejecutivo el que tenía la última palabra, sino que la elite de economistas de este país. Siempre iban a estar asegurados. Qué ironía, aquellos que día a día deben lidiar con el riesgo de los mercados para alcanzar mayores rentabilidades para nosotros, fueron incapaces de ver un riesgo tan evidente.

La promesa fue una y el resultado es brutalmente distinto. ¿Cómo le podemos pedir a la gente que valide el hecho de que cuando pierden plata las AFP igual ganan? ¿Cómo puede la gente validar que se trate de un negocio tan pero tan perfecto para instituciones que políticamente tienen la responsabilidad de que el sistema funcione, es decir, que otorgue pensiones “dignas”? Aquí podemos saltar con gráficos, números, estudios y todos esos soporíferos recursos que hoy son nada más que una falta de respeto para defender que eso sea así. Pero esa lógica se acabó y ya no hay vuelta atrás

¿Cómo logramos rescatar lo bueno? Salvar de las garras de los políticos el botín que hay en los fondos no es tarea fácil, por ningún motivo. Pero ahora es tiempo de la política; es tiempo de que los sectores moderados logren convencer. Pero, cual alcohólico cuyo mayor problema es no reconocer que es alcohólico, los que históricamente validaron el proyecto político y económico de la AFP tienen el deber moral de salir públicamente a decir algo que les va a doler: “Las AFP se terminaron”.

Si no existe esa valentía, prepárense, porque el reaccionarismo sólo los va a llevar a ese minoritario lugar en el cual a todas luces no vale la pena estar si es que algo desean rescatar. El desafío ahora es desechar a sus mecenas y construir un relato que permita convencer a la gente de que la capitalización individual es la única forma de tener un sistema de pensiones sostenible. Quizás tengan que ceder en quién lo maneja y en cuánto tendrá que aportar el empleador o el Estado. Pero si no son capaces de reconocer que el pilar del proyecto económico de la dictadura –su dictadura– fracasó, entonces prepárense para seguir siendo los malos de la película, una película muy cara.

Rodrigo De la Fuente

Estudiante de Ingeniería Comercial PUC

Ex Liceano A-2 de Rancagua