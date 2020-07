Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Llevamos cuatro meses desde que el Coronavirus llegara hasta nuestra región, y a medida que ha avanzado la pandemia y se han multiplicado los comedores solidarios en diferentes puntos de Rancagua.

800 raciones entrega la olla común de la Población Costa de El Sol, ubicada en pasaje El Estero 01322, la que funciona tres veces a la semana para apoyar a sus vecinos. Igual que en la Costa de El Sol, las manos solidarias se suman en la cocina de la Población Manuel Rodríguez, la que funciona de lunes a sábado dando 600 raciones a los vecinos que lo necesitan. Lo propio hace el comedor solidario de la población Algarrobo V y VI, que funciona dos veces a la semana entregando entrega 600 raciones de comida.

71 OLLAS COMUNES

Así, la misión se repite en muchos sectores de la capital regional, y es que en Rancagua existen 71 comedores en distintos puntos de la ciudad, las que se mantienen con vida gracias a un trabajo mancomunado de los encargados de los comedores que hacen autogestión, las empresas y el municipio rancagüino.

“Son 71 comedores que hay que abastecer semanalmente”, explica la coordinadora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Rancagua, Paola Madariaga, quien agrega que “hay un total de 12.730 personas en raciones que se están entregando semanalmente. Tenemos unas ollas que funcionan todos los días, de lunes a domingo; hay otras que funcionan de lunes a sábado; como hay otras que funcionan por días”.

Para darle continuidad al funcionamiento de las ollas comunes, explica la coordinadora, se trabaja con puntos de acopio de donaciones de personas individuales que se ubican en los supermercados Jumbo, Líder Plaza América y Líder Carretera El Cobre, a través de coordinaciones con empresas y los aportes que hace el municipio en compras de requerimientos de acuerdo a las necesidades del comedor. Además, el municipio rancagüino apoya con vales de gas, como un aporte semanal y permanente a los comedores solidarios.

“Una vez que llega la ayuda, nos demoramos entre 12 a 24 horas en sacar los alimentos porque todos pasan por una tabla nutricional de la Junaeb y se canaliza de acuerdo a las raciones que tienen para poder priorizar los recursos, optimizarlos y repartirlos de acuerdo a la necesidad de los comedores”, explica Madariaga.

En cada olla común existe un líder que canaliza con el personal municipal las necesidades del comedor comunitario, cuenta la Dideco “les pedimos que vayan reportando cada tres días las necesidades del comedor que atienden, porque son muchos los comedores que hay que visitar; pero cuando se levanta una demanda espontánea, se da respuesta porque en tema de alimentación no podemos hacer esperar a las personas”, sostiene.

Si bien existen ollas comunes desde marzo, éstas han aumentado conforme ha avanzado la pandemia, expone Madariaga “el trabajo de los comedores se mantuvo y luego tuvimos un aumento. Estos diariamente son visitados por el equipo de acuerdo al sector, los que trabajan con actas de visita, les dejamos las raciones e insumos para que continúen trabajando”.

Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto:“Todos necesitamos comer todos los días”

Respecto al apoyo que entrega el municipio de Rancagua a los comedores solidarios, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto apuntó “Como municipio estamos ayudando a sustentar a los 71 comedores solidarios que entregan raciones de alimentación a más de 12.730 personas que hoy en día se encuentran en una situación compleja debido a la pandemia”.

El edil agrega “La logística no es algo simple, administramos las donaciones que recibimos siguiendo una tabla nutritiva y tratando de que cada ración de alimentos tenga las características nutritivas necesarias. Tenemos personal municipal que día a día distribuye las donaciones que recibimos, de distintos sectores. Hay muchos particulares, agrupaciones, empresas que nos hacen donaciones y de ellas mantenemos los diferentes comedores solidarios”.

Finaliza diciendo “No tenemos bodega en la Municipalidad, es por eso que día a día debemos ir entregando alimentos frescos, como frutas y verduras y las proteínas, las que son fundamentales y las más escasas. Hacemos un llamado a la comunidad de Rancagua: Todos necesitamos comer todos los días. Hay muchos voluntarios que trabajan arduamente en preparar las raciones y distribuirlas en los diferentes barrios, pero todos los días necesitamos donaciones en alimentos. Estamos en un momento complejo. De esta sólo saldremos apoyándonos y siendo generosos”.

EL EQUIPO DIDECO

El trabajo del equipo Dideco Rancagua está compuesto por cinco personas más la coordinadora, los que trabajan de domingo a domingo, expresa Paola Madariaga “Hay dos profesionales que salen a ruta con entrega de alimentos no perecibles y un tercero que se turna que cubre las frutas y verduras, más los choferes. Los tres profesionales que andan en ruta se turnan con el vehículo para no mezclar los alimentos no perecibles con las verduras para evitar contaminación”, expresa, agregando que si bien “el equipo ya está resentido en cuanto al cansancio, trabajan desde el corazón, tiene una vocación increíble el equipo”.

Además, este mismo equipo se preocupa del abastecimiento de los casos Covid 19 en Rancagua “nos preocupamos que cuando son reportados los casos Covid, ya sea positivo o cuarentena preventiva, el municipio a través de este equipo hace entrega de los insumos de alimentos y útiles de aseo”, finaliza la Dideco.

