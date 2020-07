Ximena Mella Urra

Pesar en el mundo de la Salud de Rancagua ante el fallecimiento del médico cirujano Dr. Edmundo Rangel Farías (QEPD) quien se desempeñaba desde septiembre de 2018 en el SAR 4 María Latife de Rancagua. Tras un mes hospitalizado y luchando por su vida, el profesional dejó de existir la madrugada de este miércoles en un centro asistencial de la capital producto del Covid 19.

José Cavieres, director de la División de Salud de la Cormun de Rancagua, fue quien dio a conocer la noticia la mañana de este miércoles a través de su red social. “La noticia ha impactado a toda la división de Salud y principalmente al equipo de trabajo del SAR 4. Era una persona muy cálida, muy profesional y querida por todos. Vivía y trabajaba también en Santiago por lo que debió contagiarse allá”, comentó.

“Por todo lo que ha pasado hacemos un reconocimiento a los profesionales de la Salud que están entregando todos sus conocimientos con una gran entrega personal y profesional. Asimismo, agradecer el esfuerzo y el trabajo que hizo el Dr. Rangel”, añadió. “Lamentablemente esta enfermedad nos golpea bastante cerca y hay que entender que para prevenir más muertes y contagios es necesario el autocuidado siguiendo todas las medidas de precaución sanitaria”.

Desde el municipio también lamentaron este deceso y a través de sus redes sociales anunciaron: “Lamentamos profundamente la irreparable pérdida del Dr. Edmundo Rangel Farías (…) Su muerte golpea a nuestro equipo de salud y compartimos el inmenso dolor de su familia y amigos”.

Y a pesar de que no era colegiado, el Colegio Médico de Rancagua también quiso sumarse a las condolencias. La presidenta de esta institución, Dra. Leisli Salvatierra, señaló lamentar el fallecimiento del Dr. Rangel. “Esta pandemia nos ha tocado a todos y acompañamos a su familia, amigos y compañeros de trabajo en este momento de dolor, ante tan sensible pérdida y agradecer también a todos los equipos de salud que hoy están trabajando sin tregua en la región, instarlos a todos a usar los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados y oportunos para todos los funcionarios de salud, con atención directa a pacientes COVID, mantenernos en alerta constante en todos los espacios de nuestra labor diaria de atención. Enviamos nuestro apoyo y reconocimiento en estos momentos de contingencia y a esperar que las nuevas medidas permitan bajar el número de contagios y así no tener que seguir lamentando más pérdidas”, manifestó.