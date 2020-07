María Teresa Valdivia, ‘Marité’, como es conocida por todos, es la presidenta del Campamento Los Paltos de la comuna de Rancagua, mujer esforzada que con su trabajo en el reciclaje ha podido levantar su hogar. Hoy, con la pandemia del coronavirus lucha día a día junto a sus vecinos y vecinas para cubrir las necesidades básicas y así poder alimentar a las más de 60 familias actualmente residen en el campamento con mayor cantidad de niños de la región.

La pandemia ha reducido al mínimo los ingresos de cada una de las familias del campamento -y lo más preocupante- es que ha complicado la alimentación de los 53 niños y niñas que viven en este lugar. En este complejo escenario O’Higgins FC junto a El Rancagüino y otros medios de comunicación de nuestra región han iniciado la campaña solidaria “Unidos por Rancagua”, iniciativa que busca reunir fondos a través de una rifa solidaria para apoyar con cajas de alimentos y ropa de cama a las 125 personas que componen Los Paltos.

La tarea es difícil diariamente para las jóvenes familias del campamento. “Yo estoy acá con mucha gente que necesita, gente que no está trabajando. Acá hemos pasado mucho frío y hay gente que no tiene un pan que comer, con Cynthia (vecina) les damos en las tardes leche caliente a los niños, no les damos pan porque no tenemos quien nos ayude con el pan”, comenta Marite Valdivia.

La pandemia que afecta a nuestro país ha golpeado aún más fuerte al campamento. “Aquí están todos sin trabajo y son todos temporeros, deben esperar que llegue octubre para poder trabajar. Pero hay gente que no tiene los medios para sobrevivir estos duros meses y no pueden esperar. No les pueden decir a los niños oye espérate, mañana te compro un pan. No se puede”.

Respecto a la cruzada solidaria “Unidos por Rancagua”, María Teresa comenta que “es algo tan lindo lo que están haciendo por nosotros porque vieron la realidad. A nosotros nos tenían muy abandonados. Acá hay muchos niños que no tienen pañales y otros que están estudiando, necesitan sus materiales pero no se los podemos dar porque nadie está trabajando”.

Finalmente, Marité hace un llamado a todos a cooperar señalando que “a toda la gente, por favor, les pido que se pongan la mano en el corazón porque aquí hay gente que realmente lo necesita”.

Para aportar en esta campaña solidaria se puede ingresar desde cualquier dispositivo al sitio web ohiticket.cl y al igual como se compra una entrada para el Estadio El Teniente, pueden adquirir un número de rifa. De esta sencilla manera todos juntos podemos aportar un granito de arena para apoyar a las familias del Campamento Los Paltos de Rancagua.