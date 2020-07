Ricardo Obando.

Este jueves O’Higgins completó una semana de prácticas en el Monasterio Celeste, luego que las autoridades de salud dieran el visto bueno para poder entrenar en medio de la cuarentena.

En ese sentido, los celestes se están preparando siguiendo el protocolo que ANFP, que indica que en los próximos días, comenzarán a realizar labores grupales, para prontamente poder hacer fútbol como previo a la pandamia.

Tras estos cuatro meses fuera de las canchas, según comentó el defensor Matías Cahais, esperan mostrar un mejor juego que les permita sumar puntos, pues hasta la detención del torneo, quedaron dentro de los colistas de la competencia.

“Ésto tiene que ser como un comenzar de nuevo para nosotros, dar un golpe sobre la mesa y decir acá estamos”, agregó el ex seleccionado juvenil argentino, indicando también que todo este tiempo sin fútbol, “nos sirvió para hacer mucha autocrítica personal y colectiva”.

Es más, Cahais sentenció que en esta vuelta a la acción, “nosotros deberíamos, y tenemos que hacerlo, arrancar de otra forma para no arrancar así (como en las primeras siete fechas), para no recaer en esos errores y falencias que tuvimos, y si potenciar esas cosas que hicimos bien en momentos de partidos”.

Junto con ello, aseguró que cuando se pueda jugar, “esperamos ver a un O’Higgins que gane y que juegue bien”.

VOLVER AL AMATEURISMO

Como en Europa, debido al coronavirus, acá se jugará sin público. Para Cahais será recordar los inicios del futbolista, cuando el bullicio de un estadio lleno, se veía muy lejano, como un sueño.

“No hay mayor motivación para nosotros que volver a jugar el fútbol. Recordaremos nuestros inicios, porque en inferiores, en cadetes, jugábamos sin gente y en canchas malas. Ahora tenemos la suerte de jugar en canchas buenas, viajamos en avión, nos alojamos en hoteles hermosos. Tenemos que volver a reflotar ese espíritu amateur de la motivación sola de volver a jugar al fútbol, como cuando éramos chicos, haya o no haya gente”, acotó el trasandino.

Es más, ante la consulta de si saludar o no simbólicamente a las gradas antes de cada partido, considerando que no habrá hinchas, el central respondió que “por respeto hay que levantar la mano, no habrá gente presente en el estadio, pero estarán alentándonos (por radio, televisión) como en cada partido. Sería lo más noble y más respetuoso”.

En tanto, respecto a si existe alguna preferencia para la animación en los juegos, como hinchas de cartón o en pantallas gigante -como se ha hecho en otras ligas- puntualizó que “en las tribunas, es algo más visual para el espectadores que para nosotros. En España te ponían la gente, por la tele escuchabas los sonidos de la hinchada. Nosotros, tenemos la particularidad de que nos abstraemos de lo que pasa afuera, como que estamos tan metidos dentro de lo que pasa en cada jugada, que muchas veces no escuchamos ni las cosas buenas, ni las cosas malas”.

EQUIPOS CON VENTAJA

Finalmente, uno de los más experimentados en el plantel de O’Higgins, se refirió a si habrá o no equipos que tengan ventajas al tener más tiempo de trabajo previo, como Huachipato, que acumula ya cinco semanas en cancha. Al respecto, el defensor extranjero recalcó que “al principio va a ser un poco de ventaja, por la cantidad de tiempo y las fases que han superado. Ellos están haciendo fútbol y nosotros en grupos reducidos y con distanciamiento social. Entonces, esa ventaja al principio si se va a notar”.

Pero también, sentenció que no hay problemas en jugar dos o tres veces por semana, para que cuadren los tiempos con terminar la temporada en diciembre. En ese sentido, manifestó que “para mi es lo ideal. Los equipos que están acostumbrados a jugar copas internacionales lo hacen siempre. En Europa, nosotros vemos que los jugadores juegan miércoles y domingo, y siempre juegan los mismos. Me parece que, si bien en Sudamérica no estamos acostumbrados a eso, va a requerir muchísimo más esfuerzo fuera de la cancha, porque el ritmo te lo van dando los partidos. Nosotros nos tendremos que cuidar en el descanso, alimentación, recuperación, para poder a llegar a jugar todos los partidos”.