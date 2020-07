Monseñor, el papa Francisco dio a conocer esta semana el documento “Conversión Pastoral” ¿Cuáles son los ejes principales que contiene este documento?

El papa Francisco ha insistido en la idea de que estamos siempre en proceso de conversión. Conversión que parte desde el corazón humano, pero que luego se transforma en una conversión de toda la estructura y trabajo de la Iglesia hacia la misión evangelizadora, que es nuestro principal fundamento. Esta semana la Congregación para el Clero, a través de su Prefecto, envío el documento, aprobado por el papa Francisco, “La Conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora”. Este documento trata de hacernos ver que habrá una evangelización sólo cuando seamos capaces de promover en las comunidades cristianas lo central, que es el anuncio de Jesucristo.

La parroquia ha sido desde el inicio el lugar donde se reúnen las comunidades y donde existe la posibilidad de llegar a todas las personas a través de la gracia y de la ayuda espiritual y también material, como está ocurriendo actualmente con la campaña “Cinco panes y dos peces”. La parroquia es el corazón de la vida de la Iglesia, pero también el párroco y los agentes pastorales que lo acompañan, Ellos son muy importantes para generar una forma de organización de la parroquia, para que ésta funcione y se logré la renovación. La parroquia no es algo estático, es una forma de vivir en comunidad. Esto nos lo han dicho siempre, pero ahora nos lo han querido recordar a través de este documento, donde se enfatiza esta idea de que somos una Iglesia en salida, en búsqueda de aquellos que están lejos o se han apartado. Ahí se insertan las catequesis, la Pastoral Social, de los enfermos, la atención en los hospitales, en los colegios, entre otras muchas acciones pastorales, que, lógicamente, no puede realizar solamente el sacerdote. Por eso son importantes las comunidades y en el documento se vuelve a insistir que la parroquia debe tener las estructuras necesarias para llevar adelante la evangelización. Entre esas estructuras, resalta el trabajo en los decanatos, que es coordinado por el decano. También dentro de la parroquia hay una serie de estructuras, donde primero está el párroco, pero luego está Consejos Parroquial Económico que debe existir en cada parroquia y que tiene un reglamento y ayuda al párroco en la administración de los bienes y recursos; también está el Consejo Pastoral Parroquial, que planifica y visualiza las necesidades de la parroquia. La Iglesia nos está impulsando a volver a estos fundamentos que conocemos y todos juntos volver a un nuevo impulso en la conversión.

Monseñor, en otro ámbito y debido a la pandemia ¿Cuál es la importancia de las virtudes de la paciencia y la perseverancia?

Hemos sido probados por el Señor en estas virtudes. El Señor dice: con vuestra paciencia, con vuestra perseverancia salvareis vuestras almas” y me gustaría referirme a este tema, porque hay muchas personas que tienden a desesperarse o inquietarse o perder la tranquilidad al ver que las cosas no se solucionan. Estamos siendo probados en una crisis que implica esperar y cumplir lo que la autoridad nos indica y eso es una virtud muy grande. La perseverancia es una virtud que nos hace seguir adelante en las cosas difíciles y ahora estamos en un momento difícil, lo digo especialmente para quienes están en cuarentena y aunque dicen que quizás se va a levantar esto va a ser paulatino. La pandemia va a continuar y, además, está teniendo consecuencias en aspectos que no sólo son sanitarios, sino también económicos, familiares. Por lo tanto, se está probando en esto la fortaleza de una nación. Ahora pido al Señor y a cada uno que tenemos que continuar en el bien, sacar adelante a la familia, dejar de lado las cosas superficiales. Estamos en un momento difícil, y eso requiere estar juntos en comunión, y perseverar con Cristo al centro.

Monseñor, hoy domingo 26 de julio se celebra a Santa Ana y San Joaquín, ¿Cuál es su mensaje para los adultos mayores, para los abuelos?

Son dos santos muy queridos en la vida de la Iglesia. Los papás de la Santísima Virgen y nos evocan a todos la figura de los mayores. El papa Francisco muchas veces se ha referido a la importancia de las personas de la tercera edad en la Iglesia, porque son la experiencia, lo ya vivido, la perseverancia pero, sobre todo, transmiten las virtudes y la fe. Las personas mayores, muchas veces, son las que mantienen la catolicidad de nuestras comunidades.

Ellos son ejemplo de perseverancia y son esenciales en la evangelización de la Iglesia, por eso no se sientan nunca en tercer lugar, porque siempre están en primer lugar. Les pido a los abuelos y abuelas que se den cuenta que son el fundamento de la Patria y también de la Iglesia.