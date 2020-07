– A pesar de sus pocos habitantes, la comuna lleva 80 casos acumulados hasta el día viernes 24 de julio, donde el trabajo del municipio junto con el de las organizaciones sociales, concejales, Carabineros y comunidad parroquial ha sido fundamental para enfrentar la crisis sanitaria.

Por: Gisella Abarca

Coinco es una comuna con más de siete mil habitantes, su gente se conoce en su mayoría, y está compuesta por cinco localidades lo que conforman un apacible lugar. A este viernes la comuna reportaba 80 casos acumulados y 3 fallecidos por el Covid 19, información que ha golpeado fuertemente a la comunidad completa. Y es que uno de los que se llevó el coronavirus fue al querido conductor Abel Zamorano quien fue despedido en las calles de la comuna por los vecinos del sector.

El hecho que el municipio no cuente con Atención Primaria de Salud (APS) ha puesto trabas al manejo de la pandemia, pues ha dificultado el acceso a la información y con ello poder asistir a la comunidad.

Y es que hoy la estrategia nacional desde el Ministerio de Salud apunta a que la APS sea el principal actor para el ataque de la pandemia con la nueva estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA), ellos son los que identifican a la población de riesgo y abordan a las personas con medidas preventivas y las aíslan ¿pero qué pasa en un municipio donde no cuenta con este apoyo?

“Las APS se transformen en el principal actor para la defensa y el ataque ante una pandemia, esto ha sido muy adverso ya que esta función en Coinco es abordada por el Hospital local, sin mayor coordinación con el municipio, lo que deja en aislamiento a las familias” señala el administrador municipal, Héctor Orellana.

Agrega que “al no tener acceso esa información, no se puede acudir en ayuda de las personas en la magnitud que se requiere, lo que ha sido muy complicado. No queremos que la gente a parte de su enfermedad, esté sin apoyo y que lo pase mal en sus casas por no tener cosas básicas como alimentos o útiles de aseo esenciales. Afortunadamente a través de la misma comunidad, dirigentes sociales, vecinales, concejales y funcionarios municipales, llevamos un registro de los casos y los sectores, lo que nos ha permitido reaccionar rápidamente y guardando la privacidad de los casos, hemos llegado a las personas con ayuda municipal con contención social inmediata”, señala Orellana.

Y es que dentro de las 33 comunas de la región, las únicas que no cuentan con APS son Coinco y Graneros, dos realidades muy distintas en cuanto a cantidad de habitantes y recursos municipales. Con respecto al número de contagios, Graneros actualmente se encuentra en Cuarentena con cerca de 54 contagios activos, mientras que Coinco tiene, según el último informe epidemiológico 17. Hoy la pequeña comuna sigue en la lucha de mantener los contagios a raya.

“Con APS o sin APS no existe diferencia, hubiésemos trabajado de la misma forma, porque en el momento que se necesitaba la información, tampoco bajó y hace cuatro semanas recién se está entregando la información por esa vía. Las comunas que tiene APS han tenido el mismo problema, porque la Seremi de Salud no les entregaba la información de los casos hasta hace un mes. Anteriormente dieron a entender que la información de salud de las personas no podía ser manejada por los municipios lo que fue un error garrafal para la estrategia” critica Orellana.

TRAZABILIDAD Y FALTA DE APS

El Administrador Municipal reconoce que el trabajo que han hecho los funcionarios municipales ha sido titánica y destaca que en la comuna, de las personas que ha contraído el virus “todas están trazadas, acá no se ha dado el contagio comunitario, en Coinco tenemos trazabilidad prácticamente al 100% y lo que no esté cubierto, se podría levantar inmediatamente, pero lo que ha atentado contra esto, es la falta de información desde salud”, subraya.

Al ser consultado por qué la comuna no cuenta con APS, Orellana se remonta a los años ‘80, tiempos en que se traspasó la salud primaria a los municipios “en aquel entonces en Coinco por tener Hospital Base no fue necesario implementar ese tema, y por la cantidad de habitantes de ese momento, tampoco era conveniente parar un sistema paralelo que podía ser absorbido por el Hospital Base. Hasta la fecha éste ha estado absorbiendo el funcionamiento de atención primaria”.

Cuenta que hace algunos años llegaron funcionarios de APS del Servicio de Salud O’Higgins “a ver si el municipio se interesaba en aceptar el desafío de APS y el Consejo consultó el monto que debería aportar el municipio para mantener el APS que era entre $150 y 200 millones al año, un monto impensado para albergar eso”, sostiene Héctor Orellana. En este tema agrega “no tenemos una postura definitiva que si queremos o no APS, es una cuestión de largo análisis, porque involucra muchos recursos. Hoy no tenemos $150 millones para financiar eso; y si los tuviéremos, tenemos que dejarlos para priorizar otras cosas”, argumenta.

DIVERSAS ACCIONES PARA COMBATIR EL COVID 19

El funcionario municipal segundo a bordo del municipio de Coinco, detalla además, que se han desarrollado diferentes acciones que van desde la mantención de caballos, alimentación de mascotas, compras de medicamentos e implementos como termómetros, sanitización de los hogares, ayuda en trámites, entregas de cajas básicas sanitarias y de mercaderías en alimentos, para que familias afectadas puedan sobrellevar una cuarentena de mejor forma, así como mantener el contacto permanente con las familias en el periodo de cuarentena, logrando con ello que no salgan de sus hogares.

“Como municipio no tenemos mucha información. El acceso a ella no es posible. No encontramos explicación y sabemos que esto también ocurre en otras comunas. Tenemos 3 fallecidos según el reporte entregado. Nosotros como municipio sabemos certeramente de dos y nadie nos cree que no se tenga información del tercero. Esto es un tema que nos preocupa bastante”, subraya Héctor Orellana.

EL TRABAJO MUNICIPAL EN TERRENO

No hay duda que el desafío ha sido global. El trabajo de los municipios ha continuado y sin descanso para así enfrentar la mayor emergencia sanitaria del siglo, y de eso da fe el administrador municipal de Coinco quien resalta que “el rol del municipio de Coinco y de cada funcionario ha sido estratégico para manejar la pandemia y claro está el Concejo Municipal, los dirigentes vecinales, Bomberos, Carabineros y la comunidad parroquial han sido muy importante” explica Orellana.

Por otro lado, es claro que los recursos con los que cuenta un municipio nunca serán suficientes para enfrentar una situación de tal magnitud como la que estamos viviendo. En el caso de Coinco gracias al orden en las finanzas y el no contar con deudas importantes, fue clave para reforzar el área social, ya que se vislumbró que podría afectar a los más vulnerables, siendo éstas las personas más afectadas.

Ayuda a la que se suma la entregada por el Gobierno, por medio del programa “Alimentos para Chile” que llegó a beneficiar a 718 familias, y vino hacer frente a la crisis social derivada de la pandemia del coronavirus.

Otras de las tareas que realiza el municipio de forma permanente es apoyar el pago de pensiones. Para esto se implementan medidas de prevención, aislamiento físico y control, para resguardar tanto a los funcionarios, como a la comunidad que mes a mes realizan el trámite.

“En el trabajo interno del municipio debimos reorganizarlo de la misma forma que actuamos en situación de emergencia, reforzando la asistencia a la comunidad de tal forma de poder dar cobertura y para ello se debió reforzar y reorganizar el trabajo interno de cada departamento y unidad del municipio para así seguir entregando las labores diarias que son solicitadas por la comunidad, tratando de evitar el contagio de algún funcionario que nos obligaría a cerrar por cuarentena alguna unidad municipal, afectando evidentemente la atención hacia la comunidad”, resalta el administrador municipal. Cabe destacar que hasta la fecha el municipio coincano está invicto de contagios de sus funcionarios.

En esta línea, preocupados por sus vecinos y funcionarios desde inicios de la pandemia, el municipio implementó un programa de sanitización de calles, pasajes y desinfección de paradas y paraderos de la locomoción colectiva, así como el demarcado en plazas y parques para la no utilización de juegos infantiles, al igual que oficinas y dependencias de la Casona Municipal y establecimientos educacionales, según su utilización.

“Creemos que la comunidad está en general tranquila y de cierta forma agradecida del trabajo que ha hecho el municipio, se sigue trabajando con una jornada que busca cuidar a los funcionarios y se ha preocupado de ello y seguir trabajando para la comunidad. Se han dispuestos los días lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 13:00 horas para atención presencial de público, pero se sigue trabajando tanto en terreno como en oficina, todo con el fin de estar disponibles para los vecinos”, informó el Administrador Municipal, Héctor Orellana.

ACTUANDO EN EQUIPO PARA CONTROLAR LA PANDEMIA

Paralelamente en forma conjunta con Carabineros el municipio inició controles sanitarios de automovilistas y pasajeros que transitan por la comuna, siendo ésta una medida preventiva de propagación del Covid-19, realizando chequeos al azar en distintos accesos de la comuna. “Esto último desearíamos realizarlo de forma más periódica, pero por falta de personal municipal y de Carabineros ha sido complejo”, expone el Administrador Municipal.

También se han tomado medidas en el transporte público con la sanitización de buses desde el Terminal Rodoviario, y para ello se ha trabajado con los empresarios locales para así evitar foco de contagio, lo mismo ocurre con el gremio de colectivos. “El caso de Abel Zamorano evidenció de la mala gestión en el manejo de la información de los casos Covid. De hecho, en su caso al día siguiente de su fallecimiento se le confirmó el resultado de su examen PCR”, argumentó Orellana

En cuanto al funcionamiento de la feria libre instalada los días domingos en el frontis del municipio, en un principio fue suspendida para evitar aglomeraciones; no obstante, con el pasar del tiempo se decidió volver a instalarla lo que ha sido un gran acierto “para ello se demarcó los espacios para así mantener el distanciamiento social” indicó Orellana.

La Dirección de Obras del municipio ha tenido una labor clave en la prevención de la pandemia, sin descuidar los trabajos habituales de su área realizando labores en las distintas calles, villas y poblaciones de la comuna, que permite responder de manera rápida y efectiva ante las afectaciones que han provocado las lluvias en distintos sectores, esto incluye calles, limpieza de paraderos, cunetas, corte de ramas, pasto y malezas desde la localidad de Copequén hasta Millahue con el fin de dar conducción de aguas lluvias para evitar que colapsen el camino.

Además, se ha mantenido la recolección de basura y reparto de agua potable en sectores que no cuentan con el suministro llegando a todos los puntos donde necesitan el vital elemento.

El administrador municipal concluyó diciendo “Los esfuerzos se hacen cada día para superar esta crisis sanitaria que ha traído además un conflicto social, es por eso que es importante reiterar que la mejor medida es la prevención, quedarse en casa, sólo salir en caso de ser necesario y seguir las medidas sanitarias correspondientes, ya que debemos cuidarnos entre todos, pues no existe otra forma que todos juntos, unidos y con responsabilidad individual saldremos de esta pandemia”, resaltó finalmente Orellana.