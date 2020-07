Gisella Abarca

Además de la entrega de mercaderías por parte de las parroquias y sus feligreses y sacerdotes, en diversas comunidades se está apoyando a los comedores solidarios y las ollas comunes de cada sector.

De acuerdo con el catastro realizado por Caritas Diocesana, las ollas comunes apoyadas por las distintas comunidades se encuentran en San Fernando, en la parroquia San Fernando Rey; en Quinta de Tilcoco, en el comedor fraterno y en Población Patria Joven;

En Rengo existen dos ollas comunes, en Requínoa en el sector de Los Lirios; en Mostazal, en Villa Esperanza Norte y la Junta de Vecinos Nº1 de la población Manuel Rodríguez; en San Vicente, en la Escuela El Libertador de Callejones y la Escuela párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios; en Santa Cruz, en la junta de vecinos La Corvi; en Machalí, en campamento El Bosque; en Rancagua: Unión Rancagua Sur, Campamento El Bosque, población Algarrobo, población Dintrans, Villa Las Rosas, sede Diego Portales.

En cuanto a la ayuda que ha entregado la Fundación Cáritas en este difícil tiempo de pandemia, el secretario Ejecutivo de la entidad, César Morales informó que “hemos apoyado con cajas de alimento, frazadas, ropa de invierno nueva a las familias que están sufriendo. También estamos apoyando a ollas comunes y comedores, que lo hacemos a través de empresas y particulares que nos conseguimos, también tenemos dos albergues de invierno en convenio con el Gobierno que están en Los Lirios y en San Fernando y vamos a abrir una residencia sanitaria para personas en situación de calle en Pelequén. También apoyamos con alimentación mensual a personas en situación de calle, son 80 a 90 personas que les estamos entregando alimentación. Además se está apoyando alrededor de 120 familias con arriendo, servicios básicos, fundamentalmente eso”, expuso.

1800 CAJAS DE ALIMENTOS YA SE HAN REPARTIDO

Son muchas las personas que están pasando necesidades durante este tiempo, por lo que han sido muy bien recibidas las más de 1.800 cajas de mercadería y ropa de abrigo que se han repartido a través de la campaña “Cinco Panes y Dos Peces” de la Diócesis de Rancagua.

Según cuenta el secretario Ejecutivo de la Fundación Cáritas “estamos entregando 1.800 cajas en la región y pretendemos llegar a las 5 mil de aquí a setiembre-octubre. Estamos entregando la primera parte todavía, las cajas tienen un valor de $50.000 y alcanza como para más de un mes”, expresó Morales.

Agregó que la campaña Cinco Panes y Dos Peces “son empresas, personas que van donando sus recursos para poder llenar estas cajas. Esta campaña está activa, la gente puede aportar. El agradecimiento a todos quienes han cooperado”.

Y es que según cuenta el secretario Ejecutivo de la Fundación Cáritas, aún queda mucho por hacer en la región y los recursos son escasos, “La idea es que toda la ayuda que recibimos, salga rápidamente, no podemos estar guardando cosas, no se puede esperar porque es mucha la necesidad en la región y no se ha dimensionado el tema de las ollas comunes”, finaliza.

COCINA SOLIDARIA EN RENGO

En la parroquia de Rengo hay dos comunidades que cuentan con una cocina solidaria, en beneficio de aquellas familias que están complicadas con su alimentación por no tener los ingresos necesarios para poder comer. Ahí voluntarios, instituciones y comunidad han respondido al llamado en la población San Benito, los que han colaborado con alimentos para servir a 50 familias.

¿Cómo colaborar?

Datos de Cuenta Corriente para depósitos y transferencias:

Nombre: Fundación Caritas y Acción Social

Banco de Chile: N° 025-00422-00

Rut: 65.073.960-4

Mail: caritasrgua@hotmail.com