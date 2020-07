Gisella Abarca

Este jueves 30 de julio comenzará a ejecutarse el proceso para acceder al retiro del 10% de los fondos de pensiones ante la emergencia sanitaria, día en que se podrán elevar las solicitudes correspondientes, por lo que la Asociación de AFP habilitó un sitio web para informarse del retiro del dinero

Se trata de la página www.mi10afp.cl, donde usted puede resolver dudas sobre el proceso para acceder a los ahorros.

Además, la web indica que si una persona no sabe a qué AFP está afiliada, se puede revisar en las páginas de la Superintendencia de Pensiones y de Chile Atiende, que se encuentran adjuntas.

Por otra parte, en la web, se muestran cuatro puntos claves para poder acceder al retiro de fondos de pensiones donde explican que la solicitud podrá ser realizada desde el jueves 30 de julio, si es que la ley es publicada previamente en el Diario Oficial.

Se podrá hacer el trámite solo con RUT y número de documento (o serie). No es necesaria la clave de acceso a la AFP. El proceso es 100% gratuito para el afiliado. Además indica que se entregará información individual a cada afiliado sobre el monto máximo a retirar.

Se aclara que la AFP no pedirá claves personales ni se contactará con la persona por redes sociales, para así prevenir posibles estafas.

Aquí les dejamos algunas preguntas y respuestas para entender el proceso del retiro del 10%

BENEFICIADOS

¿Quiénes pueden solicitar el retiro de su 10%?

R.- Todas las personas que tengan saldo en su cuenta de capitalización individual pueden acceder al retiro. Esto incluye a los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia.

Este es un retiro universal, es decir, que todos los afiliados en las AFP, sin exclusión, pueden optar a esta alternativa.

Si soy extranjero y he cotizado en una AFP ¿tengo derecho a retirar el dinero?

R.- Si, la ley no distingue si una persona en chilena o extranjera, sólo exige que tenga dinero en su cuenta obligatoria de la AFP.

¿Todos los pensionados pueden acceder al retiro del 10%?

R.- Pueden retirar fondos los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia que reciban su pensión bajo las modalidades de Renta Temporal o Retiro Programado, luego del retiro su pensión será recalculada considerando el menor saldo. Las personas que además de ser afiliadas, sean beneficiarias de una pensión de sobrevivencia podrán retirar el 10% del fondo de su cuenta individual para la pensión y además, podrán solicitar el 10% del capital necesario para financiar su pensión de sobrevivencia si así lo desean.

TIEMPO

¿Hasta cuándo se puede solicitar el retiro del 10%?

R.- El plazo es de un año desde el 30 de julio de 2020, fecha en que la Ley se publica en el Diario Oficial. Es decir, si un afiliado no necesita hacer el retiro de forma inmediata, tendrá plazo de un año para hacerlo.

¿Cuánto se demorará el pago?

R.- En caso de ser aprobada la solicitud, los solicitantes recibirán el pago de la primera cuota por el 50% del monto total del retiro en 10 días hábiles desde la solicitud. En tanto, la segunda cuota será pagada 30 días hábiles después del primer pago.

¿Debe tener una cotización mínima?

R.- No, la ley no establece que debe haber cotizado un tiempo mínimo, sólo le exige que tenga dinero en su cuenta obligatoria y podrá retirar conforme se señala en cuadro más adelante en esta presentación.

PROCESO

¿Cómo se solicita el retiro del 10%?

R.- Se pedirá el retiro del 10% a través de formularios publicados en los sitios de las AFP. Para esto sólo se requerirá tener cédula de identidad y el dígito verificador del documento. En ese formulario se ingresarán los antecedentes personales, el monto solicitado y el medio de pago.

Los trabajadores extranjeros que no tengan su RUT definitivo podrán solicitar el retiro con el NIC (Número Identificatorio de Cotización) junto a su clave de AFP.

Una vez enviada la solicitud la AFP informará en un plazo de dos días hábiles la aprobación o rechazo. Eso sí, sólo se rechazará en el caso que la persona no esté afiliada o no cuente con saldo en su cuenta.

¿Qué necesito para hacer la solicitud de retiro de fondos?

R.- Para realizar la solicitud, se requiere solo el RUT, el número de serie del documento de identidad y conocer la AFP en que está afiliado.

¿A través de qué medios puedo solicitar el retiro de los fondos?

R.- En una primera fase, el proceso será digital y los afiliados deberán solicitar su retiro a través de la página web de la AFP, solo con su RUT y el número de serie del carnet de identidad.

¿Se necesita clave de AFP para realizar el proceso de retiro?

R.- No. El proceso online de solicitud de retiro no requiere clave para realizarlo. La clave solo será necesaria para verificar la identidad de los extranjeros que aún no tienen RUT definitivo.

¿Dónde me depositan el dinero?

R.- En la cuenta RUT, cuenta corriente o cuenta 2 de la AFP, trámite que no tiene costo para el afiliado. El afiliado también podrá optar por el pago mediante un vale vista nominativo para ser cobrado en una entidad financiera. Los afiliados que no tengan abierta una Cuenta 2, pueden recibir los fondos igualmente en ella, ya que se abrirá automáticamente con el depósito del retiro. El monto del retiro no estará afecto cobro de comisiones por administración ni régimen tributario.

¿Qué porcentaje debo pedir en el formulario?

R.- Según el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, esto se refiere a “qué porcentaje del monto máximo que pueden sacar, desean (…) puede ser un 90%, un 80%, o cualquier número”. Agregó “Si alguien quiere sacar todo el máximo, debe poner el 100%”, detalló. El superintendente aclaró que los porcentajes son en relación a lo aprobado en la reforma constitucional.

Es decir, si usted quiere sacar íntegro su 10% de sus fondos de AFP, debe indicar que quiere retirar el 100%.

MONTOS Y COSTOS

¿Qué monto puedo retirar?

R.- La Ley permite el retiro de hasta 10% de los fondos ahorrados. Se establece que el mínimo a retirar será 35 UF (aproximadamente $1.000.000) y el máximo 150 UF ($4.300.000). Si un afiliado tiene menos de 35 UF, podrá retirar el total del fondo ahorrado en su cuenta.

¿El trámite tiene algún costo para el afiliado?

R.- El retiro del 10% de la AFP no tiene costos. Es gratuito para el afiliado, está exento de comisiones e impuestos.

¿Puedo retirar el 10% si tengo Renta Vitalicia?

R.- El retiro de fondos es efectivo solo para pensionados que tengan sus ahorros previsionales en una AFP, es decir, quienes reciban una Renta Vitalicia de una Compañía de Seguros no pueden optar a esta solicitud.

VIDA COTIDIANA

¿Qué pasa si el titular de la cuenta individual se encuentra en una situación de invalidez?, ¿Quién cobra ese 10%?

-Por lo general todas esas personas tienen un titular que tiene un poder para cobrar la pensión por ellos. Entonces quien tenga este poder puede decidir si retirar o no el 10%

¿Qué pasa con un afiliado que retire su 10% y tenga una deuda de pensión alimenticia?

R.- Se le retendrá automáticamente el monto adeudado y se traspasará a la parte demandante. Si el afiliado no solicita el retiro de sus fondos, la parte demandante no recibirá el pago de la deuda.

Si soy dueño/a de casa y trabajé remuneradamente y coticé ¿puedo sacar el dinero?

R.- Sí, porque la ley establece el retiro universal de todos quienes tengan ahorros en sus cuentas de capitalización individual de las AFP, independientes si actualmente se encuentran cotizando.

Si soy viudo /a y cobro pensión de sobrevivencia, ¿puedo cobrar el 10%?

R.- Sí puede. Mientras la pensión esté en una AFP, se puede retirar el dinero. Una viuda recibe ‘pensión de sobrevivencia’, la que es pagada con los ahorros previsionales que le dejó su difunto marido. Si esos dineros están en la AFP, la viuda puede hacer un retiro en las condiciones establecidas. No obstante, si la viuda recibe una pensión de sobrevivencia de su marido y éste se pensionaba con una Renta Vitalicia, entonces no obtendrá nada, porque el dinero de las rentas vitalicias les pertenece a las compañías de seguro.