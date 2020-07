Gisella Abarca

39 nuevos casos de Covid positivo fueron informados este lunes por la intendenta regional, Rebeca Cofré en el reporte diario de Covid 19. Una de las cifras más baja de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Según informó la jefa regional, los 39 casos corresponden a 5 personas de San Fernando, 5 de San Vicente, 4 de Chépica, 3 de Rancagua, 3 de Requínoa, 3 de Doñihue, 2 de Coltauco, 2 de Machalí, 2 de Rengo, 2 de Santa Cruz, un caso de las comunas de Chimbarongo, Codegua, Malloa, Mostazal, Olivar, Palmilla y Peralillo además de un caso sin notificar. “Con estos nuevos contagios, la región suma 10.328 casos acumulados”, dijo la Intendenta de O’Higgins.

Respecto a las muestras de PCR efectuadas en la región, desde la Seremi de Salud, informaron que la totalidad de muestras tomadas hasta este lunes son 38.981, tanto en el sector público como el privado. Mientras que “en las últimas 24 horas se realizaron 428 tomas de muestras”, las que arrojaron los 39 casos informados.

No obstante, el reporte diario del Ministerio de Salud de este martes 28 de julio informaba de 382 exámenes de PCR informados en las últimas 24 horas, en tanto el lunes 27 se 622 muestras; el domingo 26 hubo 929 exámenes, el sábado 25 se tomaron 734 muestras, el viernes 24 fueron tomadas 1.111 muestras; el jueves 23 se tomaron 574 muestras, el miércoles 22 se realizaron 499 exámenes, el martes 21 hubo 362; el lunes 20 fueron hechas 568 muestras, y así continúan las cifras que no superan las mil muestras diarias solicitadas por el Ministerio de Salud para apuntar a la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA).

Si bien este martes fueron informados 39 nuevos contagios, este lunes se reportaron 94 casos, el domingo 111 nuevos contagios, el sábado 104 casos nuevos, el viernes recién pasado 162, el jueves 125 nuevos contagios al igual que el miércoles pasado, mientras que el martes pasado fueron informados 90 casos, pero ¿a qué se debe esta baja?, ¿el confinamiento está produciendo los efectos deseados?, ¿será que se está testeando menos?, ¿estarán bajando los contagios?

Según expone la Seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando “La región de O’Higgins efectivamente ha demostrado una disminución de personas contagiadas respecto de finales de junio, lo anterior visto en la curva epidémica, el R efectivo (Re) regional y finalmente el número absoluto de casos y positividad de las últimas tres semanas, nos demuestran la tendencia hacia la baja puesto que estos indicadores mirados en su conjunto son coherentes”.

La autoridad sanitaria agregó “Estamos haciendo además un análisis por comuna para detectar en cuáles de nuestra región mantenemos una transmisibilidad alta y focalizar allí los esfuerzos. Para ello es indispensable aumentar el testeo y búsqueda activa de casos, que es lo que estamos promoviendo”.

“No dan cifras y están minimizando la cantidad de infectados”

Respecto a la baja en contagios, el diputado Juan Luis Castro expuso que es un retroceso en la estrategia sanitaria “el mandato -que se logró en un minuto- era llegar a mil test diarios para poder ver la realidad completa en la región de la verdadera cantidad de transmisión de virus. Con las cifras de hoy, que van a la baja en los últimos días, donde se toman 382 exámenes las últimas 24 horas, hace imposible llegar a los casaos positivos, es un retroceso en la estrategia sanitaria, es desconocer la autoridad del Ministro de Salud que está ordenando hacer más testeo y aquí la seremi de salud hace menos testeo; por lo tanto, aquí no hay ninguna explicación que valga. Esto es muy grave”, subrayó.

El parlamentario integrante de la comisión de salud exigió que “haya aclaración y rectificación respecto a las cifras. Me dirigiré una vez más al Ministro de Salud para pedirle formalmente que la autoridad sanitaria de O’Higgins o cambia su conducta o simplemente debe dar un paso al costado”, declaró tajante el diputado.

Y es a juicio del congresista ya no hay un problema desde la movilidad o de la disciplina de las personas “hay un problema con la falta de iniciativa para salir a buscar los casos que están en la comunidad a través de un testeo que debiera ser de mil por días en promedio. Esa es la meta citada para O’Higgins a nivel nacional, pero esto va a la baja cada día y no se explica sino por una negligencia de la autoridad sanitaria, la Seremi en este caso, que es quien comanda el proceso de muestras en la comunidad, donde claramente va a la baja porque no hay interés. No es porque no haya enfermos, los enfermos están, hay muchos casos activos en todas las comunas, hay contactos estrechos que están pidiendo hacerse el examen y no les dan autorización para hacérselo, y tampoco salen a buscar casos, no dan cifras y están minimizando la cantidad de infectados y fallecidos, porque 39 personas infectadas, no es la realidad. Es una foto en miniatura de lo que está pasando en la región porque no están buscando los casos. A menor cantidad de casos, menor hallazgo va a haber de casos positivos, es una regla de oro en la medicina; el que no busca, no encuentra y aquí claramente hay una negligencia de no buscar. Por eso, o se cambia esta conducta o que la Seremi de Salud dé un paso al costado que nuevamente tropieza con la misma piedra que hace un mes y medio atrás cuando tuvimos los peores índices de testeos regional”, finalizó Castro.

“Es un número bajo de muestras tomadas que no nos da para decir que los casos positivos han bajado”

En cuanto a los 39 contagios informados este martes por las autoridades regionales, la Presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Leslie Salvatierra expuso “estuvimos revisando los informes y es un número de muestras baja. Las últimas dos semanas tenemos un promedio de 500 muestras; sólo un día tomaron más de mil muestras y en esos operativos que estuvieron haciendo encontraron muchos más casos. Lo de hoy es un número bajo de muestras tomadas, no nos da para decir que efectivamente los números de casos positivos han bajado”, argumentó.

Con los pocos antecedentes que cuentan como gremio, ya que desde Salud no les reportan más información de la que es pública para todos, explicó que no se mantiene una constante en cuanto a cantidad de toma de muestras, por lo que es difícil sacar conclusiones, así Salvatierra informó de los últimos cinco días de proceso indicando que “el 23 de julio se tomaron 574 muestras, el 24 informaron de 1.111, el 25 del mes fueron 734; el 26 informaron 929, el 27 bajaron a 622, y hoy (martes 27) a 382, lo ideal sería que durante todos los días se estuviera llegando a un máximo de mil muestras y mantenerse en una constante, pero ha sido muy fluctuante en los números”, criticó.

La doctora agregó “si fueran mil muestras diarias tomadas y tuviéramos solo 39 casos, en ese caso podíamos decir que estamos bien, porque estamos en una constante de muestras diarias, de búsqueda activa; pero cuando la búsqueda llega a un tercio de lo que estuvimos hace unos días, no podemos hablar de una mejoría efectiva”.

Para la Presidenta del Colegio Médico de Rancagua, la clave de la estrategia está en “seguir buscando, el testear significa ir a buscar casos, buscar los posibles lugares donde estén los contagios, hacer la mayor cantidad de test posibles. En esto no se refleja el plan que habla de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (T.T.A), porque si hablamos de 382 muestras, el testeo es bajo. Se debiera mantener un número fluctuante entre 900 a mil muestras diarias para tener una realidad. Los números actuales no nos dan seguridad, no nos dan certezas”, subrayó Salvatierra.

Comentó que como Colegio Médico de Rancagua “Insistiremos en pedir más testeos, en aumentar la búsqueda, no esperar que sea el Ministro (de Salud) el que llame para que hagan más búsqueda. Sé que lo están haciendo, pero hacerlo más constante, más habitual. Salir a buscar”, finalizó.