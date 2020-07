MARCO ANTONIO PONTIGO DONOSO

Se ha definido internacionalmente que es una violación grave a los derechos humanos fundamentales, que un padre o una madre, que no tiene el cuidado y la crianza directa de los hijos, además no pague una pensión de alimentos justa a la prole en común.

También se ha establecido que la negación sistemática del pago de una pensión de alimentos a favor de los hijos y/o cónyuge, es una más de las formas de violencia en contra de la mujer, quien, en la gran mayoría de los casos, continua por toda la vida vinculada a sus niños.

Según datos del Poder Judicial, el 84% de los deudores en causas de alimentos no paga la pensión fijada por el tribunal, lo que significa que un promedio de 70 mil niños, niñas y adolescentes no reciben lo que por ley les corresponde. Con esos datos a la vista, la Comisión Especial encargada de analizar proyectos relacionados con, niños, niñas y adolescentes, afinó las propuestas para avanzar en la aprobación del proyecto que incorpora a los deudores de pensiones de alimentos en el Boletín de Informaciones Comerciales, también conocido como Dicom, según lo que indica, al respecto la página del Senado de la República. (véase www.senado.cl)

Este sería uno más de los mecanismos, que se deben establecer para tratar de forzar el pago de millones de pesos en pensiones de alimentos que no se han entregado a sus legítimos beneficiarios, cuya tramitación y complementación, junto con otras figuras más gravosas (prisión efectiva) debiera aprobarse a la brevedad por el Congreso Nacional.

Pero hoy, a mi juicio, como operador del derecho, creo que con la aprobación de la reforma constitucional que permite a todos los titulares de dinero o fondos de capitalización individual en una AFP, se ha abierto la posibilidad real y legal de retener y embargar ese 10% a todos aquellos deudores -verdaderos escapistas y fugitivos– de privarlos y restarles legítimamente esa cantidad de sus fondos de ahorro, aunque no hagan uso de la solicitud de retiro y percepción ante la respectiva entidad, durante el plazo de un año.

Efectivamente este derecho universal de rango constitucional, ya se incorporó en el patrimonio de todos nosotros los cotizantes, queramos usarlo o no. Es decir, si alguno de los cientos de deudores, no quiere ejercer su derecho a pedir y retirar su 10%, para no dar la posibilidad del embargo en el caso de existir una deuda por pensiones de alimentos, debidamente establecida en una causa de cumplimiento ante un Tribunal de Familia, igual y, de todos modos, procedería le orden de retención y embargo del monto de dinero equivalente al 10% de los fondos de ahorro que tenga el contumaz.

Esta reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos, es sobre dineros propios del deudor de pensiones de alimentos, precisamente el constituyente derivado declaro la intangibilidad de esos montos, salvo, el uso forzado de ellos, por una resolución judicial que los embargue, para el pago de millonarias deudas por alimentos. Además, solo se puede ejercer uno de los atributos del dominio, cual es, el de disposición, solo si tiene el “dominio o propiedad plena” de ese bien, y que dicho bien además exista o se espera que exista. En el caso concreto esta gran reforma, efectivamente satisface esos requisitos, le reconoce propiedad de esos fondos al deudor de alimentos y le permite su retiro y percepción, es decir, le permite usarlos, gozarlos y disponer de ellos, a su mera facultad.

Creo que están dadas las condiciones jurídicas, por estas razones morales y legales, para que todas las familias a las cuales se les deben pensiones de alimentos, soliciten sí o sí, ante el Tribunal de Familia respectivo, la retención y embargo del 10% de los fondos de ahorro contenidos en una cuenta de AFP, de aquellos deudores, que violentan gravemente los derechos fundamentales de sus propios hijos, sin que ello pueda reportar un menoscabo o vulneración de los derechos patrimoniales del deudor.