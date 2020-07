Sebastián Osorio Munizaga, Director regional de Sercotec, señaló que “la posibilidad que los hortaliceros puedan postular y acceder a este fondo, refleja la constante preocupación del gobierno regional por dar nuevas oportunidades de crecimiento a la agricultura tradicional de O´Higgins”.

El programa CRECE-HORTÍCOLA FNDR de SERCOTEC ya culminó su primera etapa, el cual fue financiado por el Gobierno Regional a través de la aprobación del Core.

“Este fondo del Gobierno Regional viene a ser un tanque de oxígeno para las Pymes del agro, donde con diferentes inversiones en activos en la aplicación de infraestructuras con capital de trabajo pudieran levantarse, hoy son emprendimientos muy bien calificados para seguir trabajando en el área agrícola y seguir entregando productos de calidad en los hermosos valles de O’Higgins”, afirmó Sebastián Osorio Munizaga, Director regional del Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC.

Dos de los beneficiarios con este programa de Sercotec estaban muy felices y agradecidos con la ayuda recibida, ya que fue una inyección a sus negocios y un empuje en tiempos complejos.

Jorge Ortiz Díaz, beneficiario del Crece Hortícola FNDR mencionó: “Quiero agradecerle inmensamente a Sercotec porque me ha ayudado de una manera muy bonita, hice un gran invernadero, más de 1900 lechugas plantadas. Ahora estamos en proceso para realizar la primera plantación, me ayudó mucho el programa porque como soy comerciante de verduras, es un nuevo comienzo de estas lechugas porque nosotros producimos de la lechuga normal de tierra y con esta nueva variedad es mejor el cultivo y el trabajo. Agradezco con todo mi corazón a Sercotec, ya que nos da una ayuda tremenda a los agricultores pequeños porque no tenemos muchas veces la posibilidad”.

También fue beneficiario del programa Hugo Verdugo Valenzuela,de la comuna de Pumanque: “Quiero dar las gracias al proyecto Crece Hortalizas, porque yo salí beneficiado y me sirvió mucho, mucho para sacar adelante mis siembras de cebollas. Ojalá sigan saliendo proyectos para ayudar a los pequeños agricultores del secano costero”.

Es importante destacar el intenso trabajo que está realizando Sercotec en la Región de O’Higgins, a través de sus diferentes programas de Reactivación Económica que se han implementado este año debido a la pandemia que afecta al país y el mundo, con el fin de apoyar a las Pymes y emprendedores de la Región de O’Higgins.