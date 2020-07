“Soy campesino de tomo y lomo. El trabajo en la agricultura es sacrificado, pero el campo es mi vida”, señaló don Carlos Gálvez Camilla, el protagonista de una historia de esfuerzo y perseverancia, siempre ligado al mundo rural. Por ello, en representación de los miles de pequeños agricultores (as) de la región, don Carlos fue elegido para recibir un reconocimiento en el Día del Campesino que se celebra cada 28 de julio en el país. La fecha conmemora la publicación de las leyes de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, en julio de 1967.

Casado con María Jesús Sarmiento, padre de cinco hijos, a sus 67 años de edad este esforzado productor agrícola de Quinta de Tilcoco puede estar orgulloso del camino recorrido y de los logros alcanzados. Empezó a laborar como temporero, como “trabajador al día”, plantando cebollas, pasando el arado, preparando la tierra. Después soñó que podía sembrar su propia tierra y decidió hacer realidad ese sueño. “Un vecino me ofertó trabajar a medias, que sembráramos melones. Acepté y estuve 10 años trabajando con él. Salí endeudado en vez de ganar, pero gané experiencia. Después, una hermana me prestó plata; con eso arrendé tres hectáreas. Ese año me fue bien, pagué las deudas y quedó todo saneado”.

Don Carlos inculcó el amor por la tierra a sus hijos, uno de los cuales –Carlos Gálvez – ha sido un apoyo fundamental en su emprendimiento y ahora es su socio. Son productores de ajos y cebollas, melones, sandías y zapallo italiano. Tienen una hectárea y media propia; y arriendan otras hectáreas.

Durante este periodo de pandemia, han seguido trabajando en el campo, produciendo y vendiendo sus productos en la feria Lo Valledor.

Don Carlos también valoró el apoyo de INDAP. “Construí un galpón con un crédito de INDAP, que también me ayudó para adquirir un tractor y otras maquinarias”. Agregó que el recibir un estímulo en el Día del Campesino “es maravilloso, es un reconocimiento a todo el sacrificio de tantos años trabajando. Nací en el campo, hace 20 años empecé a trabajar a medias y con el apoyo de INDAP he podido llegar a tener lo que ahora tengo. Estoy contento con lo logrado”.

CHILE NECESITA DEL CAMPO

Este año la conmemoración del Día del Campesino se realizó con una transmisión en vivo a través de Youtube y Facebook INDAP, en que el Ministro de Agricultura, Antonio Walker; y el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, entregaron su saludo y reconocimiento a los campesinos (as) del país. A través de las plataformas digitales se conectaron con directores regionales, dirigentes agrícolas y campesinos de diversas zonas del país.

En su hogar, en Quinta de Tilcoco, el pequeño productor Carlos Gálvez recibió al director regional de INDAP O’Higgins, Juan Carol García, quien le hizo entrega de un diploma en que se reconoce su trabajo y aporte a la agricultura y al país. Asimismo, a través de la transmisión en vivo el Ministro Walker y el director nacional Carlos Recondo le expresaron sus felicitaciones por su trayectoria y compromiso con el trabajo agrícola.

El Ministro Walker resaltó la importancia de la pequeña agricultura, por lo que reiteró el compromiso de seguir trabajando para fortalecerla. Añadió que en este período tan complejo, a pesar de las dificultades presupuestarias, se seguirá apoyando a los pequeños agricultores y que INDAP es el brazo social del Ministerio. Asimismo, destacó que durante esta pandemia la agricultura no ha parado, sino que ha seguido produciendo alimentos. “Como agricultura nos hemos propuesto que a Chile y a los chilenos no le pueden faltar alimentos y esto lo hemos cumplido gracias a los héroes anónimos que tenemos en el campo”, subrayó.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, señaló que el Día del Campesino es muy importante para los pequeños agricultores y para ÍNDAP. Agregó que este año no se ha podido celebrar como en ocasiones anteriores, ya que estamos viviendo una situación difícil, enfrentando una emergencia sanitaria que ha significado un cambio en nuestras vidas. Asimismo, expresó un reconocimiento “a la labor de los campesinos, quienes han seguido trabajando y produciendo, manteniendo la cadena de abastecimientos de alimentos”. Enfatizó que “de verdad Chile necesita el campo, a su agricultura, para la producción de los alimentos. Los campesinos han sido y son los proveedores de alimentos para los chilenos”.

El Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, también entregó un saludo y reconocimiento a los campesinos y campesinas; indicando que “han mantenido la frente en alto, han seguido trabajando en esta pandemia y han perdido mantener la cadena de abastecimiento funcionando. El mundo rural, el mundo campesino representa lo mejor de Chile”.

El director regional de INDAP, Juan Carol García, expresó que “la historia de don Carlos (Gálvez) es una historia de esfuerzo, de aprendizaje, de persistencia, de emprendimiento y sacrificio, que afortunadamente y gracias a su trabajo ha dado frutos”. Agregó que “esta historia se repite por miles en nuestra región y muchos miles más en el país; es del tipo de historia que necesitamos hoy de cómo se puede salir adelante pese a las dificultades. Estas son las historias de nuestros campesinos, hombres y mujeres de esta tierra, campesinos únicos e increíbles”.