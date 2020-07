Ricardo Obando.

Desde la próxima semana O’Higgins pasará a la fase 3 de la preparación de cara el reinicio del fútbol chileno. En ese sentido, los celestes podrán allí realizar fútbol, acción que no habían hecho desde marzo pasado cuando se paralizó la competencia debido a la pandemia.

En ese sentido, el DT Patricio Graff apuntó que “nuestra idea, lógicamente, es que a partir de la semana que viene poder empezar a plantar el sistema, el dibujo, la idea, la forma, ejercicios, entendiendo también que esta semana se conocerá quién será el presidente de la ANFP y pondrán una fecha posible para el inicio del torneo”.

Esto último, dijo, será fundamental para afinar a su equipo, puesto que “en relación a esa fecha, sabremos si tenemos dos semanas de trabaja arduo y continuo, o tres o cuatro semanas”.

Es por eso que, mirando los días venideros, el DT recalcó que así podrán comenzar a mirar “más lo táctico que lo físico”.

Ahora bien, respecto al intenso calendario que se prevé para culminar el certamen profesional a fines de diciembre o a comienzos de enero, está la opción de jugar dos o tres partidos por semana. Al respecto, Patricio Graf opinó que “no nos gusta, porque venimos de un proceso de inactividad, y jugar cada tres o cuatro días, va a ser muy duro. Porque no sería comenzar el torneo fin de semana a fin de semana por tres semanas de competencia y después comenzar a achicar (el plazo)”.

EL OBJETIVO

Cuando recomience el Campeonato Nacional, O’Higgins tendrá la misión de sumar puntos para dejar atrás el mal inicio de año y también salir de los últimos lugares de la tabla.

Eso lo tienen muy claro en el Monasterio Celeste. Según Graff, “lo que queremos es salir de esa situación, estamos trabajando para eso”, y que respecto a las expectativas que se tienen en esta vuelta, recalcó que “el tiempo, los partidos, dirá hasta donde podemos llegar, pero el paso número uno es salir desde el lugar donde estamos”.

Finalmente el estratega celeste fue enfático en manifestar que frente a los meses que se avecina, espera “poder mantener un once (titulares) por varias fechas en lo posible, y si tengo que cambiar sea por lesión y no porque no encuentre el once ideal”.