El sexto episodio de alerta ambiental del año decretó la Intendencia de O’Higgins para este viernes 31 de julio, en las 17 comunas contempladas en el Plan de Descontaminación (PDA) de O’Higgins. Esta nueva declaración de alerta ambiental, regirá entre las 0:00 y 24 horas.

La Intendenta Rebeca Cofré señaló que “tal como lo hemos indicado en ocasiones anteriores, reiterar el llamado a todos los vecinos a respetar las medidas y a no utilizar leña húmeda, que es una fuente principal de contaminación. Es muy importante que la ciudadanía respete estas medidas, porque el trabajo para tener una mejor calidad del aire nos debe involucrar a todos. Nosotros como Gobierno, en el medio de una crisis sanitaria, estamos adoptando medidas que vayan en el resguardo de la salud de las personas, pero esto nos debe involucrar a todos, aportando cada uno desde lo individual”, dijo la jefa de Gobierno en O’Higgins.

La Intendenta puntualizó luego que “el Presidente Piñera siempre nos ha pedido trabajar por la salud de la ciudadanía, adoptar todas las medidas que vayan en esa línea; y esta sexta declaración de alerta ambiental del año nos debe llevar a respetar las medidas contempladas en el Plan de Descontaminación”, dijo Cofré.

Las medidas para este viernes consideran la prohibición de encender las estufas a leña que no cuenten con la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y no se podrán realizar actividades deportivas al aire libre.

La Zona Saturada por material particulado del Valle Central de O’Higgins la componen 17 comunas: Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

El Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos, señaló que “los índices presentados en esta jornada nos llevan a declarar esta Alerta Ambiental. Señalar nuevamente a toda la ciudadanía que es importante respetar las medidas, por la salud de todos. Referente al uso de leña, que es la principal fuente de contaminación, recomendamos usar sistemas de calefacción distintos», dijo el titular de Medioambiente en la región.

Rodrigo Lagos indicó que “la salud es una prioridad, y en ese sentido reforzar ya lo señalado por nuestra Intendenta Rebeca Cofré, en cuanto a cumplir las medidas contempladas en el PDA, como son no encender los calefactores a leña que no cuenten con la certificación de la SEC, y no realizar deporte al aire libre», afirmó el Seremi.

Esta declaración es la sexta Alerta Ambiental del año desde que comenzó a regir la Gestión de Episodios Críticos (GEC) del PDA, el pasado 1 de abril.